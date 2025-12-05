México Deportes

La IA predice al ganador de la pelea entre Pitbull Cruz y Lamont Roach de este 6 de diciembre

El pugilista capitalino expondrá por primera vez su cinturón mundial interino del CMB de peso superligero

Pitbull Cruz y Lamont Roach
Pitbull Cruz y Lamont Roach se enfrentará el próximo 6 de diciembre (Instagram - wbcboxing | The Danza Project)

Este fin de semana, Isaac “Pitbull” Cruz y Lamont Roach serán los encargados de protagonizar las funciones de box. El pugilista capitalino expondrá su campeonato mundial interino del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) de peso superligero ante el estadounidense en busca de consolidarse en las 140 libras.

Al cierre del año, este combate luce como uno de los más atractivos ya que ambos peleadores tuvieron grandes actuaciones en contra de Gervonta Davis. En el caso del Pitbull, su combate con “Tank” se celebró el 5 de diciembre de 2021. En esa ocasión, el mexicano resistió todos los asaltos, aunque Davis se impuso por decisión unánime. Por otro lado, Roach se enfrentó al mismo rival el pasado 1 de marzo en un combate que concluyó en empate mayoritario.

IA predice al ganador de la pelea entre Pitbull Cruz y Lamont Roach

La inteligencia artificial impulsada por Copilot elaboró un pronóstico de la pelea entre Pitbull Cruz y Lamont Roach. De acuerdo con el análisis, Isaac Cruz parte como favorito para vencer al estadounidense, aunque Roach llega con confianza y técnica depurada, lo que abre la posibilidad de una pelea cerrada que podría definirse por decisión si logra evitar el nocaut.

Isaac Pitbull Cruz regresa al
Isaac Pitbull Cruz regresa al ring en diciembre (IG/ @isaacpitbullcruz)

Pitbull Cruz (favorito):

  • Su estilo agresivo y presión constante lo hacen muy peligroso en los primeros asaltos.
  • Analistas como Robert García creen que Cruz será “demasiado” para Roach y que impondrá su fuerza.
  • La mayoría de casas de apuestas lo colocan como favorito para ganar por nocaut o decisión.

Lamont Roach (retador):

  • Aunque sube dos divisiones, llega con gran confianza tras su empate contra Gervonta Davis.
  • En algunas apuestas aparece como ligero favorito en técnica y resistencia, lo que indica que no está descartado.
  • Su plan será mantener la distancia y puntuar con precisión para buscar una victoria por decisión.
El boxeador puso en alto el nombre de México en la categoría de los superligeros Crédito:Twitter @rdsdcamp

¿Cómo llegarán Pitbull Cruz y Lamont Roach a la pelea del 6 de diciembre?

El más reciente combate de Lamont Roach tuvo lugar el 1 de marzo en el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York, donde disputó el título mundial de peso ligero de la AMB ante Gervonta Davis. Ese enfrentamiento concluyó con un empate mayoritario, ya que dos de los jueces anotaron 114-114.

En contraste, Isaac Cruz llega fortalecido tras conquistar el campeonato interino del CMB el 19 de julio en la MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. En esa ocasión, se impuso al mexicano Omar Salcido durante 10 asaltos y convenció a los tres jueces, quienes fallaron a su favor de manera unánime con tarjetas de 99-89, 99-89 y 100-88.

Isaac Pitbull Cruz ya tiene
Isaac Pitbull Cruz ya tiene fecha para su regreso al cuadrilátero (Instagram / Pitbull Cruz)

¿Dónde ver la pelea entre Pitbull Cruz y Lamont Roach?

A pesar de que presenciar grandes carteleras dentro del país se ha tornado más complicado en tiempos recientes, los seguidores del boxeo en México contarán esta vez con varias alternativas para seguir el evento, tanto en televisión abierta como en señal restringida.

La pelea estará disponible en televisión abierta a través de Azteca 7 y en TV de paga mediante ESPN. Para quienes prefieran el acceso digital, la transmisión por streaming se ofrecerá en Disney+. La programación indica que la señal del Ajusco comenzará la función desde las 23:00 horas, mientras que la cadena estadounidense cubrirá la velada completa. El combate principal entre Cruz y Roach se prevé para las 22:00.

Pitbull Cruz Isaac "Pitbull" Cruz Lamont Roach Boxeo Inteligencia artificial

