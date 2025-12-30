México Deportes

Este es el jugador de Cruz Azul que no se presentó a los entrenamientos y sería investigado por la directiva

La directiva ya estaría analizando esta falta disciplinaria, en especial por la reanudación de actividades de cara al Clausura 2026

Este es el jugador de Cruz Azul que no se presentó a los entrenamientos y sería investigado por la directiva

El inicio de la pretemporada 2026 en Cruz Azul estuvo marcado por una ausencia importante que afectó al cuerpo técnico de Nicolás Larcamón. Luego de que reanudaron actividades en La Noria para el siguiente torneo, uno de sus jugadores internacionales no acudió a los entrenamientos, lo que generó controversia.

Mateusz Bogusz, mediocampista polaco, no se presentó en el primer día de entrenamientos y no notificó al club los motivos de su inasistencia. La directiva, encabezada por Iván Alonso, inició una investigación interna para esclarecer la situación ante la falta de reporte oficial del futbolista, informó TUDN.

La jornada en las instalaciones de La Noria transcurrió en medio de incertidumbre. Ni el cuerpo técnico, liderado por Larcamón, ni los responsables directivos otorgaron algún permiso especial para justificar la ausencia de Bogusz, según confirmó TUDN. Este episodio motivó la apertura de una indagatoria destinada a determinar las causas, pues la falta de comunicación con la directiva generó molestias.

¿Qué pasó con Mateusz Bogusz, jugador de Cruz Azul que no se presentó a los entrenamientos?

Mateusz Bogusz, mediocampista polaco, no se presentó en el primer día de entrenamientos y no notificó al club

De acuerdo con fuentes consultadas por TUDN, distintas versiones sugieren que la actitud de Bogusz podría buscar ejercer presión sobre la directiva para forzar su salida del club. El futbolista tuvo pocas oportunidades en el once titular durante los últimos torneos, situación que habría generado malestar.

Además, su reciente cambio de agencia que lo representa avivó las especulaciones de su posible salida de la Máquina, ahora trabaja con la misma firma que lleva los intereses del delantero griego Giorgos Giakoumakis, quien vivió un caso similar en Cruz Azul en el pasado semestre.

El antecedente de Giakoumakis es significativo para la institución. El atacante tampoco se presentó a entrenar como estrategia para intentar abandonar al equipo, lo que desembocó en varias semanas de tensión antes de su cesión al fútbol europeo. Esta coincidencia causa especial inquietud en la directiva, que, según TUDN, no descarta que el caso de Bogusz pueda replicar ese camino, pese a que la dirigencia y el cuerpo técnico no autorizaron ninguna ausencia.

Cruz Azul investiga a Mateusz Bogusz

Cruz Azul investiga a Mateusz Bogusz

En respuesta, la directiva evalúa distintas medidas ante la inasistencia del mediocampista, incluyendo una revisión del aspecto contractual y de las normas disciplinarias, hecho que podría afectar la organización deportiva de cara al Clausura 2026.

Esta situación surge en un momento crucial para Cruz Azul, a pocos días de iniciar la preparación rumbo a la Liga MX y la Copa de Campeones de Concacaf, competencias consideradas clave para el club en el año entrante. Según TUDN, los responsables internos procuran esclarecer el caso con rapidez para evitar que la incertidumbre alrededor de Bogusz influya en la concentración del grupo y en la planificación general.

Mientras la administración analiza los pasos a seguir y el cuerpo técnico continúa con la planeación, el futuro de Mateusz Bogusz y la resolución de su situación siguen siendo una incógnita tanto para el club como para la afición.

Carrera de Mateusz Bogusz con Cruz Azul:

  • Mateusz Bogusz, mediocampista polaco nacido en 2001, llegó a Cruz Azul en enero de 2025 procedente del LAFC de la MLS, en una transferencia cercana a los USD 9 millones.
  • Durante el Clausura 2025 jugó 14 partidos en Liga MX, marcó un gol y asistió en dos ocasiones. Su único gol fue un tiro libre en el empate ante Mazatlán en la Jornada 10.
  • En la Liga de Campeones de la Concacaf disputó siete partidos, sumó tres asistencias y colaboró en la obtención del título para Cruz Azul en junio de 2025.

