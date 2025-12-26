Valerie Vargas refuerza a las Rayadas para el Clausura 2026

La exjugadora de UCLA y seleccionada nacional juvenil se suma a Monterrey Femenil, buscando aportar su visión de juego para fortalecer al equipo rumbo al nuevo torneo de la Liga MX Femenil. Crédito: (Instragram/ @vvargas_20)

El Club de Futbol Monterrey Femenil ha dado un paso importante en su proceso de renovación al anunciar la incorporación de Valerie Vargas, mediocampista mexicoamericana de 20 años, como su primer refuerzo para el torneo Clausura 2026.

La llegada de Vargas representa una apuesta estratégica por el talento joven y con experiencia internacional, en un momento en que las Rayadas buscan recuperar protagonismo tras un Apertura 2025 que no cumplió con las expectativas.

La jugadora mexicoamericana Valerie Vargas firma con Monterrey como primer refuerzo del Clausura 2026. (X/ @Rayadas)

Valerie Vargas inicia su primera experiencia como futbolista profesional en la Liga MX Femenil. Su trayectoria en selecciones menores de México, donde disputó dos Copas del Mundo y brilló en torneos de la Concacaf, la convierten en una jugadora con proyección y capacidad para marcar diferencia en el mediocampo rayado.

Una carrera forjada en UCLA y la Selección Mexicana

Originaria de Montebello, California, Valerie inició su camino en el futbol en 2023 con UCLA Women’s Soccer, donde disputó 78 partidos y se consolidó como una pieza clave en el ataque del equipo.

Su desempeño la llevó a ser convocada de manera constante por la Selección Mexicana Femenil en categorías juveniles, participando en la Copa del Mundo Sub-17 en India y en la Copa del Mundo Sub-20 en Colombia.

La nueva incorporación llega tras destacar en selecciones menores de México, aportando a las Rayadas su experiencia en torneos internacionales y versatilidad en el mediocampo. (Instragram/ @vvargas_20)

En los campeonatos de la Concacaf, Vargas se destacó como una de las jugadoras más importantes y goleadoras, demostrando su capacidad para competir en escenarios internacionales. Esta experiencia le otorga un bagaje que ahora buscará trasladar al futbol profesional mexicano.

El contexto de Rayadas para el Clausura 2026

Las Rayadas llegan al Clausura 2026 con un plantel en transformación. Tras un torneo complicado, el club sufrió varias bajas significativas y estrenará a la entrenadora francesa Amandine Miquel en el banquillo.

En este escenario, la incorporación de Valerie Vargas es vista como un refuerzo clave para fortalecer el mediocampo y aportar frescura al proyecto.

El club apuesta por talento joven, en el contexto de una reestructuración del equipo que comienza una nueva etapa bajo la dirección técnica de Amandine Miquel. Crédito: Instagram: Rayadas

El debut del equipo está programado para el 4 de enero de 2026, cuando recibirán al Puebla en casa. Con la llegada de Vargas y otros posibles fichajes, Monterrey aspira a conquistar su quinto campeonato de Liga y reafirmarse como una de las instituciones más exitosas del futbol femenil mexicano.

Lo que aporta Valerie Vargas a Rayadas

La mediocampista mexicoamericana destaca por su visión de juego, capacidad para distribuir el balón y su versatilidad en el ataque. Su juventud le permite adaptarse rápidamente a las exigencias de la Liga MX Femenil, mientras que su experiencia internacional le brinda madurez competitiva.

Valerie Vargas no sólo representa un refuerzo en lo deportivo, sino también un mensaje de la apuesta de Rayadas por el talento emergente con proyección internacional.

Las Rayadas aspiran a conquistar su quinto campeonato de Liga. EFE/ Miguel Sierra

Su llegada marca el inicio de una nueva etapa en su carrera y abre la posibilidad de consolidarse como referente tanto en Monterrey como en la Selección Mexicana.