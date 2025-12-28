Chicago Bears vs San Francisco 49ers, cuándo y dónde ver en México

Ambos equipos buscan mejorar su posición en el standing. (AP Foto/Carolyn Kaster)

La temporada regular de la NFL encara su recta final con las posiciones de playoffs tomando forma a falta de solo dos semanas para el cierre de campaña.

Este domingo por la noche trae un duelo emocionante entre los Osos de Chicago y los San Francisco 49ers, quienes buscan seguir escalando posiciones en la Conferencia Nacional, a pesar de ya tener asegurada su clasificación a la postemporada.

Chicago Bears, campeones del Norte de la Conferencia Nacional

Los Osos buscan ser el sembrado 1 de la Conferencia Nacional. (Mike Dinovo-Imagn Images)

Con la derrota de los Empacadores de Green Bay ante los Cuervos de Baltimore, los Osos de Chicago aseguraron matemáticamente el liderato de la División Norte de la NFC.

Sin embargo, aún aspiran a escalar hasta el sembrado número 1 de la conferencia, dependiendo de una combinación de resultados favorables en las dos semanas restantes de temporada regular.

Tras una campaña desastrosa en 2024, con solamente 5 victorias y 12 derrota, la directiva decidió apostar fuerte por un cambio radical en el banquillo y ficharon a Ben Johnson, quien ya había deslumbrado como coordinador ofensivo de los Leones de Detroit.

Bajo el mando de su nuevo entrenador en jefe, el QB de segundo año, Caleb Williams, ha despuntado en el futbol americano profesional y está demostrando el talento que lo llevó a ganar el Trofeo Heisman en 2022, respaldado por un arsenal de talento como DJ Moore, Romeo Odunze, D’Andre Swift, Colston Loveland, Cole Kmet, entre otros.

Problemas solventados en la bahía

Kyle Shanahan ha sabido manejar las ausencias del equipo en lo que va de temporada. (Cary Edmondson-Imagn Images)

Como cada año, las lesiones han sido el talón de Aquiles de los 49ers de San Francisco, pero esta temporada el equipo de Kyle Shanahan demostró una resiliencia admirable ante la adversidad.

La ausencia de Brock Purdy por varias semanas debido a una lesión no frenó el funcionamiento, ya que el entrenador confió plenamente en Mac Jones como reemplazo, quien cumplió con creces, manteniendo al equipo en la pelea.

Actualmente se encuentran como el mejor comodín de la Conferencia Nacional con una marca de 11 ganados y 4 perdidos, por lo que aún tienen esperanzas de quedarse con el campeonato de división, el cual en estos momentos le pertenece a los Halcones Marinos de Seattle.

Sin embargo, en caso de no conseguir el título divisional buscarán manter su posición como el mejor Wildcard de la Conferencia Nacional.

Cuándo y dónde ver el juego en México

El juego podrá verse en ESPN y Disney+. (Mark Hoffman-USA TODAY Network via Imagn Images)

El duelo entre los Chicago Bears y los San Francisco 49ers se podrá ver a través de las pantallas de ESPN y Disney+ en punto de las 19:15 horas (tiempo del centro de México).