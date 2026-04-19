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México busca liderazgo tecnológico: Sheinbaum acuerda proyectos científicos con Cataluña

El presidente de la Generalitat de Cataluña recibió a Sheinbaum en el Barcelona Supercomputing Center y anunciaron colaboración en ciencia y tecnología

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El mandatario catalán Salvador Illa resaltó la tradición de cooperación entre ambas regiones durante un encuentro en el Barcelona Supercomputing Center, donde se planteó avanzar en proyectos comunes de innovación y desarrollo científico.
El mandatario catalán Salvador Illa resaltó la tradición de cooperación entre ambas regiones durante un encuentro en el Barcelona Supercomputing Center, donde se planteó avanzar en proyectos comunes de innovación y desarrollo científico.

Tras su participación en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió este domingo con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, en el Barcelona Supercomputing Center (BSC), uno de los centros de supercómputo más relevantes del mundo.

El propio Illa confirmó el encuentro a través de sus redes sociales, donde destacó los vínculos históricos y profundos entre Cataluña y México, y anunció que ambas partes acordaron colaborar para poner la tecnología al servicio de todos.

Ciencia como diplomacia

El encuentro no fue solo protocolar. Illa recibió a Sheinbaum acompañado del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y la ministra española de Ciencia, Diana Morant, y le obsequió regalos cargados de simbolismo histórico: una reproducción del acta en la que Josep Tarradellas fue elegido presidente de la Generalitat en el exilio desde Ciudad de México, y una litografía de 1939 que ilustra la detención de republicanos españoles en Francia.

También le entregó el libro sobre Jaume Nunó, el catalán que compuso el Himno Nacional Mexicano.

Illa lo resumió en pocas palabras desde su cuenta oficial: “hemos reivindicado la importancia de la ciencia, porque ofrece soluciones a muchos retos que tenemos” y adelantó que ambas partes colaborarán para poner la tecnología al servicio de todos.

El acercamiento con autoridades catalanas pone énfasis en una política exterior basada en avances científicos, dejando clara la intención de consolidar una relación internacional fundada en el intercambio tecnológico
El acercamiento con autoridades catalanas pone énfasis en una política exterior basada en avances científicos, dejando clara la intención de consolidar una relación internacional fundada en el intercambio tecnológico

Vínculos que vienen de lejos

El presidente catalán también destacó los vínculos históricos profundos entre Cataluña y México, una referencia que no es retórica: miles de republicanos españoles, muchos de ellos catalanes, encontraron refugio en México tras la Guerra Civil española. Un lazo que la propia Sheinbaum mencionó en su discurso ante la Cumbre, al recordar que el General Lázaro Cárdenas abrió las puertas del país a quienes huían de la guerra.

Esa memoria compartida ahora busca traducirse en colaboración concreta del siglo XXI.

La mandataria mexicana fortaleció los lazos bilaterales y planteó una agenda de cooperación en ciencia y tecnología durante su primera visita oficial a Europa tras la cumbre en defensa de la democracia.
La mandataria mexicana fortaleció los lazos bilaterales y planteó una agenda de cooperación en ciencia y tecnología durante su primera visita oficial a Europa tras la cumbre en defensa de la democracia.

La agenda europea de Sheinbaum toma forma

La visita a Barcelona es la primera gira europea de Sheinbaum como presidenta. Además de participar en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, donde propuso destinar el 10% del gasto mundial en armamento a programas de reforestación y pidió una declaración contra la intervención militar en Cuba, la mandataria está tejiendo encuentros bilaterales que apuntan a posicionar a México como un interlocutor serio en materia científica y tecnológica.

El encuentro con Illa suma un capítulo más a esa agenda: México en Europa no solo como voz política, sino como socio tecnológico.

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