México

El crédito Infonavit 2026 que pocos conocen: te da dinero para mejorar tu casa sin usar tu ahorro

Este crédito puede transformar la vivienda sin tocar el ahorro acumulado durante años

Guardar
Google icon
El crédito financia mejoras en la vivienda sin que la casa quede como garantía. (Imagen Ilustrativa Infobae).
El crédito financia mejoras en la vivienda sin que la casa quede como garantía. (Imagen Ilustrativa Infobae).

Cada año, miles de trabajadores derechohabientes del Infonavit desconocen que existe una línea de crédito diseñada específicamente para remodelar su vivienda.

No es el crédito hipotecario tradicional, no requiere dejar la casa como garantía y el dinero puede usarse para cambiar pisos, renovar muebles de cocina y baño, pintar, impermeabilizar o mejorar el jardín.

PUBLICIDAD

El ahorro de la Subcuenta de Vivienda funciona como respaldo del crédito, pero no se descuenta ni se toca: el dinero acumulado permanece intacto mientras el trabajador paga el préstamo en cuotas.

Salón luminoso con un gato calicó dentro de un mueble de madera oscuro que oculta un arenero. Incluye plantas, una mesa de centro de madera clara y un sillón beige.
El ahorro en la Subcuenta de Vivienda no se toca: solo funciona como respaldo del crédito.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Quién puede solicitarlo y qué viviendas aplican

Para acceder al crédito, el trabajador debe ser derechohabiente con relación laboral vigente, estar registrado en una Afore y contar con registros biométricos actualizados.

PUBLICIDAD

Además, la persona interesada no tener otro crédito vigente con el Infonavit.

Un punto que distingue a este crédito de otros productos financieros es que la vivienda a remodelar no tiene que estar necesariamente a nombre del solicitante.

La vivienda a remodelar no tiene que estar al nombre del interesado para poder solicitar el crédito. (Imagen Ilustrativa Infobae)
La vivienda a remodelar no tiene que estar al nombre del interesado para poder solicitar el crédito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trámite aplica también si el inmueble pertenece al cónyuge, concubino, hijos, hermanos, padres, abuelos o suegros del derechohabiente, con la condición de que el solicitante habite ese inmueble.

Para hombres, la suma de edad y plazo del crédito no puede superar 70 años; para mujeres, el límite es de 75 años.

Los documentos que necesitas tener listos

El proceso de solicitud requiere la Solicitud de Inscripción de Crédito y una identificación oficial vigente: pasaporte, credencial de elector o CURP Biométrica.

También se necesita comprobante de domicilio con antigüedad máxima de tres meses, estado de cuenta bancario con CLABE o número de tarjeta completo, CURP impresa, acta de nacimiento e impresión de RFC.

Una mujer caucásica de cabello castaño firma documentos en un escritorio de madera en un banco. Hay una calculadora, llaves y una maqueta de casa.
No se requiere hipotecar la propiedad para acceder al crédito del Infonavit. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un documento que suele pasar desapercibido es la carta bajo protesta de decir verdad, en la que el solicitante describe las mejoras que realizará, el monto de mano de obra y, en su caso, el monto destinado a regularización de la propiedad.

Este formato, junto con el presupuesto inicial de la mejora, está disponible en Mi Cuenta Infonavit.

Si la vivienda está a nombre de un familiar, hay que presentar la cadena de actas que acrediten el parentesco y el documento que compruebe la tenencia del inmueble.

Se necesita contar con relación laboral vigente y registros biométricos actualizados para tramitar el crédito. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Se necesita contar con relación laboral vigente y registros biométricos actualizados para tramitar el crédito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El crédito se llama Mejoravit y este es el dinero que te pueden prestar

El crédito que pocos conocen se llama Mejoravit.

Es un crédito no hipotecario, lo que significa que la vivienda no queda como garantía: la garantía es el saldo disponible en la Subcuenta de Vivienda del trabajador, según la información del Infonavit disponible en su portal oficial.

A diferencia de otros créditos, el saldo acumulado en la Subcuenta de Vivienda no se descuenta ni se consume: funciona únicamente como respaldo del préstamo y permanece intacto mientras el trabajador liquida las cuotas.

Imagen dividida horizontalmente de un salón. A la izquierda, un mueble bajo de madera clara bajo una pared blanca. A la derecha, un mural oscuro con TV empotrada y luces LED.
Se requiere presentar una carta bajo protesta de decir verdad con la descripción de las mejoras a realizar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El monto mínimo de préstamo es de 10,698 pesos mexicanos y el máximo es de 169,039 pesos mexicanos, sin rebasar el 90% del saldo en la Subcuenta de Vivienda.

Las remodelaciones son válidas siempre que no se modifique la estructura del inmueble.

Las condiciones del crédito varían según el monto solicitado. Para montos iguales o menores a 42,794 pesos mexicanos, la tasa de interés anual fija es de 10% y el plazo va de uno a cinco años.

Si el monto es mayor, la tasa sube a 11% anual fija y el plazo se extiende de uno a diez años.

El plazo para pagar el crédito puede extenderse hasta diez años dependiendo del monto solicitado. (Imagen Ilustrativa Infobae)
El plazo para pagar el crédito puede extenderse hasta diez años dependiendo del monto solicitado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El crédito también permite destinar hasta 30% del monto para cubrir gastos notariales relacionados con la escrituración de la vivienda, siempre que se presente la documentación correspondiente.

Qué pasa después de recibir el dinero

Una vez formalizado el crédito, el beneficiario debe cargar en Mi Cuenta Infonavit un reporte fotográfico de la mejora realizada, junto con tickets, facturas y comprobantes, en un solo archivo PDF de hasta 20 MB.

Si el monto destinado a regularización no cubre la totalidad de impuestos, derechos y honorarios notariales, el solicitante debe cubrir la diferencia, de acuerdo con la institución.

Infografía que ilustra los pasos a seguir tras recibir el Crédito Mejoravit, mostrando personas, una casa, documentos, dinero y el logo de Infonavit.
La infografía explica las obligaciones de los beneficiarios del Crédito Mejoravit de Infonavit, incluyendo la entrega de comprobantes y posibles pagos adicionales para trámites. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Temas Relacionados

InfonavitAhorroPrestamosHogarAforemexico-serviciosmexico-noticiasNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 15 de junio: CNTE reitera su decisión de continuar con la huelga nacional

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en las principales vialidades del país este lunes

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 15 de junio: CNTE reitera su decisión de continuar con la huelga nacional

Laura Itzel Castillo tomará la Secretaría de las Mujeres en agosto, confirma su llegada y agradece a la presidenta

La senadora expresó sentirse honrada por la decisión de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo para dejarla a cargo de la dependencia

Laura Itzel Castillo tomará la Secretaría de las Mujeres en agosto, confirma su llegada y agradece a la presidenta

Beca Benito Juárez 2026: qué beneficiarios cobran el pago hoy lunes 15 de junio

Los depósitos concluirán el viernes 26 de junio. Las entregas se realizan siguiendo un orden establecido

Beca Benito Juárez 2026: qué beneficiarios cobran el pago hoy lunes 15 de junio

Precios de las monedas de oro y plata del 15 de junio: qué esperar

Los precios internacionales y el tipo de cambio del dólar son lo que determina el valor de las piezas de estos metales preciosos

Precios de las monedas de oro y plata del 15 de junio: qué esperar

Cae “El Gregory” en un operativo en Coyoacán: lo señalan como objetivo prioritario de La Unión Tepito

El detenido es vinculado con homicidios, extorsión y narcomenudeo en distintas alcaldías de la Ciudad de México

Cae “El Gregory” en un operativo en Coyoacán: lo señalan como objetivo prioritario de La Unión Tepito
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae “El Gregory” en un operativo en Coyoacán: lo señalan como objetivo prioritario de La Unión Tepito

Cae “El Gregory” en un operativo en Coyoacán: lo señalan como objetivo prioritario de La Unión Tepito

Sheinbaum evita responder a zar antidrogas de EEUU y deslinda a México del fentanilo

Detenciones por armas en el AICM: los casos recientes detectados en filtros de seguridad del aeropuerto

Violencia en Escuinapa provoca segunda marcha por la paz: piden a gobernadora de Sinaloa atender la crisis con acciones

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de junio: cateo en Coyoacán deja detenido a Gregory “N”, presunto líder de La Unión Tepito en CDMX

ENTRETENIMIENTO

Gloria Trevi explota contra su equipo de seguridad tras no permitirle a sus fans subir con ella: “Me voy a bajar”

Gloria Trevi explota contra su equipo de seguridad tras no permitirle a sus fans subir con ella: “Me voy a bajar”

Critican a Aaron Mercury por subir video llorando tras la muerte de Oliver Tree: “El duelo no es para redes”

Dr. Simi se despide de Oliver Tree tras su sensible muerte en Brasil: “Te llevas una parte del corazón de México”

Oliver Tree y Malcriada: el mensaje contra el acoso escolar que dejó antes del fatal accidente en Brasil

Christian Nodal besa a una fan adulta mayor en pleno concierto y desata ola de críticas en redes sociales

DEPORTES

Dos caras del futbol: La cultura de la limpieza en Japón frente al desorden de los mexicanos en los festejos del Mundial 2026

Dos caras del futbol: La cultura de la limpieza en Japón frente al desorden de los mexicanos en los festejos del Mundial 2026

Claudia Sheinbaum reacciona al caso de discriminación en el Mundial: “Todas y todos somos iguales”

Claudia Sheinbaum se pronuncia sobre polémicas declaraciones de Mauricio Ymay: “Contener no es lo mismo que reprimir”

México finaliza con 15 medallas dentro del Panamericano Sub 23 de Lucha Libre celebrado en Perú

Colombia vs Uzbekistán: Willer Ditta habla sobre lo que representa jugar en el Estadio Ciudad de México