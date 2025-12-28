Cristina Ferral dice adiós a Tigres, así fue el mensaje de despedida

La jugadora entre lágrimas dice adiós al equipo con el cual consiguió seis campeonatos. (Instagram/@clubtigresfemenil)

Tigres Femenil compartió en su cuenta oficial de redes sociales un conmovedor video de despedida dedicado a Cristina Ferral, quien cierra un capítulo inolvidable en el club.

En las imágenes, la jugadora relata con voz entrecortada su trayectoria, reviviendo los logros colectivos y las anécdotas personales que marcaron su paso por el conjunto felino.

Entre lágrimas, Ferral destaca los momentos de gloria como los campeonato, así como las lecciones de resiliencia y los momentos vividos junto a sus compañeras.

Su llegada a Tigres Femenil

Desde el día 1, Ferral se sintió como en casa. (Jorge Mendoza/Sports Press Photo via USA TODAY Sports)

Cristina Ferral, defensa central histórica de Tigres Femenil y artífice de seis títulos de Liga MX Femenil más tres Campeón de Campeonas, abrió su conmovedor mensaje recordando su llegada el equipo:

“Cuando llegué fue algo muy bonito, el recibimiento que tuve desde el día 1, mis compañeras me abrieron las puertas y me hicieron sentir bienvenida, que esta era mi familia y que íbamos a ir a por todas juntas”, expresó con voz entrecortada en el video publicado por el club.

Proveniente del futbol francés con el Olympique de Marsella, Ferral comentó que se sentía ilusionada de llegar a México:

“Estaba muy motivada, muy contenta de que existiera una liga profesional de futbol femenil en México, creo que Tigres siempre apostó por el fútbol femenil y lo sigue haciendo y eso me motivó a llegar a este club”, detalló, subrayando el compromiso pionero del equipo regio con el deporte femenil.

Además, recalcó que siempre estuvo consciente del rol que desempeñaba dentro del plantel como capitana: “Siempre traté de tener empatía, amor y respeto con mis compañeras. La mejor manera de demostrarlo era día a día con mi trabajo y el trato hacia ellas, en los entrenamientos dejando el alma”, confesó.

Legado de Títulos y Despedida

Ferral siempre fue consciente que era un ejemplo para sus compañeras de equipo al portar el gafete de capitana. (Vincent Carchietta-Imagn Images)

Cuando le preguntaron sobre los campeonatos que logró con las Amazonas, Ferral comentó: “Recuerdo cuando llegué, Tigres tenía una copa. Mi sueño era levantar más títulos y gracias a Dios así fue. Yo lo dejé todo, di el alma en cada juego. Estos trofeos representan mi estancia en Tigres Femenil y reflejan que todo esfuerzo tiene su recompensa.”, confesó.

Más allá de lo material, Ferral valoró las conexiones humanas forjadas. “A mis compañeras les debo todo porque han sido mi red de apoyo en el día a día, he convivido más con ellas que con mi familia, cada viaje, cada entrenamiento”, admitió.

Cristina pidió ser recordada como una jugadora que daba la vida en la cancha y que se partía el alma por el equipo en cada partido con el objetivo de inyectar algo positivo en el resto del plantel.