Sorteo Mundial 2026 en vivo: así se define el destino de México en la Copa FIFA 2026

Este viernes 5 de diciembre, desde el Centro John F. Kennedy en Washington D.C, la capital de Estados Unidos, uno de los países anfitriones del Mundial 2026.

Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, clasificados A, B, C y D del repechaje de UEFA; clasificados 1 y 2 del repechaje intercontinental

El bombo 1 está integrado por las selecciones que ocupan los primeros nueve puestos del ranking, además de los tres países anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá. El resto de bombos continúa con los equipos clasificados al Mundial ordenados según su posición en el ranking. Cada grupo contiene una selección de cada bombo.

La ubicación de cada selección en uno de los cuatro bombos no es aleatoria, sino que responde a su lugar en el ranking FIFA, la clasificación que mide el desempeño de las selecciones nacionales y las pondera de mejor a peor en orden descendente.

En la antesala del sorteo para el Mundial de 2026 , que tendrá lugar este 5 de diciembre en Washington D. C., la figura de Alexi Lalas volvió a colocarse en el centro del debate futbolístico internacional.

El periodista Raymundo Riva Palacio lanzó una de las advertencias más severas sobre el clima de inseguridad rumbo a la Copa Mundial 2026: la presencia, expansión tecnológica y capacidad de ataque del Cártel Jalisco Nueva Generación ( CJNG ), especialmente en Guadalajara, representa hoy una de las mayores preocupaciones para los equipos de seguridad de Estados Unidos, Canadá y México .

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación (SEGOB), reveló la agenda de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Washington D.C., Estados Unidos, que incluye su primera reunión presencial con el mandatario estadounidense, Donald Trump.

Previo al sorteo del Mundial 2026, la Selección Mexicana vuelve a colocarse en el centro del análisis internacional. Y una de las voces más respetadas del fútbol europeo, Arsène Wenger , ha compartido un diagnóstico que toca un punto sensible para el Tricolor: sus constantes fracasos en la Copa del Mundo.

Estamos a tan solo unas horas de conocer el camino que la selección mexicana recorrerá en la próxima Copa del Mundo, con el sorteo programado para este viernes 5 de diciembre a las 11:00 de la mañana, tiempo del Centro de México.

El sorteo de la Copa Mundial de México 1986 significó un punto de inflexión en la historia de los Mundiales, llevándose a cabo en un contexto marcado por la tragedia. Apenas unos meses antes del evento, el país sufrió una de sus mayores catástrofes: el terremoto de 1985 , el cual dejó múltiples personas fallecidas y daños materiales.

Últimas noticias

Arsène Wenger, ex DT del Arsenal, explica por qué nunca la Selección Mexicana trasciende en los Mundiales El estratega francés afirma que el Tri tiene todo menos la fortaleza mental para romper su límite mundialista

México 70: el sorteo mundialista que duró menos de 45 minutos Esta edición solamente contó con dos cabezas de serie, México como anfitrión e Inglaterra como actual campeón del mundo

Alexi Lalas, ex jugador de Estados Unidos ningunea a México previo al sorteo del Mundial 2026 El exdefensor recalca que Estados Unidos apunta a enfrentar solo a selecciones con opciones reales de campeonar

El sorteo de México 86: el evento que cambió de sede por el terremoto 1985 Además del cambio de escenario, este evento es recordado por utilizar un tablero manual para definir los grupos y por sus problemas de transmisión dentro de Europa