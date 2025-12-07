Jugador que fue señalado como el “villano” de la final de 2013 con Cruz Azul responde a las críticas: “Si alguien quería ganar, éramos nosotros”

Una de las derrotas más dolorosas que ha sufrido Cruz Azul, fue la que perdió contra el América en el 2013 (Foto de acción durante el juego America vs Cruz Azul Final Vuelta, Festejo/ 26-May-2013/ MEXSPORT /David Leah. )

Uno de los momentos más dolorosos que vivió la afición de Cruz Azul fue el 26 de mayo de 2013 cuando su equipo perdió la final de manera increíble ante el América. Los celestes estaban encaminados rumbo al título, sin embargo, los azulcremas igualaron el marcador en los minutos finales del encuentro.

En aquel partido, una de las acciones más recordadas fue el autogol de Alejandro Castro, lo que permitió el empate global y forzó la definición por la vía de los penales, donde América se impuso. Ahora, a más de 10 años, el ex mediocampista explicó que la jugada en cuestión fue producto de las circunstancias del partido y no de un error individual deliberado.

Alejandro Castro responde a las criticas por perder la final de 2013 contra el América

En entrevista con Shaggy Martínez para su podcast en YouTube, Alejandro Castro recordó aquellos días con una franqueza pocas veces escuchada.

“Definitivamente, fue creo que el momento más jodido de mi vida, de los más jodidos. Me acuerdo que los dos o tres días dije ‘Me voy a ir de viaje porque no puedo estar aquí’. Y estando fuera de México, no le estaba pasando nada chingón. Estaba la chin***, la neta, porque no me lo quitaba de la cabeza. Me gusta en general en la vida asumir mi responsabilidad y ya está. Pero también ahorita,ya 12 años después, te puedo decir que no perdimos por mi culpa, porque sí lo llegué a sentir“, comentó.

En cuanto a la jugada polémica, Castro defendió su actuación y ofreció su versión donde aseguró que su intención era despejar el balón en una situación de presión extrema y lamentó que el destino haya jugado en su contra en ese momento decisivo. Castro subrayó que, pese a la percepción de muchos aficionados, no se considera el único responsable de la derrota y que el resultado fue consecuencia de múltiples factores propios de un partido de alta tensión.

“La frustración de los aficionados no la comparto porque tenía, no sé, 10 años en Cruz Azul y si alguien quería ganar, éramos nosotros. Me costó un chingo de años soltarlo y entender que no fue mi culpa. Asumiendo mi responsabilidad, pero no fue mi culpa. No perdimos por mi culpa”, finalizó.

Afición crítica a Alejandro Castro por error en la final contra el América

Durante años, Castro ha sido objeto de críticas y señalamientos por parte de seguidores de Cruz Azul, quienes han visto en su acción un símbolo de la frustración que acompañó al club en esa época. Sin embargo, sus palabras buscan ofrecer una perspectiva diferente y reivindicar su esfuerzo en uno de los momentos más difíciles de su trayectoria.

Al cerrar su intervención, Castro dejó claro que su conciencia está tranquila y que siempre buscó lo mejor para Cruz Azul, reafirmando su compromiso y profesionalismo en cada partido que disputó con la camiseta celeste.

Sebastián Cáceres no ve el partido como una revancha por la final perdida Crédito: Infobae México

Cruz Azul y las demás finales que perdió ante el América

Luego de perder la final de 2013, los cementeros se han encontrado dos veces más al conjunto de las Águilas del América en la misma instancia. En 2018, cuando el club era dirigido por Pedro Caixinha volvió a perder dejando así la posibilidad de romper la sequía de campeonatos.

En 2024, bajo el mando de Martín Anselmi, la Máquina volvió a toparse con las Águilas en el Estadio Azteca y nuevamente la historia se repitió, los azulcremas se quedaron con el trofeo de manera polémica tras un penal que cobró de gran manera Henry Martín.