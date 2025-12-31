Ángel Sepúlveda regresa a Chivas para el Clausura 2026 con un desafío personal

Ángel Sepúlveda dejó Cruz Azul tras concluir su etapa con el club previo al Clausura 2026. (REUTERS/Raquel Cunha)

Ángel Sepúlveda arrancará el Clausura 2026 con Chivas en lo que representa su segunda etapa con el club rojiblanco, luego de su salida de Cruz Azul.

El delantero regresa a Guadalajara con el objetivo de competir por un lugar como titular en el ataque, en un plantel donde enfrentará la competencia directa del actual campeón de goleo de la Liga MX, Armando “Hormiga” González.

La primera etapa de Sepúlveda con el Rebaño Sagrado se dio en 2018, cuando tuvo una participación limitada al disputar 10 partidos oficiales, en los que marcó un gol y dio una asistencia. Ahora, el atacante vuelve con mayor recorrido en el futbol mexicano y con un rol distinto dentro del proyecto deportivo.

“Lo veo como el reto de mi vida”: Sepúlveda sobre su segunda etapa

El Rebaño Sagrado anunció a través de sus redes la reincorporación del atacante con gran entusiasmo y esperanza. (X/ @Chivas)

En declaraciones a Chivas TV, Ángel Sepúlveda calificó su regreso al Guadalajara como uno de los desafíos más importantes de su carrera, al tratarse de una segunda oportunidad con uno de los clubes más representativos del país.

“Lo veo como el reto de mi vida, el saber que se me da esa segunda oportunidad. Vengo con esa ilusión, estaba listo para este gran reto, disfrutarlo, trabajar día con día para entregar los resultados y poner a Chivas en lo más alto”, expresó el delantero.

El atacante también destacó la motivación que le genera volver a jugar como local en el Estadio Akron y reencontrarse con la afición rojiblanca, a la que busca responder con su rendimiento dentro del campo.

“De esas noches soñadas, el volver a pisar esta cancha, ser local, sentir el apoyo de todos los aficionados. Quiero demostrarme a mí, demostrar a todas las personas que puedo hacer grandes cosas y que puedo ayudar al equipo a lograr campeonatos”, añadió.

Mantener su nivel y pelear por el Mundial 2026

Ángel Sepúlveda brilla con par de asistencias en su debut con el Guadalajara (Instagram: @chivas)

Además del reto a nivel club, Sepúlveda dejó en claro que uno de sus objetivos es sostener el nivel mostrado en su etapa con Cruz Azul, aportar a Chivas y mantenerse en la pelea por un lugar en la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026.

“Quiero todo, quiero hacer primero las cosas bien en mi club, no quiero bajar esos números, quiero seguir estando en lo más alto. Quiero competir hasta el último día para poder jugar un Mundial, como siempre lo he soñado”, señaló.

El delantero afrontará el Clausura 2026 con la intención de consolidarse en Chivas, responder a la competencia interna y mantenerse vigente en el futbol nacional.