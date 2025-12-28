Rodrigo Pacheco y Ana Sofía Sánchez integrarán los cuadro de clasificación para el Australian Open 2026

Rodrigo Pacheco y Ana Sofía Sánchez buscan su clasificación al cuadro principal. (Instagram: Rodrigo Pacheco)

Los tenistas mexicanos Rodrigo Pacheco y Ana Sánchez figuran en el cuadro de clasificación del Abierto de Australia 2026, el primer Grand Slam del año que se disputará en enero.

Ambos buscarán ganarse un lugar en el cuadro principal de este prestigioso torneo, uniéndose a la representación nacional en Melbourne.

Rodrigo Pacheco, quien celebró su primer triunfo en un torneo ATP durante el Abierto de Acapulco este año, ocupa actualmente el sitio 216 del ranking mundial y su convocatoria refleja el avance que ha tenido a lo largo de este 2025.

Por su parte, Ana Sánchez vivió un 2025 destacado que la impulsó 167 posiciones en el ranking de la WTA, colocándola en el puesto 197. Esta tenista emerge como una promesa en el circuito femenil, lista para dar la sorpresa en la “qualy” australiana.

Los tenistas buscarán unirse a su compatriota, Renata Zarazúa, en el cuadro principal del certamen, el cual se disputará del 12 de enero al 1 de febrero desde Melbourne Park.

Mexicanos que han destacado en el Australian Open

Estos tenistas mexicanos han dejado su huella en el primer Grand Slam de la temporada. (Robert Deutsch-Imagn Images)

A lo largo de la historia del tenis, pocos tenistas mexicanos han logrado destacar en los torneos más importantes del circuito mundial. Sin embargo, algunos han dejado huella imborrable con marcas históricas que inspiran a nuevas generaciones:

Angélica Gavaldón

Angélica Gavaldón forjó un camino pionero en la década de 1990, convirtiéndose en la primera mexicana en ligar múltiples participaciones consecutivas en Grand Slams, incluyendo 13 seguidas entre 1993 y 2000.

En el Australian Open, su avance a la tercera ronda en 1995 hizo historia al derrotar a jugadoras de élite antes de caer ante la campeona Monica Seles, marcando el mejor resultado de una mexicana en Melbourne hasta esa fecha.

Renata Zarazúa

Actualmente, Renata es la mejor exponente del tenis en México y se encuentra en el mejor momento de su carrera, luego de un 2025 extraordinario que culminó con una victoria sobre Madison Keys en el US Open.

En 2025, se rompió una sequía de 25 años sin que una mexicana lograra llegar hasta esta instancia en el Australian Open, hecho que marcaría el inicio del mejor año de su carrera, venciendo a una tenista complicada como Taylor Townsend.

La última mexicana en llegar a la segunda ronda del certamen había sido Angélica Gavaldón en el 2000.

Ernesto Escobedo

Ernesto Escobedo, nacido en Los Ángeles con raíces zacatecanas, hizo historia en el Australian Open 2023 al convertirse en el primer tenista con ascendencia mexicana en participar en el primer Grand Slam del año en 16 años.

“Yo juego para Estados Unidos, pero tengo tanta familia en México que me encanta jugar allá, me encanta el apoyo allá; siento que es un privilegio ser estadounidense y mexicano”, declaró Escobedo en entrevista para EFE en 2017.

Su participación en Melbourne revitalizó el orgullo azteca en el circuito, demostrando que las raíces trascienden fronteras y consolidando su legado como puente entre dos naciones en el tenis mundial.

Qué es el Australian Open

Conoce la historia detrás del nombre de la cancha principal. (REUTERS/Jaimi Joy)

El Australian Open es el primer Grand Slam del calendario tenístico anual, un torneo de élite que se celebra en Melbourne, Australia, durante el mes de enero.

Conocido como el “Happy Slam” por su ambiente festivo y hospitalario, el certamen atrae a millones de espectadores y reparte premios millonarios en su superficie dura de acrílico en Melbourne Park.

Desde su edición inaugural en 1905 como Campeonato de Australasia, ha evolucionado hasta convertirse en un espectáculo global que combina tradición y modernidad.

Aquí en Infobae México te presentamos a los tenistas que han dejado huella en este torneo:

Margaret Smith (Australia): 11 campeonatos

Novak Djokovic (Serbia): 10 títulos.

Serena Williams (EE.UU.): 7 títulos.

Roger Federer: 6 campeonatos.

A pesar de sumar sólo tres títulos en el Australian Open, Rod Laver se erige como una de las figuras más icónicas en la historia del tenis mundial.

El australiano, conocido como “The Rocket” por su velocidad y potencia zurda, trascendió al convertirse en el único tenista en la historia en conquistar el Grand Slam completo (los cuatro majors en un mismo año calendario) en dos ocasiones (1962 y 1969).

La Rod Laver Arena, cancha central del torneo en Melbourne Park, lleva su nombre desde el año 2000 como tributo eterno a su legado. Esta pista con techo retráctil es el epicentro de los encuentros más importantes del torneo, donde se define a los campeones.