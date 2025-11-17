Reportan detención de Marco Antonio “Chiquimarco”, por violencia familiar

Fotos:Cuartoscuro

Este domingo 16 de noviembre trascendió el reporte de una supuesta detención por parte de las autoridades. El ex arbitro mexicano Marco Antonio, conocido en el ámbito futbolístico como Chiquimarco, habría sido detenido por su presunta vinculación a un caso de violencia familiar.

Surgió información que el exárbitro de la Liga MX habría sido aprehendido la mañana del domingo 16 de noviembre de 2025 por el presunto delito de violencia familiar, de acuerdo con Récord.

De acuerdo con lo que circuló en redes sociales, la detención tendría relación con indica que el caso se relaciona con hechos ocurridos en 2023 y que el proceso judicial ha entrado en una fase decisiva, con una audiencia presencial obligatoria programada para el martes 18 de noviembre de 2025 a las 12:30 horas.

Qué se sabe de Marco Antonio “Chiquimarco” y su caso por violencia familiar

Según datos obtenidos por Récord, la detención de Marco Antonio ‘N’ sería tras una investigación judicial que permanece abierta desde el año pasado. En 2023, el exárbitro ya había sido arrestado por la misma causa y recuperó su libertad poco después.

Sin embargo, la autoridad judicial habría dictado un auto de vinculación a proceso, lo que permitió que el caso continuara bajo seguimiento. El representante legal de Chiquimarco comunicó en ese momento que, pese a la liberación, el proceso judicial seguía su curso y el exsilbante debía atender los requerimientos de la autoridad.

El avance más reciente en el proceso legal implica una audiencia clave, fijada para el martes 18 de noviembre de 2025 al mediodía. A diferencia de comparecencias anteriores, que se realizaron por videoconferencia, en esta ocasión el órgano jurisdiccional ha ordenado la presencia física de Marco Antonio ‘N’.

Esta exigencia deriva de un amparo previo en el que el juez estableció que el acusado debe acudir personalmente cuando así lo determine la autoridad. Récord subraya que esta condición marca un punto de inflexión en el desarrollo del caso, ya que la comparecencia presencial es obligatoria y no admite excepciones.

La figura de Marco Antonio ‘N’ trasciende el ámbito judicial por su relevancia en el futbol mexicano. Reconocido por su trayectoria como árbitro en la Liga MX y por su participación en tres ediciones de la Copa del Mundo —Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014—, Chiquimarco se consolidó como uno de los personajes más visibles y experimentados del arbitraje nacional.

Su presencia en partidos de alto perfil, incluido el histórico encuentro entre Alemania y Brasil en 2014, lo convirtió en un referente tanto dentro como fuera de las canchas.

El desarrollo de este proceso judicial mantiene la atención pública sobre una de las figuras más emblemáticas del arbitraje mexicano, cuya carrera internacional incluyó momentos de gran notoriedad en escenarios como la Copa del Mundo de Brasil, donde fue testigo de partidos que marcaron la historia del futbol.