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Sinaloa en medio de la violencia: localizan restos humanos de cuatro personas en Culiacán

La jornada del miércoles también estuvo marcada por el presunto hallazgo sin vida de un exjefe de seguridad del Cártel de Sinaloa y de intimidaciones a una diputada local

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Imagen ilustrativa.(X/@CharroNegro_Mx)
Imagen ilustrativa.(X/@CharroNegro_Mx)

La noche de este miércoles fueron localizados los restos humanos de cuatro personas al interior de bolsas tipo costales en un camino de terracería de la comunidad de Pueblos Unidos, en el municipio de Culiacán, Sinaloa.

De acuerdo con reportes, el hallazgo se realizó alrededor de las 20:30 horas, cuando se alertó al 911 sobre la presencia de cuerpos en estado de descomposición que se localizaban a un costado del canal del poblado de Pueblos Unidos, lo que provocó un despliegue de seguridad.

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En el sitio se encontraba una persona que refirió se podría tratar de cuatro de sus familiares desaparecidos desde junio de 2025, identificados como Jesús “N”, de 51 años; Jesús Gustavo “N”, de 20 años; Federico “N”, de 26, y Adán “N”, de 28 años.

Los cuatro hombres cuentan con ficha de búsqueda activa ante la Comisión de Búsqueda Estatal de Personas en Sinaloa, luego de que fueron vistos por última vez cuando salieron a trabajar de Culiacán a la localidad de Agua Caliente, municipio de San Ignacio.

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Hasta el momento los cuerpos no han sido identificados, ya que será a través de las pruebas de ADN que se definirá si se trata de los hombres desaparecidos en junio de 2025.

Guerra de Los Chapitos y Los Mayos no detienen la violencia en el estado

CULIACÁN, SINALOA, JUNIO102026.– Una corona fúnebre con la leyenda “Fam. Gárate Valenzuela” fue abandonada la tarde de este miércoles en la entrada del domicilio de la diputada local del PRI, Paola Gárate Valenzuela. FOTO: JOSÉ BETANZOS ZÁRATE/CUARTOSCURO.COM
CULIACÁN, SINALOA, JUNIO102026.– Una corona fúnebre con la leyenda “Fam. Gárate Valenzuela” fue abandonada la tarde de este miércoles en la entrada del domicilio de la diputada local del PRI, Paola Gárate Valenzuela. FOTO: JOSÉ BETANZOS ZÁRATE/CUARTOSCURO.COM

Culiacán ha sido el centro de la diputa que mantienen las facciones de Los Chapitos y Los Mayos del Cártel de Sinaloa desde septiembre de 2024, y que ha provocado más de 3 mil homicidios.

Otro hecho violento ocurrió este mismo miércoles con la colocación de una corona fúnebre en el domicilio de la diputada local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Paola Gárate Valenzuela, en Culiacán.

La corona fue abandonada fuera de la puerta de su casa, ubicada en la colonia Emiliano Zapata, la cual tenía la leyenda “Familia Gárate”. El hallazgo representaría un acto de intimidación, por lo que la diputada alertó a las autoridades de inmediato y acudió a presentar su denuncia ante la Fiscalía Estatal.

Gárate Valenzuela ha denunciado la inseguridad y violencia que viven los sinaloenses debido a la disputa del Cártel de Sinaloa. Además, acusó amenazas e intimidaciones contra partidos de oposición durante el proceso electoral de 2021, en la que fue víctima de privación ilegal de la libertad.

Amenazan a la diputada Paola Gárate con una corona fúnebre. (Redes sociales/Congreso de Sinaloa)
Amenazan a la diputada Paola Gárate con una corona fúnebre. (Redes sociales/Congreso de Sinaloa)

No es el primer hecho violento que vive la diputada, pues el 14 de octubre de 2025 fue despojada de su camioneta cuando se encontraba afuera de un establecimiento en la colonia Guadalupe, el cual fue localizado más tarde.

Por su pare, el PRI de Sinaloa exigió a las autoridades que se realice una investigación “transparente” para identificar a los responsables y detalló que su dirigente nacional, Alejandro Moreno, solicitó medidas de protección y seguridad para la diputada que no han sido respondidas.

“Desde el CEN del PRI se solicitó para la diputada Paola Gárate, porque conocíamos el riesgo y porque no estamos dispuestos a esperar a que ocurra una tragedia para actuar. La omisión de los gobiernos de Morena es grave”, se lee en un comunicado.

Jefe de seguridad del Cártel de Sinaloa habría sido localizado muerto en Charay

El Chuta del Cártel de Sinaloa
Foto: Redes sociales

El mismo miércoles se reportó el presunto hallazgo sin vida de Jesús Omar Ibarra Félix, alias “El Chuta”, identificado como exlíder de la célula Fuerzas Especiales de Chuta (FECH) del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con medios locales, el cuerpo del hombre fue localizado con impacto de bala alrededor de las 03:00 de la mañana, a un costado de las letras de bienvenida de la comunidad de Charay, en el municipio de El Fuerte, en Sinaloa.

Por la tarde, las autoridades de la Fiscalía General del Estado detallaron que las labores de identificación continuaban, además de que Infobae México las consultó pero no recibió respuesta.

“El Chuta” fue acusado en Chicago, Estados Unidos, de cargos de narcotráfico, terrorismo y armas de fuego al ser identificado como exjefe de una célula afín a la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

Jesús Omar Ibarra Félix, alias El Chuta, pasó de ser retratado en corridos como hombre de confianza de Los Chapitos a ser acusado en Estados Unidos de traicionarlos y pactar con su rival, El Chapo Isidro. (Infobae)
Jesús Omar Ibarra Félix, alias El Chuta, pasó de ser retratado en corridos como hombre de confianza de Los Chapitos a ser acusado en Estados Unidos de traicionarlos y pactar con su rival, El Chapo Isidro. (Infobae)

De acuerdo con la acusación, emitida en marzo pasado, Ibarra Félix lideraba a la FECH y se encargaba de brindar seguridad a los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.

Además, habría suministrado entre 2016 y 2026 de ametralladoras a Los Chapitos, además de conspirar para importar metanfetamina y fentanilo a Estados Unidos desde México.

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