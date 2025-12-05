México Deportes

¿Cuál será la primera selección que enfrentará México en la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Azteca?

La FIFA llevó a cabo este 5 de diciembre el sorteo que definió cómo quedaron conformados los grupos de la Copa Mundial 2026

Tras el sorteo de la FIFA que definió la conformación de los 12 grupos rumbo al Mundial 2026, quedó confirmado que México debutará ante la Selección de Sudáfrica en el partido inaugural del torneo.

El duelo se disputará el próximo 11 de junio en el Estadio Banorte (antes Estadio Azteca), escenario que volverá a encenderse para una Copa del Mundo después de casi cuatro décadas.

Con este encuentro, México hará historia al convertirse en el primer país en albergar tres Mundiales, aunque esta vez compartirá la organización con Estados Unidos y Canadá, en una edición que promete récords, innovación y un calendario sin precedentes.

Según datos oficiales de la FIFA, el Tri llegará a esta justa con 17 participaciones mundialistas a cuestas y con la misión de iniciar con el pie derecho. Sus números en debuts mundialistas reflejan todo tipo de emociones: 7 derrotas, 5 victorias y 3 empates.

El camino de México en partidos inaugurales comenzó en Uruguay 1930 frente a Francia, dando pie a una historia de estrenos marcados por sufrimiento, orgullo y momentos que quedaron tatuados en la memoria del futbol nacional.

¿Cómo le ha ido a México en sus partidos inaugurales de las Copas del Mundo?

México debutó en los Mundiales enfrentando a Francia en 1930, con una derrota por 4-1 que marcó su primera aparición internacional. En sus siguientes presentaciones, el panorama no mejoró:

  • Brasil 1950: 0-4 ante Brasil
  • Suiza 1954: 0-5 ante Brasil
  • Suecia 1958: 0-3 ante Suecia
  • Chile 1962: 0-2 ante Brasil

El Tri logró finalmente cortar la racha negativa en Inglaterra 1966, cuando igualó 1-1 contra Francia, resultado que significó su primer punto en un partido inaugural.

Estabilidad y progreso: de México 1970 a Corea/Japón 2002

Con México como anfitrión en 1970, el equipo abrió su participación con un empate 0-0 ante la Unión Soviética, un paso importante en el crecimiento del futbol nacional. Tras la derrota 1-3 frente a Túnez en 1978, la Selección encontró mejores resultados en las siguientes ediciones:

  • México 1986: victoria 2-1 sobre Bélgica
  • EUA 1994: derrota 0-1 ante Noruega
  • Francia 1998: triunfo 3-1 frente a Corea del Sur
  • Corea/Japón 2002: victoria 1-0 sobre Croacia

En este periodo, el Tri consolidó mayor regularidad en los estrenos mundialistas.

La etapa moderna: de Alemania 2006 a Qatar 2022

El rendimiento positivo continuó en Alemania 2006, donde México se impuso 3-1 a Irán. Más tarde consiguió resultados clave que reforzaron su presencia en la élite internacional:

  • Sudáfrica 2010: 1-1 ante el anfitrión
  • Brasil 2014: 1-0 a Camerún
  • Rusia 2018: histórica victoria 1-0 ante Alemania
  • Qatar 2022: empate 0-0 frente a Polonia

La más reciente participación, Catar 2022, significó un retroceso. Dirigido por Gerardo Martino, México empató con Polonia, perdió 2-0 ante Argentina y venció a Arabia Saudita 2-1. Pese a ello, quedó eliminado en fase de grupos, algo que no sucedía desde Argentina 1978, según el portal oficial de la FIFA.

