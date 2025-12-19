México Deportes

¿Cuánto tiempo estará fuera Santiago Gimenez tras la cirugía que lo alejó del Milán?

La cirugía de tobillo alejará al “Bebote” varias semanas del AC Milán, mientras el club ajusta su ataque durante su ausencia

El mexicano se perderá el
El mexicano se perderá el cierre del invierno europeo con el Milán luego de ser sometido a una limpieza de tobillo derecho. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Santiago Gimenez fue operado del tobillo derecho y estará fuera de actividad durante varias semanas con el AC Milán, en un proceso que definirá su regreso a las canchas rumbo a la recta previa del Mundial 2026.

El delantero mexicano fue intervenido quirúrgicamente este 18 de diciembre en Ámsterdam y comenzará su rehabilitación en Italia, de acuerdo con información del club y su cuerpo técnico.

La operación que llevó a Gimenez al quirófano

(REUTERS/Daniele Mascolo)
El atacante del Milán arrastraba molestias en el tobillo desde octubre y, tras no responder a tratamientos conservadores, se optó por una intervención quirúrgica.

La operación consistió en una limpieza del tobillo derecho y no presentó afectaciones en ligamentos ni cartílagos, según explicó el entrenador Massimiliano Allegri.

Tras la cirugía, el club informó que Gimenez será dado de alta en los próximos días para ser trasladado a Italia, donde iniciará su proceso de rehabilitación bajo supervisión médica del equipo rossonero.

El tiempo que estará fuera y cuándo podría volver

Giménez ha compartido a través
Giménez ha compartido a través de sus redes el esfuerzo que ha realizado en su rehabilitación para poder reincorporarse al club. (Instagram / @sant.gimenez)

El plazo de recuperación estimado para el “Chaquito” es de entre seis y ocho semanas, lo que equivale aproximadamente a dos meses de inactividad.

Con base en este periodo, el delantero podría volver a entrenar a finales de febrero y estar disponible para competir entre finales de ese mes y principios de marzo de 2026, coincidiendo con posibles compromisos en fechas FIFA.

De acuerdo con esta proyección, la intervención no compromete su presencia en el Mundial 2026, ya que el calendario permitiría su reincorporación progresiva antes del tramo decisivo de la temporada.

Lo que se pierde el mexicano y cómo se reorganiza el Milán

(REUTERS/Daniele Mascolo)
Desde el 28 de octubre, Gimenez se ha perdido ocho partidos con el AC Milán, incluidos encuentros de Serie A, Copa Italia y la Supercopa ante el Napoli.

A nivel selección, también estuvo ausente en los partidos de México frente a Uruguay y Paraguay disputados en noviembre.

Mientras el delantero continúa con su recuperación, distintos medios especializados señalan que el Milán cuenta con alternativas ofensivas como Rafael Leão, Christian Pulisic y Christopher Nkunku.

Además, el club mantiene abierta la posibilidad de reforzar su ataque en el mercado de invierno, donde ha surgido el nombre del alemán Niclas Füllkrug, actualmente en el West Ham, como una opción para ampliar el plantel durante la ausencia del mexicano.

