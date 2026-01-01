México Deportes

Chicharito admite que llegar a Chivas fue un retroceso en vez de progresar, así se despidió del 2025

Javier admite que mientras recibió críticas por sus comentarios sobre los roles de género en redes sociales, estuvo a punto de perder a su madre

El delantero mexicano expresó su sentir por lo comentado hacia su persona durante el 2025 y confesó que estuvo cerca de perder a su madre. (IG/@ch14)

Javier “Chicharito” Hernández publicó un video en su cuenta de Instagram para recapitular su 2025, donde reconoció que su regreso al Guadalajara representó un retroceso en su carrera en lugar del progreso esperado.

El máximo goleador histórico de la Selección Mexicana enfrentó críticas durante 2025 por su bajo rendimiento en Chivas y publicaciones en redes que desataron polémica entre aficionados y usuarios digitales.

Aún sin equipo, el jugador continúa evaluando si continuar su carrera o transitar a nuevos roles como el de comentarista, ya que según Juan Pablo Fernández, estaría apalabrado para ser comentarista con ESPN para el Mundial 2026 en caso de no encontrar algún club.

Retroceso en Chivas y crisis personales

Javier revela que su madre
Javier revela que su madre estuvo a punto de morir. (X/ @Chivas)

Javier “Chicharito” Hernández abrió su video de despedida mencionando que su retorno a la perla tapatía no fue como él hubiera deseado y no cumplió con las expectativas:

“Si alguien a comienzos del 2025 me hubiera dicho, regresarás a la ciudad donde creciste y sentirás que fue un retroceso en vez de progresar, lo volvería a vivir”, admitió el goleador histórico del Tri, quien enfrentó críticas por bajo rendimiento dentro de la cancha.

A nivel personal, Hernández reveló las dificultades que vivió para sobrellevar las críticas recibidas por compartir ideas tradicionales en redes sociales, ya que al mismo tiempo su madre estuvo a punto de morir.

Fortaleza familiar

Los hijos y la familai
Los hijos y la familai juegan un papel esencial en la vida de Javier Hernández. (Instagram / @CH14_)

Javier Hernández culminó su mensaje subrayando la importancia que tiene la familia en la vida de una persona: “Al último pasarás el final del año en un lugar donde no te hubieras imaginado, en un pueblo en medio de la nada, donde no hay más de 200 mil habitantes pero encontrarás el amor y la mujer de tu vida”.

Además, recalcó que durante el 2025 pudo sanar las relaciones con sus seres queridos y se dio cuenta de que sus hijos lo amarán toda la vida: “Si alguien me diera a elegir, volvería a vivir todo lo que sucedió”, lo cual se alinea con su visión de que todo en la vida son experiencias de las cuales uno aprende y sale fortalecido y hay que estar agradecido.

Por qué Chicharito fue tan criticado en 2025

Javier fue cuestionado por su
Javier fue cuestionado por su rendimiento en cancha y por sus ideas compartidas en redes sociales. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Javier “Chicharito” Hernández atravesó un 2025 complicado en el terreno de juego, marcado por la falta de regularidad en la cancha.

El máximo goleador histórico del tricolor logró marcar en tres ocasiones (uno contra el Cibao en la CONCACAF Champions CUP y dos en Liga Mx ante el Atlético de San Luis y Rayados de Monterrey).

El delantero tuvo la mala fortuna de errar en cuartos de final vs Cruz Azul, el cual pudo haber representado la clasificación del Rebaño Sagrado a las semifinales.

Fuera de la cancha, Javier es conocido por compartir vídeos en redes sociales con reflexiones filosóficas. Sin embargo, una de sus publicaciones que habla sobre los roles de la pareja despertó la indignación de un grupo importante de mujeres, quienes consideran que sus ideas son machistas.

