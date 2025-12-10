México Deportes

Real Madrid vs Manchester City: a qué hora y dónde ver en México a los merengues en la Champions League

La escuadra de Xabi Alonso quiere despegarse de los primeros lugares de la tabla general con una victoria aprovechando la localía

El conjunto madrileño se encuentra al acecho de los primeros lugares de la clasificación. (REUTERS/Ana Beltran)

El estadio Santiago Bernabéu será el escenario del enfrentamiento entre Real Madrid y Manchester City por la sexta fecha de la Fase de Liga de la UEFA Champions League. Ambos equipos, habituales protagonistas del torneo, buscan afianzarse en la parte alta de la clasificación.

El Real Madrid, dirigido por Xabi Alonso, afronta este compromiso con varias bajas importantes. Entre los jugadores ausentes se encuentran Eduardo Camavinga, Eder Militao, Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, Mendy y David Alaba.

Además, la situación de Kylian Mbappé es incierta debido a una fractura en un dedo, lo que le impidió entrenar con el grupo y lo llevó a realizar ejercicios por separado junto a Camavinga. Estas ausencias condicionan la estrategia del conjunto madrileño para un partido de alta exigencia, pero se espera que puedan mantener el cero en su portería con el nivel que suele tener el conjunto merengue.

Kylian Mbappé deberá permanecer en recuperación para evitar mayores lesiones. (AP Foto/Manu Fernández)

¿Cómo llegan los equipos al partido?

En su más reciente encuentro de LaLiga, el Real Madrid vivió una noche complicada ante el Celta de Vigo, donde Williot Swedberg se destacó como figura, resultado que permitió al Barcelona ampliar su ventaja en la tabla.

Por su parte, el Manchester City, bajo la dirección de Pep Guardiola, ha mostrado una recuperación en su rendimiento tras un inicio de temporada difícil. El equipo inglés se encuentra a solo dos puntos del liderato, tras aprovechar la derrota del Arsenal ante el Aston Villa y superar al Sunderland en su último compromiso, lo que le ha permitido escalar posiciones en la Premier League.

La importancia de este partido radica en su impacto directo en la clasificación de la Champions League. Tanto Real Madrid como Manchester City buscan sumar puntos clave en la recta final de la fase de grupos y consolidarse entre los primeros puestos.

Actualmente, el Madrid se encuentra en la sexta posición con 12 puntos de 15 posibles tras un récord de cuatro partidos ganados por uno perdido. El City a su vez, se ubica en la 12va posición con 10 puntos producto de 3 victorias, 1 empate y 1 derrota.

Erling Haaland será un jugador clave para los 'Ciudadanos' durante su visita a la capital española. (REUTERS/Phil Noble)

El Madrid enfocado en ganar

Xabi Alonso, técnico del conjunto blanco, expresó su motivación de cara al encuentro: “Estoy con muchas ganas de lo que viene y eso empieza mañana. Para revertir el enfado, que es normal. En nuestras cabezas solo está el City. En el futbol, para bien y para mal, se puede girar rápido”. Además, destacó la relevancia del duelo: “Es un partido grande. Es una buena oportunidad para nosotros para seguir progresando con más puntos en la Champions”.

¿Cuándo y dónde ver el partido?

El partido se disputará este 10 de diciembre en punto de las 14:00 horas (tiempo del centro de México) y la transmisión en vivo para México estará disponible a través de FOX One.

Con la mirada puesta en el Manchester City y la oportunidad de cambiar el rumbo de la temporada, el Real Madrid encara este desafío decidido a aprovechar cada instante en el Santiago Bernabéu.

