Este es el plan del Turco Mohamed para que Toluca logre el tricampeonato como el América

El entrenador argentino aceptó lo difícil que será el inicio del Clausura 2026 por el poco tiempo de descanso para sus jugadores

Toluca, bicampeón vigente de la Liga MX, afrontará el Clausura 2026 con una estrategia poco habitual: en las primeras fechas, alineará un equipo alternativo para priorizar la condición física de sus titulares y mantener su apuesta por el tricampeonato.

La decisión, confirmada por el director técnico Antonio El Turco Mohamed, responde a la exigencia del calendario, ya que el plantel tendrá apenas una semana de preparación antes del inicio del torneo, según explicó el propio Tony Mohamed en entrevista con TUDN.

De acuerdo con el entrenador argentino, el equipo se reincorporará el 3 de enero, solo unos días antes del comienzo del torneo, programado para el viernes 9. Mohamed reconoció ante TUDN que “es difícil poder ordenarse” en tan corto plazo y anticipó que el Toluca “tendrá que ceder dos o tres fechas” para evitar lesiones, ya que el calendario no permite una pretemporada convencional.

¿Toluca imitará al América para pelear el tricampeonato?

El plan del Turco Mohamed consiste en que los jugadores juveniles tengan protagonismo durante las primeras jornadas, mientras los habituales titulares realizan un trabajo físico especializado. El objetivo es conservar a las figuras principales en plenitud, lo que reducirá el riesgo de lesiones y la fatiga acumulada en una temporada exigente que busca un lugar en la historia de la Liga MX.

“Todavía no lo decidimos. Regresamos el 3 de enero y el fin de semana inicia el campeonato; es difícil poder ordenarse... vamos a tener que regalar dos o tres fechas para que no se lesionen los jugadores en el torneo”, sentenció.

El antecedente más reciente de una estrategia similar en el fútbol mexicano corresponde al Club América. En el Clausura 2025 las Águilas recurrieron a su equipo Sub-23 en las dos primeras jornadas, con Diego Cervantes como entrenador interino, mientras el técnico titular André Jardine preparaba a sus titulares.

Aunque el América no logró el tetracampeonato y perdió la final ante Toluca, esta táctica le permitió disputar cuatro finales consecutivas, lo que representa un precedente directo para la decisión actual del conjunto escarlata. En este caso, sin embargo, el equipo dirigido por Mohamed asume abiertamente el reto de conquistar el tricampeonato desde el inicio.

Calendario de Toluca para el Clausura 2026

Toluca debutará en el Clausura 2026 como visitante frente a los Rayados de Monterrey en el Estadio BBVA, una revancha temprana tras la eliminación que sufrieron los regiomontanos en la liguilla del Apertura 2025.

Posteriormente, en la Jornada 2, el Nemesio Díez será escenario del estreno como local ante Santos Laguna, lo que coincidirá con la primera fecha doble del año. La tercera jornada llevará al equipo al Estadio Universitario, donde enfrentará a Tigres, lo que será la reedición de la final reciente del torneo.

Durante la fase regular, el Toluca también medirá fuerzas ante los equipos conocidos como los “Cuatro Grandes” de la liga. El primer cruce será contra Cruz Azul en la Jornada 5 en casa, mientras que los duelos frente a Chivas y Pumas están programados para las Fechas 8 y 9, en plena segunda jornada doble de la temporada.

La apuesta del conjunto escarlata parte de la convicción de que el sacrificio inicial —al elegir un equipo alternativo en las primeras fechas— fortalecerá tanto física como mentalmente al grupo, pensando en llegar en plenitud al tramo decisivo del campeonato. El desafío de organizar la preparación bajo estas condiciones obliga a tomar riesgos en el arranque para buscar el hito del tricampeonato y dejar una marca indeleble en la historia de la Liga MX.

