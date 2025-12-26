Turco Mohamed celebra Navidad lanzando dardo a los rivales: “Copas sobran”

El mensaje del ‘Turco’ encendió las redes sociales el 25 de diciembre.

Antonio Mohamed volvió a demostrar que no pierde el toque provocador ni siquiera en fechas festivas. En plena celebración navideña, el director técnico de Toluca aprovechó el momento para enviar un mensaje cargado de ironía que no pasó desapercibido entre la afición ni entre los clubes de la Liga MX, justo después de consagrarse bicampeón del futbol mexicano.

A través de sus redes sociales, el estratega argentino compartió un video en el que aparece acompañado de su hijo, en un ambiente relajado y festivo, como parte de los festejos posteriores al histórico logro de los Diablos Rojos, que superaron a Tigres en la final del Apertura 2025. Con una sonrisa y tono relajado, Mohamed envió un mensaje navideño que rápidamente se volvió viral.

“Feliz Navidad para toda la gente de Toluca y todos los que se ponen contentos porque me va muy bien”, expresó el ‘Turco’ en el video publicado el 25 de diciembre, dejando entrever la satisfacción por el exitoso cierre de año que tuvo el club escarlata.

El estratega argentino presumió los cuatro títulos ganados con Toluca.

Sin embargo, el detalle que más llamó la atención llegó después. Tras pedir una botella de champagne, Mohamed acompañó la grabación con una frase breve pero contundente: “Copas sobran”. El mensaje fue reforzado con la imagen de los cuatro títulos que ha conquistado con el conjunto mexiquense, una clara referencia a su dominio reciente en el futbol nacional.

La lista de trofeos presume logros relevantes: Campeón de Campeones, Campeones Cup 2025, Clausura 2025 y Apertura 2025, consolidando una de las etapas más exitosas del Toluca en los últimos años y colocando al equipo como el rival a vencer de cara al siguiente torneo.

El Turco no se dejó de los comentarios de Faitelson y en el túnel lo encaró.

Actualmente, Antonio Mohamed se encuentra disfrutando de un periodo vacacional en Argentina, mientras el club se prepara para regresar a la actividad. Está previsto que el plantel reporte a la pretemporada el próximo 3 de enero, apenas una semana antes del arranque del Clausura 2026.

El técnico del Toluca presumió sus títulos tras conquistar el bicampeonato. Crédito: Instagram / tonymohamed11

Ante el calendario apretado, el cuerpo técnico analiza la posibilidad de no utilizar a su once titular en las primeras dos jornadas del torneo, con el objetivo de evitar riesgos físicos innecesarios. La prioridad es clara: mantener al plantel en óptimas condiciones para intentar un tricampeonato, una hazaña que confirmaría a Toluca como el equipo dominante de la Liga MX bajo el mando del ‘Turco’.