México Deportes

Moisés Solana: a 90 años de su natalicio, el legado de un pionero del automovilismo mexicano

Solana fue parte de la generación que impulsó la presencia de México en competencias internacionales durante las décadas de 1950 y 1960

Guardar
Moisés Solana Arciniega, piloto mexicano
Moisés Solana Arciniega, piloto mexicano que compitió en la Fórmula 1 durante la década de 1960. (Jesús Avilés / Infobae México)

Este 26 de diciembre se conmemora el 90 aniversario del natalicio de Moisés Solana Arciniega, uno de los pilotos mexicanos que lograron competir en la Fórmula 1 y una figura clave en la historia del automovilismo nacional.

Nacido en 1935 en el entonces Distrito Federal, Solana formó parte de una generación que impulsó la presencia de México en las competencias de mayor nivel durante las décadas de los cincuenta y sesenta.

De la Carrera Panamericana a la Fórmula 1

Solana debutó profesionalmente en La
Solana debutó profesionalmente en La Carrera Panamericana de 1954, con apenas 18 años. (Instagram / @mexicogp)

Moisés Solana debutó profesionalmente en La Carrera Panamericana de 1954, última edición de la etapa clásica de la competencia. Con apenas 18 años, tuvo que superar diversas dificultades para obtener el permiso que le permitiera participar.

Compitió a bordo de un Dodge 1953 preparado por su padre, José Antonio Solana, y finalizó en el sexto lugar de su categoría, por delante del piloto italiano Piero Taruffi, quien destacó su estilo de manejo.

A lo largo de su trayectoria, Solana compitió en distintos autódromos y trazos carreteros del país, incluidos tramos de las rutas México–Puebla, México–Cuernavaca, México–Toluca, Valle de Bravo y Bosencheve.

ondujo una amplia variedad de vehículos, desde autos de turismo como Corvette, Mustang, Jaguar y Renault, hasta monoplazas como Lotus Fórmula Jr., Lola y McLaren.

Su paso por la Fórmula 1 se dio principalmente con Lotus, participando en ocho Grandes Premios entre 1963 y 1968, seis en México y dos en Estados Unidos. Aunque tuvo la oportunidad de probar autos de Ferrari en 1963 y romper un récord previamente establecido por Jim Clark, el acuerdo ofrecido por la escudería italiana no se concretó.

Un legado vigente en el automovilismo mexicano

El Autódromo de Pachuca lleva
El Autódromo de Pachuca lleva el nombre de Moisés Solana como reconocimiento a su trayectoria deportiva. (Instagram / @autodromo.moisessolana)

Además de su carrera como piloto, Moisés destacó a nivel internacional como pelotari, disciplina en la que también alcanzó reconocimiento. En las pistas, fue identificado por un estilo de conducción preciso y constante, lo que le permitió mantenerse en una posición relevante dentro del ranking internacional de su época.

Solana participó en un total de 270 carreras, con 220 victorias, y varios de sus récords de pista permanecieron vigentes durante años. Su trayectoria terminó el 27 de julio de 1969, cuando perdió la vida en un accidente durante la competencia Hill Climb Valle de Bravo–Bosencheve, a bordo de un McLaren.

Como reconocimiento a su aportación al deporte motor, el Autódromo de Pachuca lleva su nombre, preservando la memoria de uno de los pilotos más representativos del automovilismo mexicano.

Temas Relacionados

Moisés SolanaPilotos mexicanosFórmula 1mexico-deportesmexico-noticias

Más Noticias

Navidad con lucha libre: Arena México se prepara para una noche llena de emociones

Una función especial reunirá a jóvenes promesas, figuras consagradas y leyendas en una velada decembrina cargada de tradición.

Navidad con lucha libre: Arena

Alberto Del Río confirma contacto con WWE y AAA y aviva rumores de regreso: “Claro que quiero volver”

El luchador mexicano reconoció que el interés es mutuo y constante

Alberto Del Río confirma contacto

León presenta a sus fichajes del Clausura 2026 al estilo de Frankenstein

La Fiera sorprendió en Navidad con una estrategia inédita en la Liga MX

León presenta a sus fichajes

Texans vs Chargers: horario y dónde ver en México el partido de la Semana 17 de la NFL

Ambos equipos llegan en zona de Playoffs y aún mantienen aspiraciones divisionales

Texans vs Chargers: horario y

Turco Mohamed celebra Navidad lanzando dardo a los rivales: “Copas sobran”

El técnico del Toluca presumió sus títulos tras conquistar el bicampeonato de la Liga MX

Turco Mohamed celebra Navidad lanzando
MÁS NOTICIAS

NARCO

“El Chapo Isidro” habría pagado

“El Chapo Isidro” habría pagado 200 mil dólares para ubicar a “El Panu” en CDMX, reveló Anabel Hernández

Carlos Tafolla, diputado independiente de Uruapan, pedirá a EEUU investigar el asesinato de Carlos Manzo

Agencias de seguridad de 14 países y EEUU operan en territorio mexicano, según Relaciones Exteriores

Doce hechos que marcaron la agenda de seguridad en México en 2025

Así era la relación entre El Panu e Iván Archivaldo, el hombre que frenaba los excesos del líder de Los Chapitos

ENTRETENIMIENTO

Frankenstein de Guillermo del Toro:

Frankenstein de Guillermo del Toro: cuándo y dónde se podrán ver las escenas eliminadas

Mamá de Selena vive duro duelo tras la muerte de Abraham Quintanilla: “Perdió a su hija y a su compañero de vida”

Tania Rincón desata controversia en redes tras compartir una postal navideña: “Con el nuevo y con el ex”

Bridgerton temporada 4: secretos, máscaras, un amor imposible y la fecha de estreno oficial en México

¿Está enferma? Florinda Meza confiesa que le cortaron un pedazo de oreja para doloroso tratamiento

DEPORTES

Navidad con lucha libre: Arena

Navidad con lucha libre: Arena México se prepara para una noche llena de emociones

Alberto Del Río confirma contacto con WWE y AAA y aviva rumores de regreso: “Claro que quiero volver”

León presenta a sus fichajes del Clausura 2026 al estilo de Frankenstein

Texans vs Chargers: horario y dónde ver en México el partido de la Semana 17 de la NFL

Turco Mohamed celebra Navidad lanzando dardo a los rivales: “Copas sobran”