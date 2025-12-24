Sebastián Córdova llegaría a Toluca para el Clausura 2026 por esta razón (Twitter/ @LigaBBVAMX)

Luego de que Tigres confirmó la salida de Sebastián Córdova del club, empezaron a surgir diferentes reportes sobre el futuro del mediocampista, pues quedó como agente libre. Por ello, se consideró que podría llegar a Pumas como una opción para reforzar el plantel de Efraín Juárez.

Sin embargo, el canterano americanista ya tendría definido su continuidad en la Liga MX. Sebastián Córdova está cerca de convertirse en refuerzo de Toluca para el Clausura 2026 tras haber terminado su contrato con Tigres en diciembre de 2025.

Según el periodista César Luis Merlo, el club bicampeón prácticamente tiene acordada la llegada del jugador, quien se uniría sin transferencia debido a su estatus de agente libre.

Sebastián Córdova firmaría con Toluca

El proceso de negociación se ha desarrollado en condiciones favorables para Córdova, quien al finalizar su vínculo con Tigres puede firmar con cualquier club sin pago de transferencia. César Luis Merlo destaca que el acuerdo está prácticamente arreglado, mientras que Carlos Ponce de León enfatiza que tanto el club como el futbolista muestran interés recíproco y mantienen conversaciones activas, pero sin oficialización definitiva.

La directiva de Toluca, bajo la dirección técnica de Antonio Turco Mohamed, busca fortalecer la plantilla para iniciar el camino para el tricampeonato. Y es que, la razón por la que Córdova firmaría con los Diablos sería porque el entrenador argentino mostró interés en el ex seleccionado nacional, y pretendería rescatar su potencial, así como pasó con Alexis Vega tras su paso en Chivas.

El posible traspaso de Córdova se explica por el declive de su protagonismo en Tigres. Durante el Apertura 2025 el mediocampista sólo disputó 156 minutos repartidos en seis partidos bajo la conducción de Guido Pizarro. Durante la última Liguilla, quedó fuera de las convocatorias, incluso en la gran final del Apertura 2025, donde Tigres cayó precisamente ante Toluca. Esta situación ha motivado al futbolista a buscar una nueva oportunidad en el equipo que resultó campeón.

Tigres hizo oficial la salida de Sebastián Córdova luego de 3 años en la institución. Crédito: X/@TigresOficial

En cuanto al perfil del jugador, Córdova se formó en las fuerzas básicas del América y fue determinante en el título de Tigres durante el Clausura 2023, anotando seis goles en la Liguilla. Además, cuenta con experiencia internacional: ha disputado 18 partidos y ha marcado tres goles con la selección nacional mexicana. Su visión de juego y capacidad ofensiva lo convierten en un refuerzo atractivo para el club mexiquense.

De acuerdo con César Luis Merlo, Toluca considera a Córdova como una pieza estratégica para mantener el liderazgo en la Liga MX y afrontar la siguiente campaña con aspiraciones claras al tricampeonato. El valor que aportaría el mediocampista se percibe tanto en su experiencia acumulada como en su potencial para mejorar la generación ofensiva del equipo dirigido por Mohamed.