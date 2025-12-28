México Deportes

Timothée Chalamet, unas fotografías y la camiseta de la Selección Mexicana: así fue el cumpleaños del actor

El famoso agradeció la felicitación de sus miles de fanáticos alrededor del mundo y nos regaló varias postales que lo ligan a nuestro país

Parece que el cariño que el intérprete le tiene a nuestro país no es reciente. (Foto AP/Marco Ugarte)

Timothée Chalamet provocó una oleada de reacciones entre sus seguidores mexicanos al compartir en Instagram fotografías inéditas de su infancia con motivo de su cumpleaños número treinta, pero un detalle relacionado con la Selección Mexicana de fútbol llamó la atención.

Entre las imágenes, sobresale una que muestra al actor durante su infancia mientras es encontraba en una cancha de fútbol luciendo la camiseta de la Selección Mexicana, gesto que generó comentarios y orgullo entre los aficionados al Tri.

La publicación, realizada en la cuenta oficial del intérprete de Bob Dylan en ‘A Complete Unknown’ y protagonista de la próxima película ‘Marty Supreme’, revela distintas etapas de su niñez y adolescencia.

El actor ha dejado ver que no solo ama estar sobre el escenario y frente a las cámaras, también realizando actividades físicas. (IG Timothée Chalamet)

El amor de Chalamet por los deportes

Más de 20 millones de seguidores pudieron observar no solo su inclinación por la actuación, sino también su pasión por el deporte. Además de la fotografía con la camiseta del Tri, se destacan imágenes en las que Chalamet juega tenis de mesa y otra donde lleva puesta una gorra de los New York Yankees, un guiño a su ciudad natal. Sin embargo, fue la postal futbolística la que generó mayor conversación entre la comunidad mexicana.

Chalamet acompañó las imágenes con un sencillo mensaje de agradecimiento: “Gracias por las felicitaciones de cumpleaños”, escribió en su perfil de Instagram. Rápidamente, la imagen vistiendo la camiseta verde del Tri se viralizó entre sus seguidores en México, quienes celebraron el inesperado vínculo del actor con un símbolo icónico del fútbol nacional. “Abrazar la camiseta del Tri en su propio cumpleaños”, comentaron algunos usuarios, fue interpretado como una muestra de conexión cultural y motivo de orgullo para muchos fans.

El actor ha dejado ver que no solo ama estar sobre el escenario y frente a las cámaras, también realizando actividades físicas. (IG Timothée Chalamet)

El detalle de la camiseta elegida no pasó desapercibido. Se trata del modelo utilizado por la Selección Mexicana durante 2008 y 2009, años bajo la dirección técnica del sueco Sven Goran Eriksson. Esa etapa estuvo marcada por resultados complicados, el relevo técnico con la llegada de Javier Aguirre y la eliminación en octavos de final del Mundial de Sudáfrica 2010.

Los grandes actores que inspiraron su carrera

Timothée Chalamet ha compartido en diversas entrevistas que desde pequeño se sintió atraído por el cine y la actuación gracias a la influencia de figuras destacadas de Hollywood. Entre sus actores favoritos cita a Leonardo DiCaprio y Joaquin Phoenix, a quienes admira por su talento y la intensidad que imprimen en cada personaje. Chalamet reconoce que el trabajo de estos artistas lo motivó a perseguir una carrera actoral y a buscar siempre papeles que representen un desafío.

El actor ha dejado ver que no solo ama estar sobre el escenario y frente a las cámaras, también realizando actividades físicas. (IG Timothée Chalamet)

El actor también menciona a Daniel Day-Lewis y Heath Ledger como referentes fundamentales en su formación profesional. Valora la entrega y el compromiso de ambos con su oficio, así como la capacidad de transformar completamente su identidad en cada interpretación. Chalamet considera que observar la filmografía y el proceso creativo de estos artistas ha sido clave para desarrollar su propio estilo y criterio a la hora de elegir proyectos.

Además, sostiene que la admiración por estos actores no solo ha influido en su técnica actoral, sino que también le ha permitido comprender la importancia de la autenticidad y la vulnerabilidad en pantalla. Gracias a estos ejemplos, Chalamet ha logrado consolidarse como uno de los talentos más destacados de su generación, manteniendo siempre el deseo de seguir aprendiendo y creciendo en su carrera.

