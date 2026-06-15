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Laura Itzel Castillo tomará la Secretaría de las Mujeres en agosto, confirma su llegada y agradece a la presidenta

La senadora expresó sentirse honrada por la decisión de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo para dejarla a cargo de la dependencia

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Mujer de cabello rojizo, abrigo oscuro y bufanda azul posa frente a una pared de bronce con relieves de rostros y el texto "CÁMARA DE DIPUTADOS"
Laura Itzel Castillo, secretaria de las Mujeres, asiste a un evento importante en el Senado de la República, posando frente a un mural con placas conmemorativas. (@LauraI_Castillo)

La actual presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, confirmó a través de su cuenta oficial en ‘X’ que asumirá la titularidad de la Secretaría de las Mujeres una vez que concluya el segundo año legislativo, el próximo 31 de agosto de 2026.

El nombramiento fue revelado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante La Mañanera del Pueblo de este lunes 15 de junio: “Les puedo dar el adelanto de una vez. Una vez que termine sus labores como presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo se va a incorporar como secretaria de las Mujeres”, declaró la mandataria.

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En respuesta, la legisladora se dijo “muy honrada por la confianza” depositada en ella y corroboró la invitación para integrarse al gabinete federal.

La mandataria adelantó quién ocupará la titularidad de la Secretaría. (Presidencia)

Sobre su futura encomienda, Castillo Juárez aseguró que enfocará toda su energía y vida en lograr una sociedad “paritaria, igualitaria y respetuosa de los derechos de las mujeres”. Finalmente, destacó el papel histórico de la nación en esta materia: “Nuestro país fue pionero en los derechos de las mujeres y tenemos que seguir impulsando la agenda feminista de la primera presidenta de México”, concluyó.

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Citlalli Hernández Mora, extitular de la Secretaría de las Mujeres, expresó su respaldo a la senadora Laura Itzel Castillo a través de sus redes sociales, en donde dijo confiar en que su sucesora le dará continuidad a lo que ella inició en la dependencia.

No tengo la menor duda de que es una mujer excepcional, que seguirá adelante con todo lo que con mucho esfuerzo hemos sembrado por el bienestar de las mujeres de México y por la erradicación de las violencias (...) ¡Enhorabuena!”, manifestó Hernández Mora.

Primer plano de dos mujeres sonriendo. Una con cabello rojizo, chaqueta marrón; la otra con gafas, cabello oscuro y blazer blanco. Ambas visten tops naranja
(@LauraI_Castillo)

Citlalli Hernández renunció a su cargo como titular de la Secretaría de las Mujeres el pasado 16 de abril, luego de ocupar el puesto durante un año y medio, hecho que provocó sorpresa a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

¿El motivo? En ese momento, la tensión al interior de Morena entre sus aliados Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista crecía, y para contener la situación, fue invitada para asumir la presidencia de la Comisión Nacional de Elecciones y Alianzas en el partido guinda para trabajar rumbo a las elecciones 2027.

Los pendientes heredados de Citlalli Hernández a Laura Itzel Castillo

Entre los asuntos pendientes en la Secretaría de las Mujeres destaca la falta de implementación de la estrategia contra el matrimonio forzado y el embarazo infantil.

En junio de 2025, Infobae México expuso durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum una lista de al menos 30 casos detectados por la Secretaría de Salud federal, donde niñas y adolescentes, de entre 13 y 17 años, tuvieron hijos con hombres de hasta 60 años. Estos casos se vinculan a matrimonios forzados y abuso sexual infantil, sobre todo en regiones de Chiapas y Guerrero, donde tales prácticas persisten bajo el argumento de usos y costumbres.

Tras esta denuncia, la dependencia anunció la elaboración de una estrategia para enfrentar el matrimonio forzado y los embarazos infantiles. Sin embargo, a casi un año, la dependencia no ha presentado dicha estrategia.

El pronunciamiento conjunto enfatiza que ninguna práctica debe vulnerar los derechos de niñas y adolescentes, así como la importancia de acciones coordinadas para prevenir matrimonios antes de los 18 años en contextos culturales diversos. | (Crédito: Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes)
El pronunciamiento conjunto enfatiza que ninguna práctica debe vulnerar los derechos de niñas y adolescentes, así como la importancia de acciones coordinadas para prevenir matrimonios antes de los 18 años en contextos culturales diversos. | (Crédito: Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes)

En marzo pasado, Citlalli Hernández Mora informó a Infobae México que el plan ya está listo y que su aplicación estaba prevista para abril, con un enfoque en 50 municipios. El proyecto contempla la participación de promotoras territoriales, coordinación con el sector salud y fiscalías estatales, así como la intervención de Centros LIBRE y la Estrategia Nacional de Atención al Embarazo Adolescente.

El objetivo es robustecer los protocolos de atención en escuelas, clínicas y comunidades de estados como Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Jalisco y Ciudad de México.

Otro reto es el combate al machismo y la atención a fenómenos emergentes como las comunidades incel y los discursos de odio en entornos digitales.

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