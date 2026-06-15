El crédito Infonavit 2026 que pocos conocen: te da dinero para mejorar tu casa sin usar tu ahorro

El crédito financia mejoras en la vivienda sin que la casa quede como garantía. (Imagen Ilustrativa Infobae).

Cada año, miles de trabajadores derechohabientes del Infonavit desconocen que existe una línea de crédito diseñada específicamente para remodelar su vivienda.

No es el crédito hipotecario tradicional, no requiere dejar la casa como garantía y el dinero puede usarse para cambiar pisos, renovar muebles de cocina y baño, pintar, impermeabilizar o mejorar el jardín.

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El ahorro de la Subcuenta de Vivienda funciona como respaldo del crédito, pero no se descuenta ni se toca: el dinero acumulado permanece intacto mientras el trabajador paga el préstamo en cuotas.

El ahorro en la Subcuenta de Vivienda no se toca: solo funciona como respaldo del crédito.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Quién puede solicitarlo y qué viviendas aplican

Para acceder al crédito, el trabajador debe ser derechohabiente con relación laboral vigente, estar registrado en una Afore y contar con registros biométricos actualizados.

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Además, la persona interesada no tener otro crédito vigente con el Infonavit.

Un punto que distingue a este crédito de otros productos financieros es que la vivienda a remodelar no tiene que estar necesariamente a nombre del solicitante.

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La vivienda a remodelar no tiene que estar al nombre del interesado para poder solicitar el crédito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trámite aplica también si el inmueble pertenece al cónyuge, concubino, hijos, hermanos, padres, abuelos o suegros del derechohabiente, con la condición de que el solicitante habite ese inmueble.

Para hombres, la suma de edad y plazo del crédito no puede superar 70 años; para mujeres, el límite es de 75 años.

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Los documentos que necesitas tener listos

El proceso de solicitud requiere la Solicitud de Inscripción de Crédito y una identificación oficial vigente: pasaporte, credencial de elector o CURP Biométrica.

También se necesita comprobante de domicilio con antigüedad máxima de tres meses, estado de cuenta bancario con CLABE o número de tarjeta completo, CURP impresa, acta de nacimiento e impresión de RFC.

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No se requiere hipotecar la propiedad para acceder al crédito del Infonavit. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un documento que suele pasar desapercibido es la carta bajo protesta de decir verdad, en la que el solicitante describe las mejoras que realizará, el monto de mano de obra y, en su caso, el monto destinado a regularización de la propiedad.

Este formato, junto con el presupuesto inicial de la mejora, está disponible en Mi Cuenta Infonavit.

Si la vivienda está a nombre de un familiar, hay que presentar la cadena de actas que acrediten el parentesco y el documento que compruebe la tenencia del inmueble.

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Se necesita contar con relación laboral vigente y registros biométricos actualizados para tramitar el crédito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El crédito se llama Mejoravit y este es el dinero que te pueden prestar

El crédito que pocos conocen se llama Mejoravit.

Es un crédito no hipotecario, lo que significa que la vivienda no queda como garantía: la garantía es el saldo disponible en la Subcuenta de Vivienda del trabajador, según la información del Infonavit disponible en su portal oficial.

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A diferencia de otros créditos, el saldo acumulado en la Subcuenta de Vivienda no se descuenta ni se consume: funciona únicamente como respaldo del préstamo y permanece intacto mientras el trabajador liquida las cuotas.

Se requiere presentar una carta bajo protesta de decir verdad con la descripción de las mejoras a realizar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El monto mínimo de préstamo es de 10,698 pesos mexicanos y el máximo es de 169,039 pesos mexicanos, sin rebasar el 90% del saldo en la Subcuenta de Vivienda.

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Las remodelaciones son válidas siempre que no se modifique la estructura del inmueble.

Las condiciones del crédito varían según el monto solicitado. Para montos iguales o menores a 42,794 pesos mexicanos, la tasa de interés anual fija es de 10% y el plazo va de uno a cinco años.

Si el monto es mayor, la tasa sube a 11% anual fija y el plazo se extiende de uno a diez años.

El plazo para pagar el crédito puede extenderse hasta diez años dependiendo del monto solicitado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El crédito también permite destinar hasta 30% del monto para cubrir gastos notariales relacionados con la escrituración de la vivienda, siempre que se presente la documentación correspondiente.

Qué pasa después de recibir el dinero

Una vez formalizado el crédito, el beneficiario debe cargar en Mi Cuenta Infonavit un reporte fotográfico de la mejora realizada, junto con tickets, facturas y comprobantes, en un solo archivo PDF de hasta 20 MB.

Si el monto destinado a regularización no cubre la totalidad de impuestos, derechos y honorarios notariales, el solicitante debe cubrir la diferencia, de acuerdo con la institución.

La infografía explica las obligaciones de los beneficiarios del Crédito Mejoravit de Infonavit, incluyendo la entrega de comprobantes y posibles pagos adicionales para trámites. (Imagen Ilustrativa Infobae)