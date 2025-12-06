México Deportes

FIFA confirma horarios y selecciones que jugarán en Monterrey durante el Mundial 2026

Nuevo León recibirá tres encuentros de fase de grupos y un duelo de dieciseisavos de final

Guardar
La FIFA publicó el calendario
La FIFA publicó el calendario oficial del Mundial 2026. (REUTERS/Daniel Becerril)

La FIFA dio a conocer este sábado 6 de diciembre el calendario oficial de los encuentros que se disputarán en las distintas sedes del Mundial 2026, incluido el Estadio Monterrey.

El anuncio se realizó un día después de la presentación de los grupos del torneo, donde se definió que México integrará el Grupo A junto a Sudáfrica, Corea del Sur y el ganador del repechaje europeo, del cual saldrán Macedonia, Irlanda, República Checa o Dinamarca.

Partidos confirmados para la fase de grupos en el Estadio Monterrey

(Especial)
(Especial)

El Estadio BBVA, ubicado en Guadalupe, Nuevo León, será una de las sedes mexicanas del torneo y recibirá cuatro partidos.

Monterrey albergará dos encuentros del Grupo F, integrado por Países Bajos, Japón, Túnez y el ganador del repechaje UEFA B, del que surgirán Ucrania, Suecia, Polonia o Albania.

Los duelos confirmados sector F corresponden a UEFA B vs. Túnez y Japón vs. Túnez.

Además, el recinto será sede del partido entre Sudáfrica y Corea del Sur, correspondiente al cierre del Grupo A, bloque en el que compite la Selección Mexicana.

Horarios de los partidos del Mundial 2026 programados en Monterrey

(X / @fifaworldcup_es)
(X / @fifaworldcup_es)

Según la programación publicada por la FIFA, los partidos en el Estadio Monterrey se disputarán en las siguientes fechas y horarios:

Domingo 14 de junio – 20:00 h: UEFA B (Ucrania, Suecia, Polonia o Albania) vs. Túnez

Sábado 20 de junio – 22:00 h: Japón vs. Túnez

Miércoles 24 de junio – 19:00 h: Sudáfrica vs. Corea del Sur

Lunes 29 de junio – 19:00 h: 1F vs. 2C (Dieciseisavos de final)

Este último encuentro corresponde al cruce entre el líder del Grupo F y el segundo lugar del Grupo C.

Repechaje rumbo al Mundial 2026: partidos asignados a Monterrey

(REUTERS/Daniel Becerril)
(REUTERS/Daniel Becerril)

Por otro lado, el Estadio BBVA también será sede de dos encuentros de la repesca mundialista, en los que participarán selecciones de Concacaf, Conmebol y Asia en busca de un boleto al torneo. Los duelos programados son:

26 de marzo de 2026: Bolivia vs. Surinam

31 de marzo de 2026: El ganador se enfrentará a Iraq

Temas Relacionados

Mundial 2026Calendario Mundial 2026MonterreyEstadio BBVAmexico-deportesmexico-noticias

Últimas Noticias

Este será el primer partido del Mundial 2026 en el Estadio Akron

El estadio de Chivas inaugurará su agenda el 11 de junio con un duelo clave del Grupo A

Este será el primer partido

Guadalajara Mundial 2026: fechas, horarios y selecciones que jugarán en el Estadio Akron

La ciudad de Guadalajara recibirá juegos clave, entre ellos uno de la Selección Mexicana

Guadalajara Mundial 2026: fechas, horarios

Fechas y selecciones confirmadas: FIFA define los horarios y encuentros que se jugarán en el Estadio Azteca para el Mundial 2026

México abrirá su participación en el torneo en el Estadio Banorte, donde también disputará su tercer encuentro del Grupo A

Fechas y selecciones confirmadas: FIFA

Se cumplen cinco años de la histórica victoria de Checo Pérez en Bahréin

El piloto azteca rompió todas las quinielas y empezó a escribir su exitosa carrera en una de las pistas más recordadas por sus fanáticos

Se cumplen cinco años de

Cristiano Ronaldo deja en suspenso a México: ¿vendrá o no a Guadalajara a jugar el Mundial 2026?

La FIFA confirmó los horarios y fechas oficiales del Grupo K en donde Portugal fue cabeza de serie

Cristiano Ronaldo deja en suspenso
MALDITOS NERDS
Splitgate 2 renace como Splitgate:

Splitgate 2 renace como Splitgate: Arena Reloaded para PC y consolas

Netflix cierra acuerdo millonario para adquirir Warner Bros., incluyendo HBO Max y Warner Bros. Games

REVIEW | Kirby Air Riders - Un pequeño gran videojuego

Let it Die: Inferno lanza un comunicado para aclarar su uso de Inteligencia Artificial

Sega enfrenta polémica tras decisión de usar IA generativa en áreas específicas de sus juegos

ENTRETENIMIENTO
Diez detalles ocultos en ‘Stranger

Diez detalles ocultos en ‘Stranger Things 5′ que conectan el universo creado por los hermanos Duffer

‘Camp Rock 3’ lanza su primer tráiler con los Jonas Brothers y con la puerta abierta a la vuelta de Demi Lovato

Ashton Kutcher sorprendió a sus fans: se convirtió en cinturón negro de jiu-jitsu a los 47 años

Así fue el encuentro del papa León XIV con Roberto Benigni, protagonista de “La vida es bella”, una de sus películas favoritas

Miles Teller sorprende con su transformación en la biopic de Michael Jackson que cuenta con el aval de la familia

INFOBAE AMÉRICA

Así fue el encuentro del

Así fue el encuentro del papa León XIV con Roberto Benigni, protagonista de “La vida es bella”, una de sus películas favoritas

Zelensky dijo que mantuvo una conversación “constructiva” con los enviados de EEUU sobre el plan de paz de Trump para Ucrania

Quién fue Gregory Natal, el joven que con su muerte marcó para siempre a Cyndi Lauper y dio sentido a “True Colors”

La historia del canelazo: la bebida andina ícono de las fiestas de Quito

La obra de Renoir expoliada por los nazis y restituida a la familia de su legítimo dueño fue subastada en París