México

“Desire”, canción del Mundial 2026, desata ola de memes en redes sociales

Robbie Williams interpretó el tema junto a la cantante estadounidense Nicole Scherzinger durante la ceremonia del sorteo

Robbie Williams interpretó el tema
Robbie Williams interpretó el tema junto a la cantante estadounidense Nicole Scherzinger. (TUDN / YouTube)

Este viernes, la atención de millones de mexicanos estaba dividida entre saber quiénes serían los rivales de la Selección Mexicana en Mundial de Futbol de 2026 y cuál sería canción oficial del torneo, el primero en realizarse conjuntamente en tres países: Canadá, Estados Unidos y México.

Sin embargo, tras cuatro años de espera, las expectativas eran altas y en redes sociales las reacciones en torno a “Desire”, himno oficial de la FIFA interpretado por los cantantes Robbie Williams y Nicole Scherzinger fue acogido con una mezcla de desinterés, rechazo, apoyo mínimo y, especialmente, con humor.

Las redes sociales dan su veredicto: “Mejor nadota”

En 1998, Ricky Martin marcó un parteaguas en la historia de las canciones oficiales de los mundiales. El boricua puso a bailar a millones de personas con “La Copa de la Vida”, himno oficial del Mundial de Francia 1998.

A partir de ese momento, la música se volvió una añadido del certamen de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA). Doce años después, Shakira superó el impacto de Ricky Martin. “Waka Waka” no solo fue el himno oficial del Mundial de Sudáfrica 2010, sino en un éxito global que al día de hoy suma miles de reproducciones en plataformas digitales.

La presentación de la canción
La presentación de la canción del Mundial de Futbol 2026 dejó una ola de memes. (Captura de pantalla, X)
Aunque “Desire” fue presentado como el himno oficial de la FIFA durante el pasado Mundial de Clubes, durante el sorteo en el Kennedy Center, la canción —interpretada originalmente por Robbie Williams y Laura Pausini— se convirtió oficialmente en el tema de la próxima Copa del Mundo.

En redes sociales, la recepción al tema se fragmentó entre decepción, desinterés, rechazo, mínimas muestras de aceptación y mucho humor.

“Necesitamos una canción como el ‘Waka Waka’ o ‘La Copa de la Vida’”, escribió en X —antes Twitter— la usuaria Nathaly G. Su comentario sintetizó la opinión de cientos de miles de personas que esperaban un éxito a la altura del icónico tema de Shakira.

A contracorriente, hubo persona que agradecieron el distanciamiento de la FIFA de estilos musicales como el reguetón: “Robbie Williams nos da el tema oficial del mundial y que ching** su pu** madre el género urbano latino”.

Soccer Football - FIFA World
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - FIFA World Cup 2026 Draw - John F. Kennedy Center for the Performing Arts, Washington, D.C., U.S. - December 5, 2025 Mexico's President Claudia Sheinbaum draws Mexico during the FIFA World Cup 2026 draw Pool via REUTERS/Dan Mullan

Otros tuiteros centraron sus críticas en la ceremonia del sorteo, que incluyó dos presentaciones en vivo, entrevistas con figuras del deporte, la participación de los mandatarios de EEUU, México y Canadá: “Devuélvannos el futbol, por favor”.

Hasta el momento, solo hay dos rivales confirmados para la Selección Mexicana, Corea del Sur y Sudáfrica. El equipo de Javier Aguirre inaugurará el torneo enfrentándose a la selección africada el 11 de junio, tal y como ocurrió en 2010. En aquella ocasión, el partido terminó empatado a un gol.

