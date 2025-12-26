Moisés Solana: a 90 años de su natalicio, el legado de un pionero del automovilismo mexicano

Moisés Solana Arciniega, piloto mexicano que compitió en la Fórmula 1 durante la década de 1960. (Jesús Avilés / Infobae México)

Este 26 de diciembre se conmemora el 90 aniversario del natalicio de Moisés Solana Arciniega, uno de los pilotos mexicanos que lograron competir en la Fórmula 1 y una figura clave en la historia del automovilismo nacional.

Nacido en 1935 en el entonces Distrito Federal, Solana formó parte de una generación que impulsó la presencia de México en las competencias de mayor nivel durante las décadas de los cincuenta y sesenta.

De la Carrera Panamericana a la Fórmula 1

Solana debutó profesionalmente en La Carrera Panamericana de 1954, con apenas 18 años. (Instagram / @mexicogp)

Moisés Solana debutó profesionalmente en La Carrera Panamericana de 1954, última edición de la etapa clásica de la competencia. Con apenas 18 años, tuvo que superar diversas dificultades para obtener el permiso que le permitiera participar.

Compitió a bordo de un Dodge 1953 preparado por su padre, José Antonio Solana, y finalizó en el sexto lugar de su categoría, por delante del piloto italiano Piero Taruffi, quien destacó su estilo de manejo.

A lo largo de su trayectoria, Solana compitió en distintos autódromos y trazos carreteros del país, incluidos tramos de las rutas México–Puebla, México–Cuernavaca, México–Toluca, Valle de Bravo y Bosencheve.

ondujo una amplia variedad de vehículos, desde autos de turismo como Corvette, Mustang, Jaguar y Renault, hasta monoplazas como Lotus Fórmula Jr., Lola y McLaren.

Su paso por la Fórmula 1 se dio principalmente con Lotus, participando en ocho Grandes Premios entre 1963 y 1968, seis en México y dos en Estados Unidos. Aunque tuvo la oportunidad de probar autos de Ferrari en 1963 y romper un récord previamente establecido por Jim Clark, el acuerdo ofrecido por la escudería italiana no se concretó.

Un legado vigente en el automovilismo mexicano

El Autódromo de Pachuca lleva el nombre de Moisés Solana como reconocimiento a su trayectoria deportiva. (Instagram / @autodromo.moisessolana)

Además de su carrera como piloto, Moisés destacó a nivel internacional como pelotari, disciplina en la que también alcanzó reconocimiento. En las pistas, fue identificado por un estilo de conducción preciso y constante, lo que le permitió mantenerse en una posición relevante dentro del ranking internacional de su época.

Solana participó en un total de 270 carreras, con 220 victorias, y varios de sus récords de pista permanecieron vigentes durante años. Su trayectoria terminó el 27 de julio de 1969, cuando perdió la vida en un accidente durante la competencia Hill Climb Valle de Bravo–Bosencheve, a bordo de un McLaren.

Como reconocimiento a su aportación al deporte motor, el Autódromo de Pachuca lleva su nombre, preservando la memoria de uno de los pilotos más representativos del automovilismo mexicano.