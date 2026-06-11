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“Nosotros estamos tranquilos”: Sheinbaum minimiza críticas al gobierno por protestas durante Mundial y analiza denunciar a ‘bots’

La mandataria sostuvo que muchas tendencias digitales son impulsadas por cuentas vinculadas a la ultraderecha

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La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que existe una campaña coordinada en redes sociales para proyectar una imagen de descontento social contra su gobierno y adelantó que se analiza si las investigaciones sobre presuntas redes de bots podrían derivar en acciones legales. Foto: Presidencia
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que existe una campaña coordinada en redes sociales para proyectar una imagen de descontento social contra su gobierno y adelantó que se analiza si las investigaciones sobre presuntas redes de bots podrían derivar en acciones legales. Foto: Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum restó importancia a las críticas dirigidas a su administración por las protestas registradas en distintos puntos del país en el contexto de los preparativos y actividades relacionadas con el Mundial 2026, y aseguró que parte de la percepción de inconformidad social ha sido amplificada mediante campañas coordinadas en redes sociales.

Durante la conferencia matutina de este jueves, la mandataria destacó una investigación presentada por Luisa María Alcalde, consejera jurídica del gobierno, en el programa Derecho de réplica, donde analiza el funcionamiento de cuentas pagadas, bots y plataformas digitales que, según dijo, buscan posicionar tendencias negativas contra el gobierno federal:

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Gobierno analiza posible denuncia por campañas digitales

La presidenta reveló que ya conversó con Luisa María Alcalde sobre la posibilidad de presentar los hallazgos en una próxima conferencia matutina y no descartó que el caso pueda derivar en una acción legal.

“Habría que ver si eso trasciende a una demanda o no”, comentó.

No obstante, aclaró que el objetivo principal es que la ciudadanía conozca cómo operan estas campañas digitales y quiénes podrían estar detrás de ellas.

Según explicó, la investigación identifica vínculos entre diversas cuentas en redes sociales y grupos relacionados con la ultraderecha nacional e internacional, los cuales tendrían como propósito generar la percepción de que existe una pérdida de respaldo hacia el gobierno.

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“El gobierno cuenta con apoyo popular”, afirma Sheinbaum

La mandataria sostuvo que la imagen que reflejan algunas plataformas digitales no coincide con lo que observa durante sus recorridos por el país.

Entre los argumentos expuestos por la presidenta destacan:

  • Aseguró que existe una diferencia entre la percepción generada en redes sociales y la realidad que observa en territorio.
  • Señaló que su administración mantiene una comunicación constante con la población.
  • Defendió que el gobierno conserva un amplio respaldo ciudadano.
  • Consideró que algunas manifestaciones tienen demandas legítimas, mientras que otras buscan generar una imagen de crisis política.

“Da la impresión cuando uno ve las redes sociales de que parece que el gobierno de México está pasando por una situación donde hay un descontento social. Pero cuando uno va al territorio, la percepción es completamente distinta”, afirmó.

Asimismo, reiteró que su administración “trabaja para el pueblo” y no para grupos de interés, por lo que consideró que la relación directa con la ciudadanía es uno de los principales indicadores del respaldo social.

Protestas y Mundial 2026: gobierno promete garantizar movilidad

En referencia a las movilizaciones recientes, particularmente las relacionadas con el sector magisterial, Sheinbaum afirmó que el gobierno federal respeta plenamente el derecho a la manifestación, aunque también tiene la obligación de garantizar la movilidad de las personas.

La presidenta enfatizó que, ante eventos internacionales de gran magnitud como el Mundial de Futbol 2026, las autoridades deberán asegurar que visitantes, turistas y asistentes puedan desplazarse sin contratiempos hacia las sedes y estadios.

“Nosotros tenemos que garantizar también la libertad de tránsito para poder llegar particularmente al estadio en un evento internacional de la magnitud de lo que va a haber”, expresó.

Sheinbaum descarta participación del Centro Nacional de Inteligencia

Ante cuestionamientos sobre el origen de la investigación relacionada con las campañas digitales, Sheinbaum negó que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) participe en el monitoreo de actividades políticas o de oposición.

La mandataria explicó que dicho organismo está enfocado exclusivamente en tareas de seguridad nacional y seguridad pública, por lo que las indagatorias sobre redes sociales provienen de análisis realizados por áreas gubernamentales y herramientas tecnológicas disponibles para rastrear la conexión entre cuentas y campañas digitales.

Finalmente, reiteró que su gobierno se mantiene tranquilo frente a las críticas y consideró necesario informar sobre la existencia de presuntas campañas coordinadas para evitar que, tanto en México como en el extranjero, se consolide una narrativa de falta de apoyo popular hacia su administración en vísperas de uno de los eventos deportivos más importantes del mundo: el Mundial 2026.

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