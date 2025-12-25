México Deportes

El ex delantero de Cruz Azul que interesa al Real Oviedo de la liga de España

Su crecimiento en Grecia y el interés asturiano generan expectativas en torno a su salto deportivo

El Real Oviedo sigue buscando
El Real Oviedo sigue buscando reforzarse para esta temporada (REUTERS)

El mayor motivo de decepción entre los fichajes realizados durante la gestión de Iván Alonso en Cruz Azul fue, sin lugar a dudas, Giorgos Giakoumakis. El club cementero apostó por el delantero griego, considerado una figura en la MLS y poseedor de las cualidades que buscaba Martín Anselmi para potenciar el plantel. Sin embargo, no logró adaptarse a la Liga MX y, en el segundo semestre, perdió espacio ante Vicente Sánchez.

Debido a la urgencia por liberar cupos de extranjeros, la directiva de La Máquina aceleró su salida en el último mercado de pases. Tras numerosas especulaciones, se concretó un acuerdo para cederlo al PAOK con una opción de compra. Esta cláusula solo se activará si se cumplen ciertos objetivos durante el año de préstamo, algo que aún no ha sucedido.

Soccer Football - UEFA Europa
Soccer Football - UEFA Europa League - PAOK v BSC Young Boys - Toumba Stadium, Thessaloniki, Greece - November 6, 2025 PAOK's Giorgos Giakoumakis reacts after he misses a chance to score REUTERS/Alexandros Avramidis

Giorgos Giakoumakis interesa al Real Oviedo

El Real Oviedo ha confirmado su interés en sumar a Giakoumakis, según información de César Merlo. Ante este panorama, Cruz Azul está dispuesto a evaluar propuestas formales, pero sostiene una condición económica clara: la cláusula de opción de compra pactada con el PAOK supera los USD 5 millones, cifra que se presenta como piso mínimo en cualquier negociación. La aspiración del club mexicano, no obstante, busca recuperar la mayor porción posible de los USD 10 millones invertidos originalmente en el fichaje del atacante.

Desde Grecia, Giakoumakis se ha mostrado satisfecho con su presente, destacando el respaldo del entorno y la confianza recibida tras una etapa difícil en el fútbol mexicano.

Foto de archivo de Giorgos
Foto de archivo de Giorgos Giakoumakis (azul) disputando el balón con Tristan Blackmon durante la final de la Copa de Campeones de la Concacaf entre Cruz Azul y Vancouver Whitecaps. Estadio Olímpico Universitario, Ciudad de México, México. 1 de junio de 2025. REUTERS/Henry Romero

¿Cómo le ha ido a Giakoumakis en Grecia?

En su actual etapa en el PAOK, Giakoumakis ha logrado una destacada marca de nueve goles en 20 partidos oficiales, lo que lo ha posicionado como un jugador clave en el equipo. Pese a haber superado diversos problemas físicos, en los últimos encuentros fue baja por una molestia en la cadera, aunque, según el mismo medio, esta situación no reviste gravedad.

El paso de Giorgos Giakoumakis en Cruz Azul

Durante su paso por México, Giakoumakis no logró consolidarse como esperaban los directivos, especialmente tras su llegada bajo la gestión de Iván Alonso y en el proyecto liderado por Martín Anselmi. La adaptación a la Liga MX fue compleja y, en el segundo semestre, perdió protagonismo frente a jugadores como Ángel Sepúlveda o Gabriel Fernández.

Al llegar al PAOK tras su etapa en Cruz Azul, Giorgos ya consiguió igualar el número de anotaciones que alcanzó en su mejor temporada con el club mexicano. Durante su año en Cruz Azul, el delantero griego sumó 9 goles en 40 partidos, según los datos oficiales del club.

El periodo más productivo de Giakoumakis en México se dio durante el Apertura 2024, torneo en el que logró 7 tantos incluyendo la fase de Liguilla, lo que marcó su máximo rendimiento en una sola campaña para los cementeros.

