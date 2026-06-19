Marea tricolor en el Ángel de la Independencia por el triunfo de México contra Corea en el Mundial

Con banderas, cornetas y camisetas del Tricolor, miles de aficionados se congregaron en Paseo de la Reforma. (@GobCDMX)

México avanzó a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 con una victoria por 1-0 sobre Corea del Sur en el Estadio Guadalajara, y la celebración se desbordó en las principales ciudades del país. El próximo 24 de junio, el Tricolor cerrará su participación en el Grupo A frente a la República Checa en el Estadio Ciudad de México.

CIUDAD DE MÉXICO, 18JUNIO2026.- Miles de aficionados se reunieron en el Ángel de la Independencia para celebrar el triunfo de 1-0 de la Selección Mexicana ante Corea del Sur en la Copa Mundial 2026. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

La alcaldesa de la capital, Clara Brugada, informó que más de 300,000 personas salieron a festejar en la ciudad: 170,000 en las pantallas del Centro Histórico y 130,000 en los Festivales Futboleros distribuidos por distintas colonias.

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El Ángel de la Independencia, epicentro de la fiesta capitalina

La victoria de México sobre Corea del Sur por 1-0 en el Mundial 2026 desbordó las calles de Ciudad de México: el Ángel de la Independencia, el Zócalo y el Centro Histórico concentraron a más de 300,000 personas en una sola noche. (Foto: Luz Coello / Infobae)

Las calles del Centro de Ciudad de México se convirtieron en un río de personas con la camiseta del Tricolor tras el 1-0 sobre Corea del Sur; el Ángel de la Independencia fue el epicentro de una celebración de más de 300,000 aficionados. (Foto: Néstor Hernández / Infobae)

En Ciudad de México, los aficionados tomaron el Ángel de la Independencia pasadas las diez de la noche. Las calles aledañas al monumento se llenaron de una marea de personas con la camiseta del Tri, banderas mexicanas, cornetas y el ruido de cientos de claxons que acompañaron los gritos de festejo.

El Zócalo también desbordó su capacidad en el Fan Fest instalado para el torneo. Brugada describió la atmósfera con estas palabras: “Todos disfrutando con el corazón y con gritos de gol que se escuchan en toda la capital. Así se vive y se disfruta el fútbol en comunidad, con el orgullo a flor de piel y la mejor energía.”

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Con un gol de Luis Romo en el minuto 50, México venció a Corea del Sur y se convirtió en el primer clasificado a la siguiente ronda del Mundial 2026; más de 300,000 personas festejaron en las calles de la capital. (Foto: Luz Coello / Infobae)

CIUDAD DE MÉXICO, 18JUNIO2026.- Miles de aficionados se reunieron en el Ángel de la Independencia para celebrar el triunfo de 1-0 de la Selección Mexicana ante Corea del Sur en la Copa Mundial 2026. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

La celebración se replicó en Guadalajara y Monterrey, las otras dos sedes mexicanas del Mundial 2026, donde miles de personas también salieron a las calles tras el pitido final.

Luis Romo definió el partido con un gol en el minuto 50

El encuentro se disputó con dominio alterno y sin muchas ocasiones claras hasta que Luis Romo aprovechó un error del portero coreano Kim Seung Gyu para anotar el único tanto del partido, en el minuto 50 del segundo tiempo.

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Una marea tricolor inundó el Ángel de la Independencia pasadas las diez de la noche después de que México derrotara 1-0 a Corea del Sur y asegurara su lugar en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. (Foto: Luz Coello / Infobae)

Con ese resultado, México llegó a seis puntos en el Grupo A, tres más que Corea del Sur, y cinco por encima de República Checa y Sudáfrica, que empataron 1-1 en la misma jornada.

El gol de Luis Romo en el minuto 50 desató la fiesta en Ciudad de México: más de 300,000 personas llenaron el Ángel de la Independencia, el Zócalo y el Centro Histórico tras la victoria de México sobre Corea del Sur. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

México ya tiene lugar en la siguiente ronda

El Tri se convirtió en el primer equipo del Grupo A en asegurar su boleto a los dieciseisavos de final, con una fecha aún por disputar. La clasificación llega con el peso de jugar en casa y ante una afición que llenó el Estadio Guadalajara durante los 90 minutos.

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México aseguró su boleto a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y sus aficionados respondieron en las calles; el Ángel de la Independencia fue el punto de reunión de una celebración que se extendió por todo el Centro Histórico. (Foto: Néstor Hernández / Infobae)

(Foto: Néstor Hernández / Infobae)

(Foto: Néstor Hernández / Infobae)

En la última jornada del grupo, el 24 de junio, México recibirá a la República Checa en el Estadio Ciudad de México, mientras que Corea del Sur y Sudáfrica se medirán en Monterrey para definir quién acompaña al Tri en la siguiente fase del torneo.