Qué dijo Tato Noriega de Sergio Ramos tras confirmar su salida de Rayados

Qué dijo Tato Noriega de la salida de Sergio Ramos, quien confirmó que no seguirá en Rayados (REUTERS/Raquel Cunha)

Sergio Ramos concluyó su etapa con el club Monterrey y su paso por la Liga MX. Luego de que Rayados fue eliminado en las semifinales del Apertura 2025, el español confirmó que no se quedará un semestre más con los de La Pandilla, así que el partido ante Toluca fue el último que disputó en el futbol mexicano.

La inmediata partida de Sergio Ramos de Rayados de Monterrey generó sorpresa tanto en el club como entre la afición. José Antonio Noriega, mejor conocido como Tato Noriega, abordó el tema en un reciente encuentro con los medios al exterior de las instalaciones del Barrial, donde ofreció detalles sobre el desenlace y el contexto de la decisión.

El presidente deportivo de Rayados confirmó que el español ya no entra en planes del club, pues el propio jugador expresó su deseo de continuar en otro club, pues además enfatizó que no se quedará en la Liga MX.

Esto dijo Tato Noriega de la salida de Sergio Ramos de Rayados

El presidente deportivo de Rayados confirmó que el español ya no entra en planes del club ( REUTERS/Eloisa Sanchez)

“Nos sorprendió la decisión de Sergio Ramos de hacerlo saber inmediatamente después del partido, pero está en su derecho”, fue lo primero que expresó Tato Noriega al referirse al anuncio realizado por el defensor español en el estadio Nemesio Diez. El directivo reconoció que, aunque el momento del anuncio resultó inesperado, la posibilidad de la salida de Ramos ya se contemplaba desde tiempo atrás.

“Tarde o temprano alguna de las dos partes lo habría hecho. Veíamos que no había una posibilidad real de continuar”, añadió durante la entrevista con los medios.

Al profundizar sobre las negociaciones, el director deportivo explicó que las conversaciones para la renovación de Ramos se mantenían abiertas, pero ambas partes identificaban obstáculos que hacían inviable la continuidad. “Como les venía diciendo, las pláticas estaban abiertas, y si es verdad que se vislumbraba una dificultad para renovar de común acuerdo, nos sorprendió la decisión de Sergio de hacerlo saber inmediatamente de terminar el partido, pero tiene su derecho y hubiera sido más temprano que tarde que lo hubiéramos hecho alguna de las dos partes", detalló el presidente deportivo en la misma entrevista con los medios.

Tato Noriega también aclaró que no existieron desacuerdos graves ni tensiones personales entre Sergio Ramos y la institución (REUTERS/Daniel Becerril)

¿Sergio Ramos se molestó con la directiva de Monterrey?

Tato Noriega también aclaró que no existieron desacuerdos graves ni tensiones personales entre Sergio Ramos y la institución. “No había algo que corregir, algo que disentir, porque veníamos platicando de hace tiempo atrás, y había varios elementos que nos hacían pensar que el final iba a ser ese, él tomó la decisión de adelantar ese final y aparte darlo a conocer”, puntualizó el directivo y reiteró que el desenlace era previsible para ambas partes.

En cuanto a la situación de Sergio Canales, otro de los jugadores españoles del plantel, Noriega confirmó su continuidad en el club tras la activación de una cláusula de renovación automática vinculada al rendimiento. “Él tiene contrato, y una extensión automática que depende del rendimiento. Sergio es sobresaliente en el rendimiento, así que no es un tema”, afirmó.

Canales, quien disputó 18 partidos como titular, sumó 10 goles y 4 asistencias, cifras que respaldan la decisión de mantenerlo en el equipo para la próxima temporada. La directiva de Rayados considera que el desempeño de Canales asegura su permanencia, mientras que la salida de Ramos se produjo en un marco de respeto mutuo y sin conflictos internos.