México Deportes

Rodrigo Pacheco y Ana Sofía Sánchez integrarán los cuadro de clasificación para el Australian Open 2026

Ambos tenistas mexicanos buscan unirse a Renata Zarazúa en el cuadro principal del primer Grand Slam de la temporada

Guardar
Rodrigo Pacheco y Ana Sofía
Rodrigo Pacheco y Ana Sofía Sánchez buscan su clasificación al cuadro principal. (Instagram: Rodrigo Pacheco)

Los tenistas mexicanos Rodrigo Pacheco y Ana Sánchez figuran en el cuadro de clasificación del Abierto de Australia 2026, el primer Grand Slam del año que se disputará en enero.

Ambos buscarán ganarse un lugar en el cuadro principal de este prestigioso torneo, uniéndose a la representación nacional en Melbourne.

Rodrigo Pacheco, quien celebró su primer triunfo en un torneo ATP durante el Abierto de Acapulco este año, ocupa actualmente el sitio 216 del ranking mundial y su convocatoria refleja el avance que ha tenido a lo largo de este 2025.

Por su parte, Ana Sánchez vivió un 2025 destacado que la impulsó 167 posiciones en el ranking de la WTA, colocándola en el puesto 197. Esta tenista emerge como una promesa en el circuito femenil, lista para dar la sorpresa en la “qualy” australiana.

Los tenistas buscarán unirse a su compatriota, Renata Zarazúa, en el cuadro principal del certamen, el cual se disputará del 12 de enero al 1 de febrero desde Melbourne Park.

Mexicanos que han destacado en el Australian Open

Estos tenistas mexicanos han dejado
Estos tenistas mexicanos han dejado su huella en el primer Grand Slam de la temporada. (Robert Deutsch-Imagn Images)

A lo largo de la historia del tenis, pocos tenistas mexicanos han logrado destacar en los torneos más importantes del circuito mundial. Sin embargo, algunos han dejado huella imborrable con marcas históricas que inspiran a nuevas generaciones:

Angélica Gavaldón

Angélica Gavaldón forjó un camino pionero en la década de 1990, convirtiéndose en la primera mexicana en ligar múltiples participaciones consecutivas en Grand Slams, incluyendo 13 seguidas entre 1993 y 2000.

En el Australian Open, su avance a la tercera ronda en 1995 hizo historia al derrotar a jugadoras de élite antes de caer ante la campeona Monica Seles, marcando el mejor resultado de una mexicana en Melbourne hasta esa fecha.

Renata Zarazúa

Actualmente, Renata es la mejor exponente del tenis en México y se encuentra en el mejor momento de su carrera, luego de un 2025 extraordinario que culminó con una victoria sobre Madison Keys en el US Open.

En 2025, se rompió una sequía de 25 años sin que una mexicana lograra llegar hasta esta instancia en el Australian Open, hecho que marcaría el inicio del mejor año de su carrera, venciendo a una tenista complicada como Taylor Townsend.

La última mexicana en llegar a la segunda ronda del certamen había sido Angélica Gavaldón en el 2000.

Ernesto Escobedo

Ernesto Escobedo, nacido en Los Ángeles con raíces zacatecanas, hizo historia en el Australian Open 2023 al convertirse en el primer tenista con ascendencia mexicana en participar en el primer Grand Slam del año en 16 años.

“Yo juego para Estados Unidos, pero tengo tanta familia en México que me encanta jugar allá, me encanta el apoyo allá; siento que es un privilegio ser estadounidense y mexicano”, declaró Escobedo en entrevista para EFE en 2017.

Su participación en Melbourne revitalizó el orgullo azteca en el circuito, demostrando que las raíces trascienden fronteras y consolidando su legado como puente entre dos naciones en el tenis mundial.

Qué es el Australian Open

Conoce la historia detrás del
Conoce la historia detrás del nombre de la cancha principal. (REUTERS/Jaimi Joy)

El Australian Open es el primer Grand Slam del calendario tenístico anual, un torneo de élite que se celebra en Melbourne, Australia, durante el mes de enero.

Conocido como el “Happy Slam” por su ambiente festivo y hospitalario, el certamen atrae a millones de espectadores y reparte premios millonarios en su superficie dura de acrílico en Melbourne Park.

Desde su edición inaugural en 1905 como Campeonato de Australasia, ha evolucionado hasta convertirse en un espectáculo global que combina tradición y modernidad.

Aquí en Infobae México te presentamos a los tenistas que han dejado huella en este torneo:

  • Margaret Smith (Australia): 11 campeonatos
  • Novak Djokovic (Serbia): 10 títulos.
  • Serena Williams (EE.UU.): 7 títulos.
  • Roger Federer: 6 campeonatos.

A pesar de sumar sólo tres títulos en el Australian Open, Rod Laver se erige como una de las figuras más icónicas en la historia del tenis mundial.

El australiano, conocido como “The Rocket” por su velocidad y potencia zurda, trascendió al convertirse en el único tenista en la historia en conquistar el Grand Slam completo (los cuatro majors en un mismo año calendario) en dos ocasiones (1962 y 1969).

La Rod Laver Arena, cancha central del torneo en Melbourne Park, lleva su nombre desde el año 2000 como tributo eterno a su legado. Esta pista con techo retráctil es el epicentro de los encuentros más importantes del torneo, donde se define a los campeones.

Temas Relacionados

Rodrigo PachecoAna Sofía SánchezAustralian Open 2026TenisRenata ZarazúaAngélica GavaldónErnesto EscobedoRod Lavermexico-deportes

Más Noticias

Timothée Chalamet, unas fotografías y la camiseta de la Selección Mexicana: así fue el cumpleaños del actor

El famoso agradeció la felicitación de sus miles de fanáticos alrededor del mundo y nos regaló varias postales que lo ligan a nuestro país

Timothée Chalamet, unas fotografías y

Cristina Ferral se convierte en nueva jugadora de Chivas Femenil

El Guadalajara busca su primer campeonato en la Liga Mx Femenil desde el Clausura 2022, cuando vencieron a las Tuzas del Pachuca en la gran final

Cristina Ferral se convierte en

¿De dónde vienen y cómo juegan los cuatro nuevos jugadores de Pumas?

El equipo incorpora talento con experiencia internacional y juventud mexicana, buscando terminar con la racha de años sin títulos en la Liga MX

¿De dónde vienen y cómo

Reportan que Cruz Azul habría recibido una oferta millonaria por Giorgos Giakoumakis

La Máquina se encontraría analizando una propuesta del Atlético Mineiro, que pondría sobre la mesa una cifra significativa.

Reportan que Cruz Azul habría

Necaxa estaría cerca de embolsarse 5 millones por la venta de Tomás Jacob

Después de solo un semestre en la Liga MX, Tomás Jacob se convertiría en refuerzo del Atlanta United atendiendo la solicitud expresa de su entrenador

Necaxa estaría cerca de embolsarse
MÁS NOTICIAS

NARCO

Violencia en Chiapas: tras quema

Violencia en Chiapas: tras quema de bares fiscal confirma desaparición de 7 personas en Villaflores

Dueños de bares incendiados en Villaflores, Chiapas, fueron secuestrados: investigan disputa entre células criminales

Sentencian a dos hombres que transportaban cocaína y armas en un vehículo en Chiapas

Capturan a mujer policía implicada en un asesinato, secuestro y tortura en Michoacán

Realizarán despliegue militar en Chiapas tras quema de dos bares en Villaflores

ENTRETENIMIENTO

Timothée Chalamet, unas fotografías y

Timothée Chalamet, unas fotografías y la camiseta de la Selección Mexicana: así fue el cumpleaños del actor

INAH se pronuncia contra Bad Bunny por tocar una estela en el Museo Nacional de Antropología

Muerte de Brigitte Bardot: de su amor por México a pedirle a diputados que prohibieran la matanza de perros callejeros

Fátima Bosch pide que la acompañen a misa en vez de darle ‘like’ a sus fotos en redes: “Viva Cristo rey”

Las 10 producciones más populares de Disney+ México en la semana de navidad 2025

DEPORTES

Timothée Chalamet, unas fotografías y

Timothée Chalamet, unas fotografías y la camiseta de la Selección Mexicana: así fue el cumpleaños del actor

Cristina Ferral se convierte en nueva jugadora de Chivas Femenil

¿De dónde vienen y cómo juegan los cuatro nuevos jugadores de Pumas?

Reportan que Cruz Azul habría recibido una oferta millonaria por Giorgos Giakoumakis

Necaxa estaría cerca de embolsarse 5 millones por la venta de Tomás Jacob