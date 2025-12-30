México Deportes

David Picasso asegura que esperaba más de Naoya Inoue durante la pelea: “Me sentí superior”

El combate en Arabia Saudita dejó al púgil mexicano convencido de que el reto con “The Monster” sirve de impulso para su carrera internacional

David Picasso asegura que esperaba más de Naoya Inoue durante la pelea: “Me sentí superior” ( REUTERS/Hamad I Mohammed)

La reciente disputa por el título mundial indiscutido del peso supergallo en el Mohammed Abdo Arena de Riad, Arabia Saudita, enfrentó al boxeador mexicano David Picasso contra el campeón japonés Naoya Inoue. El resultado favoreció a Inoue por decisión unánime tras doce asaltos, pero la percepción del retador fue distinta.

En declaraciones recogidas por The Ring tras la pelea, el Rey Picasso sostuvo que esperaba más del japonés, pese a la derrota, consideró que la pelea podría ser más dura y difícil, pero se llevó otra perspectiva, por lo que reconoció que no fue dominante Inoue.

“La verdad es que fue una pelea dura, difícil. Se sabía que él era un rival muy rápido, muy fuerte y que era muy explosivo. Pero la verdad es que me sentí bien, me plateé y en algunos momentos me sentí superior a él”, expresó.

Picasso asegura que se sintió superior a Inoue

En declaraciones recogidas por The Ring tras la pelea, el Rey Picasso sostuvo que esperaba más del japonés (REUTERS/Hamad I Mohammed)

El mexicano reconoció el nivel de su rival, a quien describió como “muy rápido, muy fuerte y explosivo”. No obstante, subrayó que se sintió en buena forma durante la competencia y destacó: “Me sentí bien, me planteé y en algunos momentos me sentí superior a él, más fuerte, incluso en los últimos rounds sentí que mi cuerpo iba en ascenso, me costó entrar en ritmo, pero cuando estuve en ritmo creo que me vi mucho mejor que él”, afirmó el propio Picasso en diálogo con The Ring.

En cuanto al poder físico de Naoya Inoue, conocido como The Monster, Picasso reconoció su sorpresa ante la intensidad percibida durante la pelea. “La verdad esperaba más potencia, más fuerza. Creí que iba a ser una pelea todavía más dura”, mencionó el boxeador mexicano en la misma entrevista. Aunque fue derrotado en las tarjetas, manifestó: “A pesar de que nos vamos con la derrota, yo me siento ganador, siento que hice un gran papel y siento que toda la gente lo vio. Mi carrera no acaba aquí, voy a seguir adelante, voy a seguir luchando”.

Al analizar su desempeño en este combate, que calificó como “la pelea más dura” de su vida, Picasso insistió en la importancia de la experiencia y lo que representó enfrentar a uno de los boxeadores más destacados libra por libra a nivel mundial. Según The Ring, su balance fue optimista y enfatizó el aprendizaje adquirido y su compromiso por regresar “más fuerte” con el objetivo intacto de alcanzar el campeonato mundial.

Picasso insistió en la importancia de la experiencia y lo que representó enfrentar a uno de los boxeadores más destacados libra por libra (REUTERS/Hamad I Mohammed)

De cara al futuro, David Picasso mantuvo la mirada puesta en nuevos retos dentro del boxeo profesional. Mostró confianza en su preparación y en la posibilidad de volver a disputar un título, convencido de que el duelo con el campeón indiscutido del peso supergallo constituye “una etapa superada” y un cimiento valioso para su carrera en ascenso.

