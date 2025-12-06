FIFA confirma horarios y selecciones que jugarán en Monterrey durante el Mundial 2026

La FIFA publicó el calendario oficial del Mundial 2026. (REUTERS/Daniel Becerril)

La FIFA dio a conocer este sábado 6 de diciembre el calendario oficial de los encuentros que se disputarán en las distintas sedes del Mundial 2026, incluido el Estadio Monterrey.

El anuncio se realizó un día después de la presentación de los grupos del torneo, donde se definió que México integrará el Grupo A junto a Sudáfrica, Corea del Sur y el ganador del repechaje europeo, del cual saldrán Macedonia, Irlanda, República Checa o Dinamarca.

Partidos confirmados para la fase de grupos en el Estadio Monterrey

(Especial)

El Estadio BBVA, ubicado en Guadalupe, Nuevo León, será una de las sedes mexicanas del torneo y recibirá cuatro partidos.

Monterrey albergará dos encuentros del Grupo F, integrado por Países Bajos, Japón, Túnez y el ganador del repechaje UEFA B, del que surgirán Ucrania, Suecia, Polonia o Albania.

Los duelos confirmados sector F corresponden a UEFA B vs. Túnez y Japón vs. Túnez.

Además, el recinto será sede del partido entre Sudáfrica y Corea del Sur, correspondiente al cierre del Grupo A, bloque en el que compite la Selección Mexicana.

Horarios de los partidos del Mundial 2026 programados en Monterrey

(X / @fifaworldcup_es)

Según la programación publicada por la FIFA, los partidos en el Estadio Monterrey se disputarán en las siguientes fechas y horarios:

Domingo 14 de junio – 20:00 h: UEFA B (Ucrania, Suecia, Polonia o Albania) vs. Túnez

Sábado 20 de junio – 22:00 h: Japón vs. Túnez

Miércoles 24 de junio – 19:00 h: Sudáfrica vs. Corea del Sur

Lunes 29 de junio – 19:00 h: 1F vs. 2C (Dieciseisavos de final)

Este último encuentro corresponde al cruce entre el líder del Grupo F y el segundo lugar del Grupo C.

Repechaje rumbo al Mundial 2026: partidos asignados a Monterrey

(REUTERS/Daniel Becerril)

Por otro lado, el Estadio BBVA también será sede de dos encuentros de la repesca mundialista, en los que participarán selecciones de Concacaf, Conmebol y Asia en busca de un boleto al torneo. Los duelos programados son:

26 de marzo de 2026: Bolivia vs. Surinam

31 de marzo de 2026: El ganador se enfrentará a Iraq