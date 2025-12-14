México Deportes

Por qué Sebastián Córdova se perderá la final Toluca vs Tigres del Apertura 2025

El mediocampista no verá actividad en el duelo donde la UANL buscará su noveno título

Sebastián Córdova no fue convocado
Sebastián Córdova no fue convocado a la final Toluca vs Tigres (Cuartoscuro.com)

Sebastián Córdova, mediocampista mexicano que fue figura en el pasado reciente de Tigres, no formó parte de la convocatoria para la final de vuelta del Apertura 2025 frente a Toluca en el Estadio Nemesio Díez.

El sábado 13 de diciembre, previo al encuentro, Córdova vivió su último entrenamiento como jugador de Tigres en Monterrey. Más de 35 mil aficionados se congregaron en el Estadio Universitario para despedir al equipo y, de manera especial, al mediocampista. Durante la práctica a puerta abierta, la afición coreó su nombre con el cántico “Oh, dale Córdova”, brindándole una ovación que marcó el final de su ciclo con los universitarios.

La ausencia de Córdova en la convocatoria para la final marca el cierre de su etapa con los felinos y deja en el aire su futuro profesional. Guido Pizarro evidenció que el ciclo del mediocampista concluyó en la institución de San Nicolás de los Garza.

Sebastián Córdova saldrá de Tigres

Córdova saldrá de Tigres tras
Córdova saldrá de Tigres tras no alcanzar la renovación (REUTERS/Daniel Becerril)

El mediocampista de 28 años se perdió la final de Toluca vs Tigres debido a que la institución ya no lo consideró para la renovación de contrato, por lo que lo dejaron fuera del club.

Su contrato termina este diciembre de 2025 y no será renovado, por lo que la escuadra de la UANL informó a Córdova de la decisión. Durante la mayor parte del torneo, el cuerpo técnico encabezado por Guido Pizarro optó por no considerarlo, al no observar la actitud esperada en el jugador y buscar sacarlo de su zona de confort.

Además, la directiva ya había decidido no renovar su contrato, lo que influyó en que el mediocampista no viajara con el resto del plantel a Toluca, a pesar de que tradicionalmente todos los jugadores, incluso los lesionados, suelen acompañar al equipo en estas instancias.

Así fue el paso de Córdova en Tigres

Sebastián Córdova llegó a Tigres
Sebastián Córdova llegó a Tigres para el Clausura 2022 (REUTERS/Cristian De Marchena)

Sebastián Córdova llegó a Tigres para el Clausura 2022 y se consolidó como una pieza fundamental, especialmente en el campeonato del Clausura 2023, donde anotó seis goles en siete partidos de Liguilla y fue determinante para el título. Sin embargo, en el último semestre, su rendimiento fue disminuyendo y su protagonismo dentro del plantel se redujo de forma considerable, quedando relegado en las decisiones tácticas y en la planeación deportiva del club.

Con la final en puerta y su contrato próximo a expirar, Córdova se encuentra en calidad de agente libre. Desde junio tiene la posibilidad de negociar con otros equipos, tanto en la Liga MX como en el extranjero, aunque hasta el momento no ha firmado con ningún club. Su futuro inmediato permanece incierto, mientras la expectativa sobre su próximo destino crece entre los seguidores del fútbol mexicano.

Sin un anuncio oficial de despedida por parte del club y sin un nuevo contrato firmado, Sebastián Córdova enfrenta ahora la etapa de buscar un nuevo equipo, con la posibilidad de continuar en la Liga MX o explorar opciones fuera del país.

