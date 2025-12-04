Esto ganaría David Faitelson en TUDN, razón por la que Willie González lo tachó de “vendido” (TUDN)

Sigue la polémica entre David Faitelson y Willie González, ambos periodistas deportivos se han enfrascado en una discusión que surgió en redes sociales. Luego de retarse públicamente a un encontronazo físico, el colaborador de Multimedios volvió a lanzarse contra Faitelson y reveló el supuesto sueldo que ganaría en TUDN.

Faitelson llegó a TUDN en 2023 junto a André Marín. Luego de siete años en ESPN, el polémico analista deportivo decidió unirse a las filas de Televisa, a pesar de venir de la escuela de José Ramón Fernández —que se caracterizó por competir con la televisora de Chapultepec— y se olvidó de las enseñanzas de su maestro en los medios.

Por ello, Willie González tachó de “vendido” a Faitelson, pues por varios años se opuso a trabajar en Televisa. Así que el colaborador de Multimedios se encargó de revelar la supuesta cantidad por la que Faitelson habría aceptado “vender” sus principios.

Revelan el salario de Faitelson en TUDN

El periodista Willie González reveló el supuesto monto por el que Faitelson habría firmado con TUDN y lo tachó de ser alguien "vendido". Crédito: X/ @rg690

Durante una reciente emisión del programa RG La Deportiva, Willie González aseguró que Faitelson se vendió por dinero, por ello habría aceptado trabajar en Televisa. Puso de ejemplo las ofertas que ha recibido, pero que no ha aceptado por ser leal a una empresa.

“He recibido, sin dar detalles, 10 propuestas a 10 empresas y las 10 las he rechazado. Yo nací en multimedios y me moriré en Multimedios. Yo no soy un vendido. Vendido es David Faitelson“, sentenció.

Se animó a revelar que Faitelson habría aceptado un millonario salario con tal de firmar con TUDN, por lo que reprochó la ética del controversial periodista deportivo. Willie González se animó a revelar la cantidad que estaría ganando David en TUDN.

“De ESPN decía que nunca iba a trabajar en Televisa, Televisa le ofreció un millón de pesos al mes de salario y se fue y se cambió de televisora. El vendido es él. Yo le soy leal a la familia González de Multimedios. Él no le es leal a nadie. Y cuando digo nadie, es a nadie", expresó el periodista regiomontano.

(X/ @DavidFaitelson_)

Así empezó la discusión de Willie González con Faitelson

La tensión entre David Faitelson y Willie González escaló a un nuevo nivel tras un intercambio de amenazas y desafíos públicos. El periodista de Multimedios, Willie González, utilizó su espacio en RG La Deportiva para responder a unas declaraciones atribuidas a Faitelson, en las que el comentarista de TUDN habría manifestado su intención de enfrentarlo físicamente si llegaban a encontrarse.

Esta controversia se originó cuando González transmitió en vivo un video en el que, según él, Faitelson expresó abiertamente su deseo de agredirlo. González relató al aire que el propio Faitelson habría dicho: “P**che Willie, lo voy a agarrar a mad**zos”, una frase que González citó textualmente durante su programa.

El periodista insistió en que haría llegar el video a Faitelson para que quedara constancia de la amenaza, y subrayó su disposición a confrontarlo personalmente durante la jornada del miércoles tres de diciembre, coincidiendo con el partido de ida entre Rayados y Toluca.

En su intervención, González no ocultó su molestia y dirigió un mensaje directo a Faitelson: “Aquí estoy. Aquí estoy para servirte, en el terreno que quieras... Me calenté. Dame el video, mándame el video para mandárselo... No, ya párale. O sea, aquí se está agarrando, me está buleando”, expresó en vivo, dejando claro que esperaba un encuentro cara a cara para resolver sus diferencias.