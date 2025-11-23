Jugadoras de Tigres Femenil agradecen a la afición por su apoyo previo a la final de la Liga Mx Femenil

Los seguidores de las amazonas se hicieron presentes en el hotel de concentración del equipo para alentarlos con cánticos y porras ( X: Tigres Femenil)

Cristina Ferral, defensa de Tigres, agradeció la presencia de la afición que se reunió en el hotel de concentración del equipo la noche previa a la final de vuelta contra América.

Este emotivo mensaje fue captado en video por Ludwing Montañez, reportero del medio digital especializado en fútbol femenil, Deportenimiento Mx, y compartido a través de su cuenta de Instagram.

“Les queremos agradecer. Vamos a seguir por la séptima junto con ustedes. Con el favor de Dios y con la mano. Nos vemos mañana en el Uni. Nosotras vamos a dejar el alma en la cancha”, afirmó Ferral, quien invitó a la afición a hacer explotar el Estadio Universitario para apoyar a las Amazonas.

Cómo se vivió la serenata de las Amazonas previo a la final de vuelta

La afición de Tigres Femenil se reunió en el hotel de concentración para brindar un emotivo apoyo a las Amazonas, que respondieron con cánticos y gestos de gratitud. (Tigres femenil)

Un sector importante de la afición se hizo presente en la entrada del hotel de concentración de Tigres Femenil para cantar porras y lanzar mensajes de aliento a sus futbolistas rumbo al juego que definirá al campeón de la Liga Mx Femenil.

Ante la gran respuesta de la afición, las futbolistas de las Amazonas salieron de sus habitaciones para expresar su gratitud y unirse en cánticos con sus seguidores.

María Sánchez elevó el ambiente festivo al ondear con orgullo una bandera de Tigres, mientras que Jennifer Hermoso se acercó para intercambiar abrazos con la afición y manifestar su reconocimiento por el respaldo recibido.

La serenata adquirió un momento especial cuando Lizbeth Ovalle, exjugadora y leyenda de las Amazonas que actualmente milita en el Orlando Pride, salió junto a sus excompañeras para saludar y compartir ese emotivo instante con la afición.

El momento fue tan conmovedor que Maricarmen Reyes, futbolista del equipo felino, no pudo contener las lágrimas ante la gran muestra de apoyo y cariño de la afición, reflejando la profunda conexión emocional entre las jugadoras y sus seguidores.

Cuándo y dónde ver la gran final de la Liga Mx Femenil

Los aficionados en México contarán con siete opciones para disfrutar del duelo que define al campeón de la Liga Mx Femenil. (Ilustración: Jesús Aviles)

El duelo entre Tigres y América se convertirá en la final de vuelta más difundida en la historia de la Liga MX Femenil, con una cobertura excepcional que incluye más de siete opciones de transmisión en territorio mexicano y cuatro adicionales para el público en Estados Unidos.

En México, los aficionados podrán disfrutar del partido a través de diversas plataformas como YouTube Liga MX Femenil, YouTube Tigres Femenil, ESPN (Disney+), Canal 6, Tubi, LAYV Time e Imagen Televisión.

Por su parte, en Estados Unidos la señal estará disponible por Fox Deportes, Telemundo, Estrella TV y Latin Nation.

Esta amplia oferta de canales refleja el creciente interés y la importancia del fútbol femenil, garantizando que la mayor cantidad posible de aficionados tengan acceso a uno de los encuentros más esperados y emocionantes de la temporada.

El encuentro se llevará a cabo este domingo 23 de septiembre a las 17:00 (tiempo Ciudad de México).