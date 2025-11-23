México Deportes

Jugadoras de Tigres Femenil agradecen a la afición por su apoyo previo a la final de la Liga Mx Femenil

Maricarmen Reyes, jugadora del equipo felino, no pudo evitar emocionarse hasta las lágrimas al escuchar los cánticos de los seguidores de las Amazonas que se congregaron en el hotel de concentración

Guardar
Los seguidores de las amazonas se hicieron presentes en el hotel de concentración del equipo para alentarlos con cánticos y porras ( X: Tigres Femenil)

Cristina Ferral, defensa de Tigres, agradeció la presencia de la afición que se reunió en el hotel de concentración del equipo la noche previa a la final de vuelta contra América.

Este emotivo mensaje fue captado en video por Ludwing Montañez, reportero del medio digital especializado en fútbol femenil, Deportenimiento Mx, y compartido a través de su cuenta de Instagram.

“Les queremos agradecer. Vamos a seguir por la séptima junto con ustedes. Con el favor de Dios y con la mano. Nos vemos mañana en el Uni. Nosotras vamos a dejar el alma en la cancha”, afirmó Ferral, quien invitó a la afición a hacer explotar el Estadio Universitario para apoyar a las Amazonas.

Cómo se vivió la serenata de las Amazonas previo a la final de vuelta

La afición de Tigres Femenil
La afición de Tigres Femenil se reunió en el hotel de concentración para brindar un emotivo apoyo a las Amazonas, que respondieron con cánticos y gestos de gratitud. (Tigres femenil)

Un sector importante de la afición se hizo presente en la entrada del hotel de concentración de Tigres Femenil para cantar porras y lanzar mensajes de aliento a sus futbolistas rumbo al juego que definirá al campeón de la Liga Mx Femenil.

Ante la gran respuesta de la afición, las futbolistas de las Amazonas salieron de sus habitaciones para expresar su gratitud y unirse en cánticos con sus seguidores.

María Sánchez elevó el ambiente festivo al ondear con orgullo una bandera de Tigres, mientras que Jennifer Hermoso se acercó para intercambiar abrazos con la afición y manifestar su reconocimiento por el respaldo recibido.

La serenata adquirió un momento especial cuando Lizbeth Ovalle, exjugadora y leyenda de las Amazonas que actualmente milita en el Orlando Pride, salió junto a sus excompañeras para saludar y compartir ese emotivo instante con la afición.

El momento fue tan conmovedor que Maricarmen Reyes, futbolista del equipo felino, no pudo contener las lágrimas ante la gran muestra de apoyo y cariño de la afición, reflejando la profunda conexión emocional entre las jugadoras y sus seguidores.

Cuándo y dónde ver la gran final de la Liga Mx Femenil

Los aficionados en México contarán
Los aficionados en México contarán con siete opciones para disfrutar del duelo que define al campeón de la Liga Mx Femenil. (Ilustración: Jesús Aviles)

El duelo entre Tigres y América se convertirá en la final de vuelta más difundida en la historia de la Liga MX Femenil, con una cobertura excepcional que incluye más de siete opciones de transmisión en territorio mexicano y cuatro adicionales para el público en Estados Unidos.

En México, los aficionados podrán disfrutar del partido a través de diversas plataformas como YouTube Liga MX Femenil, YouTube Tigres Femenil, ESPN (Disney+), Canal 6, Tubi, LAYV Time e Imagen Televisión.

Por su parte, en Estados Unidos la señal estará disponible por Fox Deportes, Telemundo, Estrella TV y Latin Nation.

Esta amplia oferta de canales refleja el creciente interés y la importancia del fútbol femenil, garantizando que la mayor cantidad posible de aficionados tengan acceso a uno de los encuentros más esperados y emocionantes de la temporada.

El encuentro se llevará a cabo este domingo 23 de septiembre a las 17:00 (tiempo Ciudad de México).

Temas Relacionados

Liga Mx FemenilTigres femenilCristina FerralMaricarmen ReyesAmérica femenilLizbeth Ovallemexico-deportes

Más Noticias

Jenni Hermoso calienta la final Tigres vs América Femenil: “Estoy en el equipo más grande”

La española confía en que la localía para las Amazonas será clave para poder llevar a las vitrinas un nuevo campeonato

Jenni Hermoso calienta la final

Mateo Chávez entra de cambio en la derrota del Az Alkmaar ante Heerenveen

El lateral mexicano disputó 25 minutos en el partido y pese a que no pudo evitar la caída de su equipo, sigue buscando llenarle el ojo a Javier Aguirre con miras al mundial 2026

Mateo Chávez entra de cambio

Inter vs Milán: a qué hora y dónde ver a Santi Gimenez en el Derbi de la Serie A

Pese a que el mexicano no vive su mejor momento, sus fanáticos en México apoyan a los rossoneri en este clásico italiano

Inter vs Milán: a qué

Nueve mexicanas hacen historia en el draft de la temporada inaugural de la Women’s Pro Baseball League

La primera temporada se jugará a partir del 1 de agosto de 2026 en el Robin Roberts Stadium, en Springfield, Illinois, con un calendario de cuatro semanas, para después dar paso a dos semanas de playoffs

Nueve mexicanas hacen historia en

Danae Nieves le da a México su tercera medalla en los Juegos Sordolímpicos Tokio 2025

Freya Danae Nieves, medallista de oro en los Juegos Panamericanos para Sordos 2024, consolida su nombre como una de las grandes promesas del atletismo para sordos en México

Danae Nieves le da a
MÁS NOTICIAS

NARCO

Elementos estatales y federales neutralizan

Elementos estatales y federales neutralizan dos drones en Sinaloa

Fiscalía de Michoacán detiene a tres personas y asegura casi 600 dosis de droga tras operativo en Morelia

Marina destruye dos toneladas de droga en Tapachula, Chiapas

Localizan casi 5 kilos de cocaína oculta en un carrito de helados en empresa de paquetería en Michoacán

Asesino de Carlos Manzo fue abatido con su propia arma pese a estar sometido y esposado: revelaron en audiencia

ENTRETENIMIENTO

Miss Chile refrenda su apoyo

Miss Chile refrenda su apoyo a Fátima Bosch pese a ser una de las favoritas para ganarle: “La reina que yo quería”

Fátima Bosch lanza fuerte indirecta a su ex compañeras de Miss Universo México que la humillaron: “Aquí sí me abrazaron”

Ángela Aguilar dedica mensaje al hombre de su vida en medio de polémicas por desplantes y celos

Julieta Venegas cosecha elogios de fans de 31 Minutos por su alucinante versión de “Mi muñeca me habló” |Video

Quién es Jens Castro, influencer peruano señalado de ‘atacar’ a Fátima Bosch y mexicanos por triunfo en Miss Universo

DEPORTES

Jenni Hermoso calienta la final

Jenni Hermoso calienta la final Tigres vs América Femenil: “Estoy en el equipo más grande”

Inter vs Milán: a qué hora y dónde ver a Santi Gimenez en el Derbi de la Serie A

Nueve mexicanas hacen historia en el draft de la temporada inaugural de la Women’s Pro Baseball League

Danae Nieves le da a México su tercera medalla en los Juegos Sordolímpicos Tokio 2025

Reportan que Anderson Duarte estaría con un pie fuera de Toluca