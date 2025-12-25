Cuánto gana en Tigres Sebastián Córdova, jugador que podría llegar al Toluca para el Clausura 2026

Sebastián Córdova no fue convocado a la final Toluca vs Tigres (Cuartoscuro.com)

El Toluca, bicampeón de la Liga MX, cerrará el fichaje de Sebastián Córdova para reforzar su mediocampo para el torneo Clausura 2026. El jugador mexicano cerró su contratación tras finalizar su vínculo con Tigres de la UANL en diciembre de 2025, lo que le permitirá sumarse al plantel bajo las órdenes de Antonio “Turco” Mohamed.

La inminente llegada de Córdova representa un movimiento estratégico para los Diablos Rojos, quienes sumarán a un futbolista con amplia experiencia en la máxima categoría del fútbol mexicano. Tras una etapa en Tigres en la que perdió protagonismo en el último torneo, el mediocampista optará por un nuevo desafío para recuperar su mejor forma y aportar visión de juego a un equipo competitivo.

Sebastián Córdova sale de Tigres (X/ @TigresOficial)

¿Cuánto gana en Tigres Sebastián Córdova, posible refuerzo del Toluca?

El aspecto salarial de Sebastián Córdova ha captado la atención de diversos clubes interesados en sus servicios. Según cifras publicadas por el portal Salary Sports, el futbolista percibe un ingreso semanal de $467.330 pesos, lo que representa un salario anual de $24.301.160 pesos.

Estos números sitúan a Córdova entre los jugadores mejor remunerados de la liga, haciendo viable que otras instituciones busquen igualar o superar dicha remuneración para concretar su fichaje.

¿Cómo fue la temporada de Sebastián Córdova en Tigres?

La última etapa de Sebastián Córdova en Tigres estuvo marcada por una notoria disminución en su protagonismo dentro del equipo. Según los registros oficiales, durante el Apertura 2025, el mediocampista mexicano solo intervino en seis partidos, sumando 147 minutos en total en el terreno de juego. El último partido que disputó fue frente a Pumas en el mes de septiembre, lo que significó el cierre de su actividad en la actual campaña.

Esta reducción en la cantidad de minutos contrastó con la relevancia que había tenido en torneos anteriores, especialmente en el Clausura 2023, donde su influencia fue determinante para la obtención del campeonato por parte de Tigres. La diferencia en la participación de Córdova entre ambos torneos refleja los cambios en la dinámica del plantel y el rol asignado al jugador en la presente temporada.

Soccer Football - Liga MX - Tigres UANL v Leon - Estadio Universitario, San Nicolas de los Garza, Mexico - September 13, 2025 Tigres UANL's Sebastian Cordova in action with Leon's Daniel Rojas REUTERS/Cristian De Marchena

¿Cuáles son los números de Sebastián Córdova en Tigres?

El paso de Sebastián Córdova por Tigres concluyó tras una trayectoria de 159 partidos oficiales, en los que el mediocampista logró 24 goles y 18 asistencias, según los datos del club. Este periodo incluyó momentos destacados, entre los que sobresale su desempeño en la fase final del Clausura 2023, torneo en el que Córdova fue pieza clave para el equipo.

Durante esa Liguilla, el jugador mexicano alcanzó una cifra relevante al marcar seis goles, lo que contribuyó de manera significativa a que Tigres avanzara hasta la Final. Finalmente, el conjunto regiomontano se consagró campeón del fútbol mexicano, sumando así un nuevo título a sus vitrinas. De esta manera, el cierre de ciclo de Córdova queda marcado por su impacto en el título de ese torneo, reflejando en sus estadísticas una aportación decisiva en el tramo más importante de la temporada.