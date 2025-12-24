México Deportes

Sebastián Córdova llegaría a Toluca para el Clausura 2026 por esta razón

El jugador que fue figura del América tendría la posibilidad de continuar su carrera con el actual bicampeón de la Liga MX

Guardar
Sebastián Córdova llegaría a Toluca
Sebastián Córdova llegaría a Toluca para el Clausura 2026 por esta razón (Twitter/ @LigaBBVAMX)

Luego de que Tigres confirmó la salida de Sebastián Córdova del club, empezaron a surgir diferentes reportes sobre el futuro del mediocampista, pues quedó como agente libre. Por ello, se consideró que podría llegar a Pumas como una opción para reforzar el plantel de Efraín Juárez.

Sin embargo, el canterano americanista ya tendría definido su continuidad en la Liga MX. Sebastián Córdova está cerca de convertirse en refuerzo de Toluca para el Clausura 2026 tras haber terminado su contrato con Tigres en diciembre de 2025.

Según el periodista César Luis Merlo, el club bicampeón prácticamente tiene acordada la llegada del jugador, quien se uniría sin transferencia debido a su estatus de agente libre.

Sebastián Córdova firmaría con Toluca

Sebastián Córdova firmaría con Toluca
Sebastián Córdova firmaría con Toluca (Cuartoscuro.com)

El proceso de negociación se ha desarrollado en condiciones favorables para Córdova, quien al finalizar su vínculo con Tigres puede firmar con cualquier club sin pago de transferencia. César Luis Merlo destaca que el acuerdo está prácticamente arreglado, mientras que Carlos Ponce de León enfatiza que tanto el club como el futbolista muestran interés recíproco y mantienen conversaciones activas, pero sin oficialización definitiva.

La directiva de Toluca, bajo la dirección técnica de Antonio Turco Mohamed, busca fortalecer la plantilla para iniciar el camino para el tricampeonato. Y es que, la razón por la que Córdova firmaría con los Diablos sería porque el entrenador argentino mostró interés en el ex seleccionado nacional, y pretendería rescatar su potencial, así como pasó con Alexis Vega tras su paso en Chivas.

El posible traspaso de Córdova se explica por el declive de su protagonismo en Tigres. Durante el Apertura 2025 el mediocampista sólo disputó 156 minutos repartidos en seis partidos bajo la conducción de Guido Pizarro. Durante la última Liguilla, quedó fuera de las convocatorias, incluso en la gran final del Apertura 2025, donde Tigres cayó precisamente ante Toluca. Esta situación ha motivado al futbolista a buscar una nueva oportunidad en el equipo que resultó campeón.

Tigres hizo oficial la salida de Sebastián Córdova luego de 3 años en la institución. Crédito: X/@TigresOficial

En cuanto al perfil del jugador, Córdova se formó en las fuerzas básicas del América y fue determinante en el título de Tigres durante el Clausura 2023, anotando seis goles en la Liguilla. Además, cuenta con experiencia internacional: ha disputado 18 partidos y ha marcado tres goles con la selección nacional mexicana. Su visión de juego y capacidad ofensiva lo convierten en un refuerzo atractivo para el club mexiquense.

De acuerdo con César Luis Merlo, Toluca considera a Córdova como una pieza estratégica para mantener el liderazgo en la Liga MX y afrontar la siguiente campaña con aspiraciones claras al tricampeonato. El valor que aportaría el mediocampista se percibe tanto en su experiencia acumulada como en su potencial para mejorar la generación ofensiva del equipo dirigido por Mohamed.

Temas Relacionados

Sebastián CórdovaTolucaLiga MXTigresClausura 2026mexico-deportes

Más Noticias

Medallistas olímpicos despiden a Ricardo Contreras, ex presidente de la Federación Mexicana de Boxeo: “Figura de liderazgo”

La comunidad boxística mexicana lamentó la pérdida de uno de sus protagonistas más longevos

Medallistas olímpicos despiden a Ricardo

NBA en Navidad: agenda y dónde ver cada uno de los juegos en México

Como cada año, el deporte ráfaga tiene preparada una quíntuple cartelera para que los aficionados no se despeguen de su asiento en este día tan especial

NBA en Navidad: agenda y

Quién es Marco Antonio “Chiquimarco”, ex árbitro mexicano que es investigado por violencia familiar

El Tribunal Superior de Justicia de la CDMX impuso prisión preventiva al ex silbante

Quién es Marco Antonio “Chiquimarco”,

Cartelera navideña en la NFL: dónde y a qué hora ver los juegos en México

Netflix llevará por segundo año consecutivo la transmisión de los dos primeros juegos del día de Navidad

Cartelera navideña en la NFL:

Juan Brunetta recibe críticas en redes al afirmar que la Liga MX “está un escalón más arriba” que el fútbol argentino

La percepción del sudamericano sobre el fútbol azteca dejó a sus connacionales muy enojados

Juan Brunetta recibe críticas en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Violencia no cesa en Sinaloa:

Violencia no cesa en Sinaloa: reportan balaceras y explosión en Escuinapa en vísperas de Nochebuena

Capturan al presunto responsable del asesinato del director del DIF de El Salto, Jalisco

Dan prisión preventiva a sujetos que llevaban 37 millones de pesos en camioneta blindada sobre Naucalpan, Edomex

Trasladan a Puente Grande a cuñado y suegro de Iván Archivaldo tras su captura en Zapopan

“El Mochaorejas” obtiene absolución por secuestro, pero seguirá en prisión por otros delitos

ENTRETENIMIENTO

Exatlón México: quién gana la

Exatlón México: quién gana la Batalla por la Navidad hoy 24 de diciembre

Ranking de Netflix en México: estas son las películas preferidas del momento

Top de las mejores películas de Prime Video en México

Conciertos en el Zócalo de CDMX: esta es la lista de cantantes, grupos y famosos que se presentaron este 2025

Cibad Hernández revela el origen de su relación con Alicia Villarreal tras rumores de infidelidad

DEPORTES

Medallistas olímpicos despiden a Ricardo

Medallistas olímpicos despiden a Ricardo Contreras, ex presidente de la Federación Mexicana de Boxeo: “Figura de liderazgo”

NBA en Navidad: agenda y dónde ver cada uno de los juegos en México

Quién es Marco Antonio “Chiquimarco”, ex árbitro mexicano que es investigado por violencia familiar

Cartelera navideña en la NFL: dónde y a qué hora ver los juegos en México

Juan Brunetta recibe críticas en redes al afirmar que la Liga MX “está un escalón más arriba” que el fútbol argentino