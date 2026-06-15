Precios de las monedas de oro y plata del 15 de junio: qué esperar

El precio del Centenario de oro y la Onza de plata depende de una serie de factores (Infobae)

Ya sea como para ahorrar sin verse tan afectado por la inflación, un activo para invertir o simplemente para realizar un obsequio, las monedas de oro y plata son una buena opción.

Sin embargo, el precio de estas piezas hechas con estos metales preciosos cambian continuamente, pueden subir o bajar a causa de su cotización a nivel internacional y el tipo de cambio del peso frente al dólar.

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No importa si tratas de comprarlas o venderlas, aquí están el costo de las monedas de oro y plata para este lunes 15 de junio.

El precio de las monedas de oro y plata

Distintos bancos forman parte de los vendedores autorizados por el Banco de México (Banxico) de las diferentes monedas de plata y oro.

Estas instituciones bancarias publican en sus páginas oficiales el valor de las piezas de estos metales preciosos que compran y venden, mismo que actualizan constantemente.

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El oro y la plata son dos de los metales preciosos más codiciados por inversionistas y coleccionistas (REUTERS/Ilya Naymushin)

Banco Azteca

Onza de Plata: 1.188 pesos en compra y 1.368 pesos en venta

Citibanamex

Centenario de oro: 79.800 pesos en compra y 92.800 pesos en venta

Banorte

Centenario de oro: 76.400 pesos en compra y 102.400 pesos en venta.

Hidalgo de oro: 16.062 pesos en compra y 20.486 pesos en venta

Azteca de oro: 32.124 pesos la compra y 40.971 pesos la venta

Onza de Plata: 1570.4 pesos la venta y 1061.15 pesos la compra

BanRegio

Centenario: 98.973 pesos la venta

Onza de plata: 1493 pesos la venta

En el resto de los distribuidores autorizados se tiene que acudir a la sucursal para saber más de su oferta de monedas de oro y plata.

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Requisitos para comprar y vender oro o plata

Las monedas de oro y plata "oficiales" son autorizadas por Banxico (REUTERS/Daniel Becerril)

Si buscas comprar o vender plata u oro, tienes que saber que hay una serie de requisitos para conseguirlo, mismos que varían dependiendo el banco.

Sin embargo, hay algunas condiciones generales que no cambian o lo hacen muy poco sin importar el distribuidor como lo son:

Presentar una identificación oficial, en muchos casos se limitan a la credencial de elector.

Acudir de forma presencial a la sucursal del distribuidor, sobre todo cuando se quiere vender algunos de los metales preciosos.

Las piezas presentadas para vender tienen que estar en perfecto, es decir, que no estén golpeadas, rayadas o mutiladas.

Las versiones de las monedas de oro y plata que se busca vender deben que estar autorizadas por el banco.

Requisitos para comprar y vender monedas de oro y plata (Infobae)

Cabe mencionar que la mayoría de los bancos autorizados por Banxico para vender monedas de oro y plata ponen límites en la compra o venta a quienes no son clientes.

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Por ejemplo, BBVA tiene un límite de 3 mil dólares y el pago tiene que ser en efectivo; en el caso de Banorte el tope es de 480 dólares por día; mientras que el de Banco Azteca es de 500 dólares; para Banregio uno de los requisitos es ser cuentahabiente.

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