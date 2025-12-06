Tigres vs Cruz Azul: Xóchitl Gálvez invita a un aficionado cementero a la Semifinal de la Liga MX en NL

La política siempre ha demostrado su pasión por el futbol en especial por el equipo celeste. (ilustración: Jovani Pérez)

La excandidata presidencial Xóchitl Gálvez compartió en su cuenta oficial de X una invitación dirigida a seguidores de Cruz Azul que residen en Monterrey, con motivo del partido de vuelta de la semifinal del torneo mexicano contra Tigres.

En su mensaje, la política expresó: “Quiero tanto a mi @CruzAzul que voy a ir este fin de semana a ver la semifinal de vuelta contra Tigres”. En la misma publicación, Gálvez preguntó: “¿Quién que viva en Monterrey y que muera por el @CruzAzul me quiere acompañar? Yo invito un boleto”, e invitó a las personas interesadas a escribirle por medio de los comentarios para coordinar la entrega de la entrada y encontrarse en el estadio el día del partido.

La política quiere invitar a un cruzaulino para apoyar a la Máquina en cancha rival. (TW Xóchitl Gálvez)

La propuesta generó eco entre aficionados y usuarios de redes sociales, quienes destacaron la cercanía de la exsenadora con el equipo de La Noria a quien ha apoyado a lo largo de la actual liguilla del torneo Apertura 2025.

No es la primera vez que la funcionaria manifiesta públicamente su apoyo por el club capitalino, y en ocasiones anteriores ha acudido a partidos claves del equipo. La semifinal enfrenta a dos de las instituciones más populares del fútbol mexicano y se llevará a cabo el próximo fin de semana en la ciudad de Monterrey.

Cuándo y dónde ver el partido

Cruz Azul disputará el pase a la final en una de las series más esperadas del torneo, lo que suma expectativa entre los seguidores de ambos equipos. Pero el equipo liderado por André-Pierre Gignac no lo pondrá fácil al cerrar esta llave en casa.

El gol del 'Toro' Fernández le dio vida a los celestes de cara al partido de vuelta. (REUTERS/Eloisa Sánchez)

Los equipos llegan al partido de vuelta con un cerrado marcador 1-1, con ventaja para los felinos quienes podrían firmar cualquier empate en su casa para asegurar el pase a la final gracias a los beneficios de haber terminado en mejor posición en la tabla general.

Los aficionados de ambos clubes podrán disfrutar el encuentro este sábado, 6 de diciembre, en punto de las 21:10 horas (tiempo del Centro de México) en la cancha del Estadio Universitario o a través de la señal de televisión abierta por el Canal 5 de Televisa, Azteca 7 de TV Azteca y por plataformas como TUDN y ViX.

Larcamón calienta la semifinal

Nicolás Larcamón, técnico de Cruz Azul, aseguró que su equipo viajará a Monterrey con el objetivo de imponerse en el Estadio Universitario, conocido como el Volcán, y buscar el triunfo en la semifinal de vuelta ante Tigres. Tras el empate 1-1 en la ida, el entrenador destacó que el resultado permite a los celestes enfrentar el próximo reto con claridad y determinación, confiando en la capacidad de su plantel para competir en una de las canchas más exigentes del país.

Las palabras del estratega causaron polémica a horas de que se lleve a cabo el partido de vuelta. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Larcamón consideró que el empate no representa una desventaja real y subrayó la importancia de ir a buscar la victoria sin especulaciones tácticas. Señaló que una ventaja en el partido de ida podría haber generado un planteamiento defensivo, algo que buscarán evitar. El entrenador también hizo referencia a situaciones polémicas con el arbitraje, pero recalcó la necesidad de enfocarse exclusivamente en el juego y confiar en que los árbitros gestionen adecuadamente los tiempos del partido.