Reprograman venta de boletos para el México vs Portugal en la reapertura del Estadio Banorte

El Tricolor se medirá contra la selección portuguesa el próximo 28 de marzo

El esperado México vs Portugal
El esperado México vs Portugal ya tiene fechas y requisitos para conseguir boletos antes que nadie; aficionados deberán prepararse para costos históricos. (Infobae México)

A raíz del elevado interés y las inquietudes relacionadas con la seguridad en torno al encuentro entre la Selección Mexicana y Portugal, el equipo de Fanki comunicó la suspensión temporal de la preventaventa de boletos para el partido programado en el Estadio Banorte.

La decisión fue divulgada este miércoles 10 de diciembre, luego de registrar una considerable demanda por parte de los aficionados y advertirse posibles riesgos para el desarrollo ordenado del evento.

“Antes de habilitar la preventa del partido México vs Portugal, nuestro sistema de monitoreo identificó actividad inusual en el tráfico entrante. En línea con los protocolos de seguridad, estabilidad y protección del usuario, tomamos la decisión preventiva de no abrir la venta el día de hoy y resguardar la plataforma”, indicó Fanki en parte del comunicado.

Sin embargo, minutos más tarde se anunció la nueva fecha para la preventa de los boletos. De acuerdo con el comunicado de Fanki, la preventa Banorte se llevará a cabo el 11 y 12 de diciembre de 2025 a partir de las 9:00 horas (tiempo del centro de México).

Fanki canceló la venta de boletos para el partido entre México y Portugal (Fanki)

Cabe señalar que el partido entre mexicanos y europeos está programado para el 28 de marzo de 2026 a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) en lo que será la reapertura del Estadio Banorte (antes Estadio Azteca).

Este compromiso forma parte de la preparación del combinado azteca rumbo al Mundial 2026 y además de destacar por la reapertura del histórico inmueble, es atractivo por la presencia de figuras del combinado lusitano como Cristiano Ronaldo, Vitinha y Bruno Fernandes.

De acuerdo con el comunicado de Fanki, la preventa Banorte se llevará a cabo el 11 y 12 de diciembre de 2025 (Captura de pantalla)

¿Cuánto costarán los boletos para el partido México vs Portugal en el Estadio Banorte?

Por otra parte, los precios de los boletos van desde 500 hasta 9 mil pesos, dependiendo de la ubicación y las secciones premium del inmueble.

  • Alto Lateral UF — $500
  • Alto Norte — $1,500
  • Alto Norte UF — $500
  • Alto Sur — $1,500
  • Alto Sur UF — $500
  • Alto Lateral — $2,500

Zonas 300

  • Lateral 300B — $5,000
  • Cabecera 300 — $1,750
  • Preferente 300 — $1,500
  • Lateral 300A — $5,000

Zonas 100 / 200

  • Lateral 100 — $4,000
  • Norte 100 — $3,800
  • Sur 100 — $3,800
  • Platea 200 — $5,000

Premium / Palcos

  • Sierra Porch — $8,000
  • Palcos Club — $6,000

Premium A / Premium B

  • Premium A Chairman — $9,000
  • Premium A Corner — $6,500
  • Premium A Locker — $8,000
  • Premium B Locker — $8,000
  • Premium A Super Seat — $8,000
  • Premium B Super Seat — $8,000
  • Premium A Tunnel — $8,000

Zonas especiales

  • Zona para Personas con Discapacidad — $1,750

¿Cuándo será el debut de México en el Estadio en el Mundial 2026?

