Quién es Marco Antonio “Chiquimarco”, ex árbitro mexicano que es investigado por violencia familiar

El ex árbitro Chiquimarco involucrado en violencia doméstica (Getty)

Marco Antonio Chiquimarco afronta una investigación por su presunta participación en el delito de violencia familiar; desde 2023 empezó el proceso legal contra el ex árbitro mexicano, que fue reconocido por sus participaciones internacionales en partidos de la FIFA y su papel en el futbol mexicano.

La tarde del 23 de diciembre, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México impuso prisión preventiva justificada a Marco Antonio “N” tras una evaluación judicial, esto obliga al ex silbante de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) a presentarse al Reclusorio Preventivo Varonil Norte antes del 26 de diciembre, con el aviso de que la inasistencia desencadenará la reactivación de una orden de aprehensión.

La jueza Carolina Bernal fundamentó su decisión, dictada a solicitud del Ministerio Público, en la necesidad de proteger a Alva Neri Hernández, quien desde 2023 lo denunció por presunta violencia familiar.

¿Quién es Marco Antonio Rodríguez “Chiquimarco”?

En la Liga MX, el nombre de Chiquimarco es reconocido por clubes, jugadores, técnicos y más (Fotos:Cuartoscuro)

En la Liga MX, el nombre de Chiquimarco es reconocido por clubes, jugadores, técnicos y más. Marco Antonio Rodríguez Moreno nació el 10 de noviembre de 1973. Si bien en su infancia aspiraba a desempeñarse como futbolista profesional, el futuro de quien más tarde sería uno de los árbitros de mayor proyección en el fútbol mexicano se definió tras el terremoto de 1985.

Según contó el exárbitro al programa La pelota al que sabe de TUDN. Esta circunstancia condujo a Chiquimarco a Nayarit, donde sus oportunidades deportivas tomarían un nuevo rumbo. Durante su adolescencia en Nayarit, Marco Antonio se integró al Deportivo Nayarit en tercera división, con la aspiración de consolidar una carrera como jugador. Sin embargo, se topó con la barrera inesperada de una evaluación técnica desfavorable. “De pronto el entrenador en turno me dijo: ‘Sabes, te falta más potencia, ven al siguiente año’”, recordó Rodríguez en su diálogo con TUDN.

La falta de oportunidades como futbolista lo llevó a explorar otras disciplinas, como el triatlón, e incluso a buscar un lugar en olimpiadas juveniles. Estas experiencias, lejos de hacerlo abandonar el deporte, abrieron espacio para que su vida se vinculara con el arbitraje. Recién en la preparatoria, impulsado por la invitación de un compañero, Chiquimarco se asomó por primera vez al mundo del silbato.

Fotos:Cuartoscuro

Relató que en un principio rechazó la idea debido a la mala percepción y la intensa presión que rodeaban a los árbitros en el balompié nacional. No fue hasta que el Mundial de Italia 1990 acaparó su atención, mientras ayudaba en el negocio familiar, que su perspectiva cambió. Relatando aquel momento, Chiquimarco compartió: “Paralelo se estaba jugando el mundial del 90 y mis padres tenían negocios, dejé de estudiar ese periodo. Me iba a los negocios, teníamos una lavandería y me ponía a ver todo el mundial. De pronto llega la noticia de que Edgardo Codesal dirige la final de la Copa del Mundo, algo sucedió en mí”.

Inició sus estudios en el entonces Colegio para árbitros de Fútbol del Estado de Nayarit. Su perseverancia lo llevó a desempeñar una carrera que abarcó 19 años, en los que fue árbitro en la Liga MX, la Copa Oro, la Copa Libertadores y Copas Mundiales, logrando el reconocimiento de la FIFA y ganándose el aprecio y la polémica del público mexicano.