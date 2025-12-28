México Deportes

Cristina Ferral dice adiós a Tigres, así fue el mensaje de despedida

La jugadora se convirtió en nuevo refuerzo de Chivas para la próxima temporada y busca cosechar un nuevo campeonato, ahora con el cuadro tapatío

Guardar
La jugadora entre lágrimas dice adiós al equipo con el cual consiguió seis campeonatos. (Instagram/@clubtigresfemenil)

Tigres Femenil compartió en su cuenta oficial de redes sociales un conmovedor video de despedida dedicado a Cristina Ferral, quien cierra un capítulo inolvidable en el club.

En las imágenes, la jugadora relata con voz entrecortada su trayectoria, reviviendo los logros colectivos y las anécdotas personales que marcaron su paso por el conjunto felino.

Entre lágrimas, Ferral destaca los momentos de gloria como los campeonato, así como las lecciones de resiliencia y los momentos vividos junto a sus compañeras.

Su llegada a Tigres Femenil

Desde el día 1, Ferral
Desde el día 1, Ferral se sintió como en casa. (Jorge Mendoza/Sports Press Photo via USA TODAY Sports)

Cristina Ferral, defensa central histórica de Tigres Femenil y artífice de seis títulos de Liga MX Femenil más tres Campeón de Campeonas, abrió su conmovedor mensaje recordando su llegada el equipo:

“Cuando llegué fue algo muy bonito, el recibimiento que tuve desde el día 1, mis compañeras me abrieron las puertas y me hicieron sentir bienvenida, que esta era mi familia y que íbamos a ir a por todas juntas”, expresó con voz entrecortada en el video publicado por el club.

Proveniente del futbol francés con el Olympique de Marsella, Ferral comentó que se sentía ilusionada de llegar a México:

“Estaba muy motivada, muy contenta de que existiera una liga profesional de futbol femenil en México, creo que Tigres siempre apostó por el fútbol femenil y lo sigue haciendo y eso me motivó a llegar a este club”, detalló, subrayando el compromiso pionero del equipo regio con el deporte femenil.

Además, recalcó que siempre estuvo consciente del rol que desempeñaba dentro del plantel como capitana: “Siempre traté de tener empatía, amor y respeto con mis compañeras. La mejor manera de demostrarlo era día a día con mi trabajo y el trato hacia ellas, en los entrenamientos dejando el alma”, confesó.

Legado de Títulos y Despedida

Ferral siempre fue consciente que
Ferral siempre fue consciente que era un ejemplo para sus compañeras de equipo al portar el gafete de capitana. (Vincent Carchietta-Imagn Images)

Cuando le preguntaron sobre los campeonatos que logró con las Amazonas, Ferral comentó: “Recuerdo cuando llegué, Tigres tenía una copa. Mi sueño era levantar más títulos y gracias a Dios así fue. Yo lo dejé todo, di el alma en cada juego. Estos trofeos representan mi estancia en Tigres Femenil y reflejan que todo esfuerzo tiene su recompensa.”, confesó.

Más allá de lo material, Ferral valoró las conexiones humanas forjadas. “A mis compañeras les debo todo porque han sido mi red de apoyo en el día a día, he convivido más con ellas que con mi familia, cada viaje, cada entrenamiento”, admitió.

Cristina pidió ser recordada como una jugadora que daba la vida en la cancha y que se partía el alma por el equipo en cada partido con el objetivo de inyectar algo positivo en el resto del plantel.

Temas Relacionados

Cristina FerralTigres FemenilTigresLiga Mx FemenilDespedidamexico-deportes

Más Noticias

Checo Pérez revela cuándo se retirará de la F1: “Será mi proyecto principal, el más grande”

El mexicano se ha convertido en uno de los pilotos más reconocidos de los últimos años, pero parece que su etapa en la élite del automovilismo mundial está muy cerca de terminar

Checo Pérez revela cuándo se

Presentan el calendario de la Serie del Caribe 2026

Con dos participantes en el torneo, México buscará sumar un nuevo trofeo a sus vitrinas frente a su afición en Jalisco

Presentan el calendario de la

Timothée Chalamet, unas fotografías y la camiseta de la Selección Mexicana: así fue el cumpleaños del actor

El famoso agradeció la felicitación de sus miles de fanáticos alrededor del mundo y nos regaló varias postales que lo ligan a nuestro país

Timothée Chalamet, unas fotografías y

Rodrigo Pacheco y Ana Sofía Sánchez integrarán los cuadro de clasificación para el Australian Open 2026

Ambos tenistas mexicanos buscan unirse a Renata Zarazúa en el cuadro principal del primer Grand Slam de la temporada

Rodrigo Pacheco y Ana Sofía

Cristina Ferral se convierte en nueva jugadora de Chivas Femenil

El Guadalajara busca su primer campeonato en la Liga Mx Femenil desde el Clausura 2022, cuando vencieron a las Tuzas del Pachuca en la gran final

Cristina Ferral se convierte en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Violencia en Chiapas: tras quema

Violencia en Chiapas: tras quema de bares fiscal confirma desaparición de 7 personas en Villaflores

Sentencian a cinco personas a 50 años de prisión por homicidio en Ciudad Juárez, Chihuahua

Dueños de bares incendiados en Villaflores, Chiapas, fueron secuestrados: investigan disputa entre células criminales

Sentencian a dos hombres que transportaban cocaína y armas en un vehículo en Chiapas

Capturan a mujer policía implicada en un asesinato, secuestro y tortura en Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Thalía revive sus personajes que

Thalía revive sus personajes que le dieron el contrato ‘más caro en la historia de Televisa’ y posa con sus ‘Marías’

José Manuel Rincón, el actor y “hermano” que conquista las redes sociales

Timothée Chalamet, unas fotografías y la camiseta de la Selección Mexicana: así fue el cumpleaños del actor

INAH se pronuncia contra Bad Bunny por tocar una estela en el Museo Nacional de Antropología

Muerte de Brigitte Bardot: de su amor por México a pedirle a diputados que prohibieran la matanza de perros callejeros

DEPORTES

Checo Pérez revela cuándo se

Checo Pérez revela cuándo se retirará de la F1: “Será mi proyecto principal, el más grande”

Presentan el calendario de la Serie del Caribe 2026

Timothée Chalamet, unas fotografías y la camiseta de la Selección Mexicana: así fue el cumpleaños del actor

Rodrigo Pacheco y Ana Sofía Sánchez integrarán los cuadro de clasificación para el Australian Open 2026

Cristina Ferral se convierte en nueva jugadora de Chivas Femenil