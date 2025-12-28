Esta es la cantidad de dinero que Atlético Mineiro ofrece a Cruz Azul por Giorgos Giakoumakis

Atlético Mineiro hizo una buena oferta a Cruz Azul por Giorgos Giakoumakis (REUTERS)

El Atlético-MG ha presentado una oferta al Cruz Azul para concretar el fichaje del delantero griego Giorgios Giakoumakis, actualmente cedido en el PAOK de Grecia. El club brasileño busca incorporar al futbolista de 31 años durante el vigente mercado de pases, a la espera del consenso entre todas las partes involucradas.

La propuesta remitida a la Máquina, club que posee los derechos económicos de Giakoumakis, contempla el traspaso definitivo del atacante europeo. Cabe recordar que el contrato de préstamo con el PAOK se extiende hasta junio, pero existe la posibilidad de poner fin anticipadamente a la cesión, siempre que el jugador acepte trasladarse al fútbol brasileño.

La determinación final depende de la voluntad del propio futbolista, quien evalúa la alternativa de continuar su carrera en Brasil en función de las condiciones presentadas.

Aug 9, 2024; Orlando, Florida, USA; Orlando City defender Robin Jansson (6) pulls Cruz Azul forward Giorgos Giakoumakis (11) in front of Orlando City defender Rafael Santos (3) during the first half at INTER&CO Stadium. Mandatory Credit: Morgan Tencza-USA TODAY Sports

¿Cuánto dinero ofrece Atlético Mineiro a Cruz Azul por Giorgios Giakoumakis?

De acuerdo con el periodista especializado en fichajes, César Luis Merlo, Atlético Mineiro ofrece 6.5 millones de dólares a Cruz Azul por los servicios de Giorgos Giakoumakis. El interés del club brasileño se centra en la necesidad de sumar un delantero con eficacia comprobada.

La entidad brasileña repara en el rendimiento reciente del griego, quien durante el último semestre en la liga helena anotó 9 goles en 20 partidos, una cifra que ha consolidado su candidatura para reforzar la ofensiva del equipo.

Estos registros explican el creciente interés del Galo por cerrar la negociación, a la espera de la decisión de Giakoumakis y del aval definitivo de los clubes involucrados para avanzar en uno de los movimientos más llamativos del mercado de pases sudamericano.

Soccer Football - CONCACAF Champions Cup - Final - Cruz Azul v Vancouver Whitecaps - Estadio Olimpico Mexico 1968, Mexico City, Mexico - June 1, 2025 Cruz Azul's Giorgos Giakoumakis in action with Vancouver Whitecaps's Tristan Blackmon REUTERS/Henry Romero

Trayectoria de Giorgios Giakoumakis

A lo largo de su carrera, Giorgios Giakoumakis ha sumado experiencia internacional en diversas ligas. Además de sus etapas en México y Grecia, el atacante también jugó en Polonia, Escocia, Países Bajos y Estados Unidos, lo que lo convierte en una opción atractiva para clubes latinoamericanos en busca de refuerzos con recorrido internacional.

El paso de<b> </b>Giorgios Giakoumakis en Cruz Azul

El paso de Giakoumakis por la institución celeste generó grandes expectativas, pues la afición lo consideraba el “killer” llamado a transformar el ataque. El delantero llegó al club mexicano a mediados de 2024, permaneció solo un año y acumuló 40 apariciones entre la Liga MX, la Copa de Campeones Concacaf y la Leagues Cup, con un balance de 9 goles y 8 asistencias, aunque sin títulos.

Sin embargo, las lesiones y la dificultad para adaptarse al esquema del equipo impidieron que se consolidara en el fútbol mexicano. Su rendimiento limitado provocó su cesión al club griego, donde ha recuperado confianza y efectividad. Este resurgir en Grecia ha reactivado el interés de equipos en Europa y Sudamérica por hacerse con sus servicios.