Javier ´El Chicharito´ Hernández se despide de la afición: “No hay que ser perfectos para ser buenos”

El jugador rojiblanco expresó su sentir sobre su etapa en el equipo, comentando que todas las personas cometen errores y no hay que ser duros con nosotros mismos

"El perfeccionismo muchas veces nos hacen sentir frustración por no cumplir nuestras expectativas" (Instagram: @ch14)

Javier “El Chicharito” Hernández se despidió de Chivas con un emotivo video en redes sociales, cargado de reflexiones filosóficas que han definido su manera de dirigirse a sus seguidores en los últimos años. T

Tras el anuncio oficial de su salida del club que lo formó, el máximo goleador histórico de la Selección Mexicana compartió un mensaje profundo dirigido a la afición, enfatizando la imperfección humana y la importancia de la paciencia en el crecimiento personal.

En el video, Javier aborda cómo la idealización genera expectativas irreales, un tema recurrente en su narrativa. Aboga por aceptar errores como parte esencial del éxito, argumentando que nadie es perfecto y todos nos equivocamos.

Reflexiones sobre la idealización y expectativas

avier "Chicharito" Hernández reflexiona en video sobre idealización y errores: “Lo que diferencia a una persona que ya logró su éxito a otra que no, es que el exitoso ha cometido más errores”. (Imago7)

El Chicharito comienza su vídeo cuestionando la tendencia humana a colocar a personas o situaciones en pedestales irreales: “Cuando uno llega alto, comenzamos a idealizar. A ver lo que queremos ver. No lo que verdaderamente es. Ponemos a alguien, algo o una situación, en un pedestal tan alto que dejamos de ver la verdad”, explica, alertando sobre cómo esto genera frustración cuando las expectativas no se cumplen.

El delantero detalla cómo esta dinámica lleva a perder paciencia y objetividad, transformando la conexión real en una relación con nuestras propias proyecciones. Él mismo reconoce que exigir perfección constante ignora los errores propios, un mensaje que parece dirigido tanto a la afición como a sí mismo.

Un eje central del video es la aceptación de los fallos como motor de crecimiento. “Lo que diferencia a una persona que ya logró su éxito a otra que no, es que el exitoso ha cometido más errores”, afirma Chicharito, desmitificando la perfección y enfatizando la valentía para levantarse.

El jugador ilustra su punto con la referencia a una película de las Guerreras K-Pop que vio con su hija, donde la heroína imperfecta salva al mundo precisamente por enfrentar sus errores, miedos y vergüenzas: “No hay que ser perfectos para ser buenos. Fue una extraordinaria líder no porque fuera perfecta, sino porque fue real”, relata.

Llamado a la unión y paciencia en el deporte

Javier "Chicharito" Hernández exhorta a los seguidores de Chivas a tener paciencia consigo mismos. (EFE)

El referente rojiblanco cierra exhortando a la afición a practicar paciencia consigo mismos y con los demás: “Sé que como eres duro conmigo, eres duro contigo mismo y solo quiero decirte que te tengas más paciencia, que sepas que la vida misma es un proceso y la meta es practicar y ser tu mejor versión”, dice directamente a los seguidores.

“El deporte es para unir, para ver nuestro potencial, para aprender a apoyarnos en la derrota”. Este enfoque humaniza el fútbol, recordando que la vida es un juego donde se debe equilibrar responsabilidad con disfrute.

