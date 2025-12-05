¿Cómo le fue a Pato O’Ward en la primera práctica del GP de Abu Dhabi?

El regiomontano apoyó al equipo británico con datos de pista en su segunda aparición en prácticas libres de la temporada. (REUTERS/Jakub Porzycki)

El piloto mexicano Pato O’Ward participó en la primera práctica libre del Gran Premio de Abu Dhabi al tomar el lugar de Oscar Piastri en McLaren.

La sesión permitió al equipo recopilar datos relevantes para el resto del fin de semana en el circuito de Yas Marina.

Tiempos y desempeño del piloto mexicano

(REUTERS/Amr Alfiky)

O’Ward concluyó la práctica en el lugar 14 con un tiempo de 1:25.246, quedando a 0.761 segundos del registro más rápido, marcado por su compañero Lando Norris con 1:24.485.

El piloto regiomontano fue el primero en utilizar el neumático blando, con el que marcó 1:25.764, su mejor vuelta con ese compuesto, ubicándose momentáneamente en la segunda posición, solo por debajo de Norris y con una diferencia inferior a dos décimas.

En total, O’Ward completó 28 vueltas en el trazado de Yas Marina.

Resultados generales de la sesión y actividad en pista

(REUTERS/Amr Alfiky)

La práctica dejó una clasificación muy cerrada. Max Verstappen (Red Bull) finalizó segundo a 8 milésimas del tiempo de Norris, mientras que Charles Leclerc (Ferrari) ocupó el tercer puesto a 16 milésimas.

Los tres líderes quedaron separados por menos de dos centésimas.

Durante la sesión, Verstappen reportó por radio que “algo podría estar roto” en su monoplaza, detallando problemas “en todas partes”. Leclerc, por su parte, sufrió un trompo en la curva 5, aunque pudo reincorporarse sin daños y señaló falta de agarre.

Norris mostró el mejor ritmo con neumáticos medios antes de pasar a blandos para su vuelta final. Kimi Antonelli (Mercedes) terminó cuarto a 123 milésimas, mientras que Nico Hülkenberg completó el top 5 con una diferencia de 144 milésimas.

Importancia de la sesión para McLaren y participación de novatos

(REUTERS/Amr Alfiky)

La presencia de O’Ward en esta práctica fue relevante para McLaren, ya que el piloto regiomontano asumió la responsabilidad de recopilar información sobre el estado del circuito, el comportamiento de los neumáticos en distintas condiciones y el balance del monoplaza de cara al fin de semana decisivo.

En esta sesión participaron nueve pilotos novatos o de reserva:

Pato O’Ward (McLaren), Arthur Leclerc (Ferrari), Arvid Lindblad (Red Bull), Luke Browning (Williams), Ayumu Iwasa (Racing Bulls), Ryo Hirakawa (Haas), Jak Crawford (Aston Martin), Cian Shields (Aston Martin) y Paul Aron (Alpine).

Esta fue la segunda ocasión en la temporada en que O’Ward conduce un McLaren en prácticas libres, luego de su aparición en el GP de México, donde finalizó décimo tercero.