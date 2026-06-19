México

Marea tricolor en el Ángel de la Independencia por el triunfo de México contra Corea en el Mundial

Con banderas, cornetas y camisetas del Tricolor, miles de aficionados se congregaron en Paseo de la Reforma

Guardar
Google icon
Ángel de la Independencia
Con banderas, cornetas y camisetas del Tricolor, miles de aficionados se congregaron en Paseo de la Reforma. (@GobCDMX)

México avanzó a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 con una victoria por 1-0 sobre Corea del Sur en el Estadio Guadalajara, y la celebración se desbordó en las principales ciudades del país. El próximo 24 de junio, el Tricolor cerrará su participación en el Grupo A frente a la República Checa en el Estadio Ciudad de México.

Ángel de la Independencia
CIUDAD DE MÉXICO, 18JUNIO2026.- Miles de aficionados se reunieron en el Ángel de la Independencia para celebrar el triunfo de 1-0 de la Selección Mexicana ante Corea del Sur en la Copa Mundial 2026. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

La alcaldesa de la capital, Clara Brugada, informó que más de 300,000 personas salieron a festejar en la ciudad: 170,000 en las pantallas del Centro Histórico y 130,000 en los Festivales Futboleros distribuidos por distintas colonias.

PUBLICIDAD

El Ángel de la Independencia, epicentro de la fiesta capitalina

Ángel de la Independencia
La victoria de México sobre Corea del Sur por 1-0 en el Mundial 2026 desbordó las calles de Ciudad de México: el Ángel de la Independencia, el Zócalo y el Centro Histórico concentraron a más de 300,000 personas en una sola noche. (Foto: Luz Coello / Infobae)
Ángel de la Independencia
Las calles del Centro de Ciudad de México se convirtieron en un río de personas con la camiseta del Tricolor tras el 1-0 sobre Corea del Sur; el Ángel de la Independencia fue el epicentro de una celebración de más de 300,000 aficionados. (Foto: Néstor Hernández / Infobae)

En Ciudad de México, los aficionados tomaron el Ángel de la Independencia pasadas las diez de la noche. Las calles aledañas al monumento se llenaron de una marea de personas con la camiseta del Tri, banderas mexicanas, cornetas y el ruido de cientos de claxons que acompañaron los gritos de festejo.

El Zócalo también desbordó su capacidad en el Fan Fest instalado para el torneo. Brugada describió la atmósfera con estas palabras: “Todos disfrutando con el corazón y con gritos de gol que se escuchan en toda la capital. Así se vive y se disfruta el fútbol en comunidad, con el orgullo a flor de piel y la mejor energía.”

PUBLICIDAD

Paseo de la Reforma
Con un gol de Luis Romo en el minuto 50, México venció a Corea del Sur y se convirtió en el primer clasificado a la siguiente ronda del Mundial 2026; más de 300,000 personas festejaron en las calles de la capital. (Foto: Luz Coello / Infobae)
Ángel de la Independencia
CIUDAD DE MÉXICO, 18JUNIO2026.- Miles de aficionados se reunieron en el Ángel de la Independencia para celebrar el triunfo de 1-0 de la Selección Mexicana ante Corea del Sur en la Copa Mundial 2026. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

La celebración se replicó en Guadalajara y Monterrey, las otras dos sedes mexicanas del Mundial 2026, donde miles de personas también salieron a las calles tras el pitido final.

Luis Romo definió el partido con un gol en el minuto 50

El encuentro se disputó con dominio alterno y sin muchas ocasiones claras hasta que Luis Romo aprovechó un error del portero coreano Kim Seung Gyu para anotar el único tanto del partido, en el minuto 50 del segundo tiempo.

Ángel de la Independencia
Una marea tricolor inundó el Ángel de la Independencia pasadas las diez de la noche después de que México derrotara 1-0 a Corea del Sur y asegurara su lugar en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. (Foto: Luz Coello / Infobae)

Con ese resultado, México llegó a seis puntos en el Grupo A, tres más que Corea del Sur, y cinco por encima de República Checa y Sudáfrica, que empataron 1-1 en la misma jornada.

Ángel de la Independencia
El gol de Luis Romo en el minuto 50 desató la fiesta en Ciudad de México: más de 300,000 personas llenaron el Ángel de la Independencia, el Zócalo y el Centro Histórico tras la victoria de México sobre Corea del Sur. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

México ya tiene lugar en la siguiente ronda

El Tri se convirtió en el primer equipo del Grupo A en asegurar su boleto a los dieciseisavos de final, con una fecha aún por disputar. La clasificación llega con el peso de jugar en casa y ante una afición que llenó el Estadio Guadalajara durante los 90 minutos.

Ángel de la Independencia
México aseguró su boleto a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y sus aficionados respondieron en las calles; el Ángel de la Independencia fue el punto de reunión de una celebración que se extendió por todo el Centro Histórico. (Foto: Néstor Hernández / Infobae)
Ángel de la Independencia
(Foto: Néstor Hernández / Infobae)
Ángel de la Independencia
(Foto: Néstor Hernández / Infobae)

En la última jornada del grupo, el 24 de junio, México recibirá a la República Checa en el Estadio Ciudad de México, mientras que Corea del Sur y Sudáfrica se medirán en Monterrey para definir quién acompaña al Tri en la siguiente fase del torneo.

Temas Relacionados

CDMXÁngela de la IndependenciaMéxico vs Corea del SurSelección Mexicana Mundial 2026Mundial 2026mexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Clima en México hoy viernes 19 de junio: estas son las alcaldías donde persistirán lluvias

Sigue minuto a minuto las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana

EN VIVO | Clima en México hoy viernes 19 de junio: estas son las alcaldías donde persistirán lluvias

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 19 de junio de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 19 de junio de 2026

México va por una marca histórica en los mundiales en su próximo duelo ante Chequia

México obtuvo su segunda victoria consecutiva en el Mundial 2026, algo que no hacía desde 2018

México va por una marca histórica en los mundiales en su próximo duelo ante Chequia

Mundial 2026 desde Guadalajara y CDMX EN VIVO: más de 300 mil personas celebran al Tri en el primer cuadro del Zócalo Capitalino

Con su victoria 1-0 ante Corea del Sur, la Selección Mexicana asegura su pase a dieciseisavos del Mundial 2026

Mundial 2026 desde Guadalajara y CDMX EN VIVO: más de 300 mil personas celebran al Tri en el primer cuadro del Zócalo Capitalino

Dónde ver el Gana Gato en vivo y la lista de resultados del jueves 18 de junio

Como todos los jueves, aquí están los ganadores del sorteo Gana Gato de la lotería mexicana

Dónde ver el Gana Gato en vivo y la lista de resultados del jueves 18 de junio
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 18 de junio: Nancy Nápoles, alcaldesa de Tenancingo, enfrentará audiencia por presunta simulación de secuestro

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 18 de junio: Nancy Nápoles, alcaldesa de Tenancingo, enfrentará audiencia por presunta simulación de secuestro

Cártel de Sinaloa en Colombia: detienen a dos mexicanos que serían enlaces con el Clan del Golfo

Lo atrapó la máquina de rayos X: hombre recibe condena por intentar meter 15 vapeadores de THC por Nuevo Laredo

Detienen a Enrique “N”, “El Coyotito”, objetivo prioritario ligado a homicidios y ataques contra policías en Sonora

Procesan a “El Vani”, de La Familia Michoacana, por el secuestro de 12 personas: quedará preso en El Altiplano

ENTRETENIMIENTO

Con este concierto gratuito en el Cenart, México y Corea reafirman su amistad después del encuentro entre ambas selecciones

Con este concierto gratuito en el Cenart, México y Corea reafirman su amistad después del encuentro entre ambas selecciones

Lupillo Rivera abre la puerta a colaboración con Christian Nodal ' Yo no me opongo a hacer algo con ningún artista’

Toy Story 5 ya se estrenó en México: Belinda y otras voces que dan vida a los juguetes

Miss Universo Fátima Bosch bromea en sus redes sociales durante encuentro México y Corea

Peso Pluma se atreve a dar un paso para olvidar a Kenia Os, tras dos semanas de terminar

DEPORTES

México va por una marca histórica en los mundiales en su próximo duelo ante Chequia

México va por una marca histórica en los mundiales en su próximo duelo ante Chequia

Mundial 2026 desde Guadalajara y CDMX EN VIVO: más de 300 mil personas celebran al Tri en el primer cuadro del Zócalo Capitalino

México avanza a dieciseisavos del Mundial 2026 y divide opiniones entre periodistas

Con reflejos de héroe: así fue la doble atajada de Raúl Rangel que salvó a México ante Corea del Sur

Furor por la verde: la playera de la Selección Mexicana se vende más que las de Alemania y España