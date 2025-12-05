Sorteo Mundial 2026 en vivo: así se define el destino de México en la Copa FIFA 2026

El sorteo del Mundial 1986 se realizó en Televisa San Ángel, decorado con motivos aztecas, apenas tres meses después del devastador terremoto que impactó a México. (PEDRO VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM)
El sorteo de la Copa Mundial de México 1986 significó un punto de inflexión en la historia de los Mundiales, llevándose a cabo en un contexto marcado por la tragedia. Apenas unos meses antes del evento, el país sufrió una de sus mayores catástrofes: el terremoto de 1985, el cual dejó múltiples personas fallecidas y daños materiales.
El Tri se prepara para conocer a sus rivales en la Copa del Mundo, mientras ya se definen las selecciones que no podrá enfrentar en la fase de grupos. (REUTERS/Henry Romero/File Photo)
Estamos a tan solo unas horas de conocer el camino que la selección mexicana recorrerá en la próxima Copa del Mundo, con el sorteo programado para este viernes 5 de diciembre a las 11:00 de la mañana, tiempo del Centro de México.
El francés describe el ciclo que condena al Tri y la razón por la que no llega lejos en la competencia internacional. (Ilustración: Jovani Pérez)
Previo al sorteo del Mundial 2026, la Selección Mexicana vuelve a colocarse en el centro del análisis internacional. Y una de las voces más respetadas del fútbol europeo, Arsène Wenger, ha compartido un diagnóstico que toca un punto sensible para el Tricolor: sus constantes fracasos en la Copa del Mundo.
Sheinbaum tendrá su primera reunión presencial con Donald Trump en EEUU. | Presidencia
Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación (SEGOB), reveló la agenda de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Washington D.C., Estados Unidos, que incluye su primera reunión presencial con el mandatario estadounidense, Donald Trump.
El periodista Raymundo Riva Palacio señala que la principal preocupación de los cuerpos de seguridad de los tres países anfitriones del Mundial 2026 se centran en la nueva "guerra electrónica" del CJNG | Jovani Pérez / Infobae México
El periodista Raymundo Riva Palacio lanzó una de las advertencias más severas sobre el clima de inseguridad rumbo a la Copa Mundial 2026: la presencia, expansión tecnológica y capacidad de ataque del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), especialmente en Guadalajara, representa hoy una de las mayores preocupaciones para los equipos de seguridad de Estados Unidos, Canadá y México.
El exdefensor de Las Barras y las Estrellas aseguró que México no es de su importancia en el Mundial 2026. (Ilustración: Jovani Pérez)
En la antesala del sorteo para el Mundial de 2026, que tendrá lugar este 5 de diciembre en Washington D. C., la figura de Alexi Lalas volvió a colocarse en el centro del debate futbolístico internacional.
La ubicación de cada selección en uno de los cuatro bombos no es aleatoria, sino que responde a su lugar en el ranking FIFA, la clasificación que mide el desempeño de las selecciones nacionales y las pondera de mejor a peor en orden descendente.
El bombo 1 está integrado por las selecciones que ocupan los primeros nueve puestos del ranking, además de los tres países anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá. El resto de bombos continúa con los equipos clasificados al Mundial ordenados según su posición en el ranking. Cada grupo contiene una selección de cada bombo.
Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania
Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, República de Corea, Ecuador, Austria y Australia
Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí y Sudáfrica
Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, clasificados A, B, C y D del repechaje de UEFA; clasificados 1 y 2 del repechaje intercontinental
14:24 hsHoy
Este viernes 5 de diciembre, desde el Centro John F. Kennedy en Washington D.C, la capital de Estados Unidos, uno de los países anfitriones del Mundial 2026.