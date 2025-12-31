Boxeo mexicano: esos don los campeones mundiales con lo que terminó México en el 2025

El boxeo es uno de los deportes que siempre da gloria a México y este año no fue la excepción, pues terminó con 9 campeones mundiales. (Reuters/Getty/EFE)

A lo largo de 2025, los pugilistas aztecas consolidaron la tradición de éxitos internacionales, sumando nuevos títulos y manteniendo vigente el reconocimiento global de este deporte en el país.

Campeones mundiales con los que terminó México en el 2025

Rafael “Divino” Espinoza, Emanuel “Vaquero” Navarrete y Gilberto “Zurdo” Ramírez son algunos de los peleadores mexicanos que lograron retener sus títulos mundiales durante el año, mientras que Eduardo “Sugar” Núñez, José Salas o Christian Medina consiguieron por primera vez un cinturón mundial.

Rafael “Divino” Espinoza

El “Divino” Espinoza se enfrentó en mayo de 2025 al estadounidense Edward Vázquez en T-Mobile Arena, Las Vegas, Nevada, donde defendió con éxito su campeonato superpluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB). El jalisciense dominó todo el combate y se impuso por nocaut técnico en el séptimo asalto.

Espinoza volvió a subirse al ring el 14 de noviembre del mismo año cuando peleó contra el ucraniano de origen coreano Arnold Khegai en San Luis Potosí. En la velada, el mexicano fue superior y volvió a ganar por nocaut técnico en el undécimo round.

Willibaldo García

El 2025 de Willibaldo García fue agridulce a pesar de que logró terminar con el campeonato súper mosca de la Federación Internacional de Boxeo (FIB). En mayo se convirtió en nuevo campeón mundial tras vencer apretadamente por decisión dividida a Rene Calixto con tarjetas 115-113, 113-115 y 116-112.

Sin embargo, el pasado 27 de diciembre cuando el mexicano iba a defender por primera vez su cinturón ante Kenshiro Teraji, una hospitalización le impidió subirse al cuadrilátero.

Boxing - Naoya Inoue v David Picasso - Weigh-In - Riyadh, Saudi Arabia - December 26, 2025 Willibaldo Garcia Perez and Kenshiro Teraji during the weigh-in as promoter Eddie Hearn looks on REUTERS/Hamad I Mohammed

Emanuel “Vaquero” Navarrete

La única pelea del Vaquero Navarrete en el año fue el 10 de mayo cuando se enfrentó a Charly Suárez. Aquel combate terminó de manera polémica luego de que el pugilista mexiquense retuviera su título superpluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) luego de una controvertida victoria por decisión técnica tras un corte accidental en su ceja (que se demostró fue por un golpe legal de Suárez, no un cabezazo) en el octavo asalto. Días después, la Comisión Atlética de California revocó el resultado, declarándolo “no contes”.

Gilberto “Zurdo” Ramírez

El 2025 de Gilberto Ramírez se resume en su victoria contra el cubano Yuniel Dorticos a quien derrotó en junio por decisión unánime con tarjetas 115-112, 115-112 y 117-110 para retener sus campeonatos de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y Organización Mundial de Boxeo (OMB) de peso crucero.

Zurdo Ramírez también podría enfrentar a David Benavidez (REUTERS)

Christian “Chispa” Medina

Christian Medina se convirtió en campeón mundial por primera vez el pasado 13 de septiembre tras derrotar por nocaut al japonés Yoshiki Takei en el cuarto asalto. Este resultado le permitió al mexicano sumar el título de peso gallo de la OMB.

Eduardo “Sugar” Núñez

Eduardo Sugar Núñez consiguió convertirse en campeón mundial el 28 de mayo de 2025 cuando venció por decisión unánime al japonés Masanori Rikiishi. Así, el peleador de los Mochis, Sinaloa se adueñó del cinturón mundial de peso superpluma de la Federación Internacional de Boxeo (FIB)

José Chapulín Salas

José “Chapulín” Salas se coronó como campeón mundial el pasado 13 de diciembre tras vencer por nocaut en el séptimo asalto al sudafricano Landie Ngxeke. El mexicano se impuso en la explanada de la Alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México y consiguió el cinturón de la FIB de peso gallo.

Chapulín Salas puede convertirse en campeón del mundo este fin de semana (Instagram | chapulinsalas130)

Campeones mundiales internos

Por otra parte, los dos campeones mundiales interinos con lo que cerró México en este 2025, son Isaac “Pitbull” Cruz y Armando “Toro” Reséndiz.

Isaac “Pitbull” Cruz

El sábado 19 de julio de 2025, Isaac “Pitbull” Cruz se impuso a Omar Salcido por decisión unánime en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, dentro de la función encabezada por Pacquiao y Barrios, y conquistó el título interino Superligero del CMB. Para cerrar el año,

Armando “Toro” Reséndiz

El 31 de mayo de 2025, Armando “Toro” Reséndiz sorprendió al mundo del boxeo al imponerse por decisión dividida a Caleb Plant, quien partía como favorito. Con una presión incesante y un efectivo ataque al cuerpo, el mexicano superó al ex campeón y se adjudicó el título interino Supermediano de la AMB, lo que lo posicionó como un contendiente relevante en la categoría.

Boxeadores mexicanos a seguir en el 2026

El regreso de Saúl Canelo Álvarez a los cuadriláteros, programado para septiembre de 2026, acapara la atención de los aficionados mexicanos, quienes esperan con expectativa su retorno tras la pérdida del campeonato indiscutido de las 168 libras (76,2 kilogramos). En este contexto, el boxeo mexicano se prepara para un año cargado de enfrentamientos de alto nivel entre sus principales figuras.

Terence Crawford venció a Canelo y le arrebató la corona de los supermedianos la noche del 13 de septiembre de 2025 en Las Vegas (AP Foto/David Becker)

Por un lado, la unificación de los títulos mundiales de la FIB y la OMB en la categoría superpluma se perfila como uno de los duelos más relevantes del calendario, enfrentando a Vaquero Navarrete contra Sugar Núñez. Ambos campeones buscarán consolidar su dominio en la división, lo que generará una gran expectación entre los seguidores del boxeo nacional. Este combate, al reunir los cinturones de dos de las organizaciones más importantes del mundo, promete definir al gran referente mexicano del peso superpluma.

Además de esta pelea confirmada, existe una gran probabilidad de que se concrete una revancha entre Pitbull Cruz y Lamont Roach. El primer enfrentamiento entre ambos boxeadores concluyó en empate, dejando abierta la incógnita sobre quién logrará imponerse en una segunda contienda. La posibilidad de este combate aumenta el atractivo del calendario boxístico para 2026, dado el nivel mostrado por ambos pugilistas en su anterior encuentro.

Al sumar estos compromisos, el boxeo mexicano se encamina hacia un año especialmente activo, con protagonistas que buscarán reafirmar su posición en la elite internacional y responder a las expectativas de una afición que demanda duelos de máxima exigencia.