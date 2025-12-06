México Deportes

Tigres vs Cruz Azul: Xóchitl Gálvez invita a un aficionado cementero a la Semifinal de la Liga MX en NL

La aficionada de la Máquina viajará hasta la sultana del norte para apoyar a su equipo y quiere compartir su pasión con algún seguidor

La política siempre ha demostrado su pasión por el futbol en especial por el equipo celeste.

La excandidata presidencial Xóchitl Gálvez compartió en su cuenta oficial de X una invitación dirigida a seguidores de Cruz Azul que residen en Monterrey, con motivo del partido de vuelta de la semifinal del torneo mexicano contra Tigres.

En su mensaje, la política expresó: “Quiero tanto a mi @CruzAzul que voy a ir este fin de semana a ver la semifinal de vuelta contra Tigres”. En la misma publicación, Gálvez preguntó: “¿Quién que viva en Monterrey y que muera por el @CruzAzul me quiere acompañar? Yo invito un boleto”, e invitó a las personas interesadas a escribirle por medio de los comentarios para coordinar la entrega de la entrada y encontrarse en el estadio el día del partido.

La política quiere invitar a un cruzaulino para apoyar a la Máquina en cancha rival.

La propuesta generó eco entre aficionados y usuarios de redes sociales, quienes destacaron la cercanía de la exsenadora con el equipo de La Noria a quien ha apoyado a lo largo de la actual liguilla del torneo Apertura 2025.

No es la primera vez que la funcionaria manifiesta públicamente su apoyo por el club capitalino, y en ocasiones anteriores ha acudido a partidos claves del equipo. La semifinal enfrenta a dos de las instituciones más populares del fútbol mexicano y se llevará a cabo el próximo fin de semana en la ciudad de Monterrey.

Cuándo y dónde ver el partido

Cruz Azul disputará el pase a la final en una de las series más esperadas del torneo, lo que suma expectativa entre los seguidores de ambos equipos. Pero el equipo liderado por André-Pierre Gignac no lo pondrá fácil al cerrar esta llave en casa.

El gol del 'Toro' Fernández le dio vida a los celestes de cara al partido de vuelta.

Los equipos llegan al partido de vuelta con un cerrado marcador 1-1, con ventaja para los felinos quienes podrían firmar cualquier empate en su casa para asegurar el pase a la final gracias a los beneficios de haber terminado en mejor posición en la tabla general.

Los aficionados de ambos clubes podrán disfrutar el encuentro este sábado, 6 de diciembre, en punto de las 21:10 horas (tiempo del Centro de México) en la cancha del Estadio Universitario o a través de la señal de televisión abierta por el Canal 5 de Televisa, Azteca 7 de TV Azteca y por plataformas como TUDN y ViX.

Larcamón calienta la semifinal

Nicolás Larcamón, técnico de Cruz Azul, aseguró que su equipo viajará a Monterrey con el objetivo de imponerse en el Estadio Universitario, conocido como el Volcán, y buscar el triunfo en la semifinal de vuelta ante Tigres. Tras el empate 1-1 en la ida, el entrenador destacó que el resultado permite a los celestes enfrentar el próximo reto con claridad y determinación, confiando en la capacidad de su plantel para competir en una de las canchas más exigentes del país.

Las palabras del estratega causaron polémica a horas de que se lleve a cabo el partido de vuelta.

Larcamón consideró que el empate no representa una desventaja real y subrayó la importancia de ir a buscar la victoria sin especulaciones tácticas. Señaló que una ventaja en el partido de ida podría haber generado un planteamiento defensivo, algo que buscarán evitar. El entrenador también hizo referencia a situaciones polémicas con el arbitraje, pero recalcó la necesidad de enfocarse exclusivamente en el juego y confiar en que los árbitros gestionen adecuadamente los tiempos del partido.

