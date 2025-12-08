México Deportes

Sin despedida ni declaraciones, así dejó Sergio Ramos las instalaciones de Monterrey tras jugar su último partido

la despedida del histórico central deja incertidumbre sobre su próximo destino europeo y marca el cierre de una etapa en el fútbol mexicano

Durante su paso por Rayados,
Durante su paso por Rayados, Ramos disputó 27 partidos y anotó 6 goles en la Liga MX (REUTERS/Daniel Becerril)

La eliminación de Rayados de Monterrey en las semifinales del Apertura 2025 de la Liga MX marcó el final de la etapa de Sergio Ramos en el fútbol mexicano. El defensa central español confirmó que el encuentro ante Toluca fue su último partido con el club regiomontano y abandonó las instalaciones de El Barrial sin ofrecer declaraciones públicas, cerró así un ciclo que generó gran expectativa entre la afición y el entorno futbolístico nacional.

La despedida de Ramos se produjo en un ambiente de total discreción. Tras el regreso del equipo a Monterrey en la madrugada, los jugadores acudieron a El Barrial para una última reunión con la directiva encabezada por José Antonio Noriega. Posteriormente, el plantel rompió filas y el futbolista salió del complejo a bordo de su camioneta, sin detenerse ante el pequeño grupo de seguidores que aguardaba por un autógrafo o una fotografía. Ramos optó por no emitir ningún mensaje de despedida en ese momento, lo que acentuó la sensación de hermetismo en torno a su salida.

Sergio Ramos confirma su salida de Rayados de Monterrey

Sergio Ramos confirma su salida
Sergio Ramos confirma su salida de Rayados de Monterrey (REUTERS/Daniel Becerril)

En una entrevista posterior al partido, Ramos fue directo al responder sobre su futuro: “Al final yo creo que lo dejé bastante claro la semana pasada, y obviamente sí, es mi último partido”. El zaguero, que llegó a Monterrey a inicios de 2025 con un contrato de un año, ya había dejado entrever su decisión antes de la liguilla, aunque los rumores sobre una posible renovación se mantuvieron hasta el final.

En su balance tras la eliminación, Ramos expresó el dolor de quedarse a las puertas de la final y analizó el desempeño del equipo: “Siempre duele perder una Semifinal, quedarnos a la puerta de una Final, creo que mucho que analizar, la primera parte prácticamente la regalamos, nos faltó intensidad, nos faltó ritmo, personalidad, tener el balón, y bueno, se puede perder porque al fin y al cabo esto es futbol, pero se pierde jugando como jugamos la segunda parte”.

Durante su paso por Rayados, Ramos disputó 27 partidos y anotó 6 goles en la Liga MX. Además, participó en la Copa de Campeones de la Concacaf 2025, donde marcó un gol, jugó dos partidos en la Leagues Cup y cuatro encuentros en el Mundial de Clubes, sumando otro gol en esta última competencia. En total, su liderazgo en la cancha, su experiencia internacional y su capacidad para organizar la defensa y generar juego desde el fondo fueron aspectos destacados de su estadía en el club.

El futuro inmediato del defensa
El futuro inmediato del defensa de 39 años permanece en el terreno de la especulación (Photo by Stu Forster / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

La directiva de Rayados, encabezada por Noriega, mostró interés en renovar el contrato del exjugador del Real Madrid. Sin embargo, la decisión final recayó en Ramos, quien optó por no extender su vínculo y buscar nuevos retos fuera de México. Esta determinación se mantuvo firme pese a los intentos del club por retenerlo.

¿Qué pasará con Sergio Ramos?

El futuro inmediato del defensa de 39 años permanece en el terreno de la especulación. Diversos rumores lo vinculan con el AC Milán de la Serie A italiana, aunque hasta el momento no existe confirmación oficial sobre su próximo destino. Lo que sí parece descartado es el retiro, ya que Ramos no contempla poner fin a su carrera profesional en este momento y mantiene abiertas las opciones para continuar en el fútbol europeo.

Como cierre a su etapa en Monterrey, Ramos recurrió a sus redes sociales para enviar un mensaje de agradecimiento a la afición. En su publicación, reconoció el apoyo recibido y compartió su pesar por no haber alcanzado una nueva final con el equipo, subrayando el valor y la entrega de los seguidores durante su paso por la Liga MX.

