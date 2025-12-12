México Deportes

Toluca vs Tigres: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo la Final de Vuelta del Torneo Apertura 2025

Con la ventaja mínima, los felinos sueñan con levantar su noveno campeonato, mientras que los Diablos alcanzar los 12 títulos, igualando a Chivas

Con la ventaja mínima, los felinos sueñan con levantar su noveno campeonato y meterse al club de gigantes del futbol mexicano. (Ilustración: Jovani Pérez)

El campeonato del Torneo de Apertura 2025 llegará a su desenlace este domingo 14 de diciembre, cuando se dispute el partido de vuelta entre Toluca y Tigres, una final que ha mantenido la tensión al máximo después del triunfo felino por 1-0 en la ida, con el tanto de Ángel Correa.

Ese resultado obliga a los Diablos a buscar la remontada en casa, mientras los regiomontanos intentan consolidar una campaña que podría colocarlos entre los clubes más ganadores del país.

Correa es felicitado por sus compañeros tras el gol a Toluca. (X / Tigres)

El ambiente en el Estadio Nemesio Díez pinta para ser una auténtica fiesta roja. No por nada, el recinto es conocido como la “Bombonera”, y este domingo promete convertirse en un verdadero horno para recibir a Tigres.

La afición del Toluca sueña con cerrar un año redondo y consumar el Bicampeonato de Liga, algo que los colocaría con 12 títulos, igualando así la marca que actualmente posee Chivas. Es un objetivo que no solo refleja el momento que vive el equipo mexiquense, sino también el proyecto que han consolidado durante las últimas temporadas.

Soccer Football - Liga MX - Final - First Leg - Tigres UANL v Toluca - Estadio Universitario, Monterrey, Mexico - December 11, 2025 Toluca players before the match REUTERS/Daniel Becerril

Del otro lado, Tigres llega con una motivación especial. Después de varias campañas alcanzando fases finales, ahora buscan agregar un nuevo capítulo a su historia reciente. De lograr coronarse, alcanzarían su noveno campeonato, empatando a Cruz Azul y entrando formalmente en la conversación del llamado “Cuarto Grande” del futbol mexicano. El club regiomontano ha construido una identidad sólida en torneos cortos y quiere refrendarla en esta final.

Soccer Football - Liga MX - Final - First Leg - Tigres UANL v Toluca - Estadio Universitario, Monterrey, Mexico - December 11, 2025 Tigres UANL's Angel Correa celebrates scoring their first goal REUTERS/Daniel Becerril

La mesa está puesta para un duelo de alto voltaje, con dos equipos que entienden la magnitud del momento. Toluca intentará apoyarse en su gente, en su estilo ofensivo y en la obligación que le impone el marcador. Tigres, en cambio, buscará manejar la ventaja, aprovechar contragolpes y mantener la claridad que mostró en el partido de ida.

(X / TUDN)

El encuentro podrá seguirse en todo el país gracias a la transmisión por Canal 5 y Canal 7, a través de TUDN y TV Azteca, respectivamente, además de las plataformas Vix Premium y Azteca Deportes. El duelo comenzará en punto de las 19:00 horas, cuando el silbatazo inicial marque el inicio de la batalla definitiva por el título.

