David Picasso revela la clave para poder vencer a Naoya Inoue este 27 de diciembre: “En un segundo nos puede cambiar todo”

David Picasso enfrentará a Inoue por el campeonato indiscutido supergallo (Instagram | reydavidpicasso)

El campeón mexicano Alan David Picasso reveló cuál será la clave para vencer a Naoya Inoue el próximo 27 de diciembre en Riad, Arabia Saudita, a tan solo unos días de su combate por el campeonato indiscutido supergallo.

“El Rey” Picasso irá contra todo pronóstico y buscará la hazaña de quitarle al Monstruo Japonés los cuatro títulos mundiales (CMB, AMB, OMB y FIB) de las 122 libras en tierras árabes en una función patrocinada por el jeque, Turki Al-Sheikh.

David Picasso revela la clave para poder vencer a Naoya Inoue

En entrevista con el medio Izquierdazo, David Picasso destacó que Inoue es un peleador explosivo y señaló que necesitará estar concentrado durante toda la pelea ya que un segundo de distracción podría cambiar todo. El pugilista capitalino también comparó el combate con un carro de Fórmula 1.

“Naoya es un peleador muy explosivo y en un segundo cambia la pelea, entonces tenemos que estar concentrados todo el tiempo en él, con la mente bien firme, bien concentrada, que en un segundo nos puede cambiar todo. Entonces, segundo a segundo hay que llevar esta pelea prácticamente como un carro de Fórmula 1, ¿no? Todo tiene que estar muy bien calibrado, todo tiene que estar al límite y pues eso es lo que estamos pensando, que todo esté bien y que todo esté listo para que todo salga bien ese día”, comentó Picasso.

David Picasso retuvo su título y sigue invicto (Instagram/ @reydavidpicasso)

Durante la misma charla, Picasso no dio muchos detalles de su estrategia para el combate con el campeón indiscutido, pero añadió que peleará con la defensa.

“Más allá de ver alguna debilidad (en Inoue), pues estamos pensando en pelear con la defensa, ¿no? Defendernos muy bien. Y pues ya la pelea se va a ir dando. Ya sabremos nosotros ahí cómo modificar poco a poco el estilo. No quisiera dar muchos detalles de la estrategia, pero es eso, la defensa es lo más importante para nosotros”, finalizó.

Davis Picasso buscará quitarle todos los campeonatos de la división supergallo a Naoya Inoue (Instagram/reydavidpicasso | X@naoyainoue_410)

¿Cómo llegarán a la pelea David Picasso y Naoya Inoue?

Alan David Picasso llegará al combate tras haber vencido a Kyonosuke Kameda por decisión mayoritaria con tarjetas 97-93, 98-92 y 95-95 en Las Vegas el pasado 19 de julio durante la cartelera de Pacquiao vs. Barrios. En aquel combate, el mexicano impuso su estilo de boxeo y conectó volumen de golpes con precisión manteniendo su invicto de 32 victorias (17 por la vía del nocaut) y 1 empate.

Por su parte, Naoya Inoue tuvo su última pelea el pasado 14 de septiembre cuando derrotó de manera contundente por decisión unánime a Murodjon Akhmadaliev en Nagoya, Japón, donde retuvo sus cuatro cinturones mundiales luego de que los tres jueces lo vieran ganar con tarjetas 117-111, todas a su favor.

La trayectoria de David Picasso previo a su pelea contra Inoue

Mientras cumple con su formación universitaria en Neurociencia y Física en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Alan David ha logrado compaginar su desarrollo académico con una carrera deportiva en ascenso. Tres años después de su debut profesional, con apenas 20 años, se alzó con el título de campeón juvenil intercontinental supergallo del Consejo Mundial de Boxeo, consolidándose como una de las mayores promesas del boxeo mexicano.

Alan David Picasso peleará contra Naoya Inoue por el campeonato indiscutido supergallo (Foto: Instagram/reydavidpicasso)

El inicio de su carrera profesional se remonta al 25 de marzo de 2017, jornada en la que enfrentó a José Antonio Arellano López y obtuvo el triunfo por decisión dividida. La vida de “El Rey” Picasso, nombre con el que es reconocido en el boxeo, estuvo definida por una decisión significativa a los 15 años: aunque poseía talento tanto en el boxeo como en el fútbol, disciplina en la que participó en la tercera división sub-20, rechazó una oportunidad futbolística para seguir el camino que forjaron su padre, abuelo y tatarabuelo, todos ellos boxeadores.

Desde los 7 años, Alan David estuvo inmerso en la tradición familiar del boxeo, una pasión que marcó su formación deportiva y personal desde la infancia.