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Enrique Borja ve a una Selección Mexicana lista para hacer historia en el Mundial 2026

El exfutbolista ve en la selección de Javier “Vasco” Aguirre una camada de jugadores que puede llegar muy lejos en el torneo

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Enrique Borja, leyenda del futbol mexicano, cuenta a Infobae lo que espera para el partido inaugural del Mundial de México contra Sudáfrica

A pocas horas del partido inaugural entre México y Sudáfrica en la Copa del Mundo de 2026, la ilusión volvió a instalarse entre los aficionados y las leyendas del futbol nacional. Una de las voces más autorizadas para hablar del Tricolor es Enrique Borja, quien aseguró que el equipo dirigido por Javier Aguirre tiene la oportunidad de escribir una nueva página en la historia del balompié mexicano.

El exdelantero, mundialista en Inglaterra 1966 y México 1970, se mostró optimista sobre el presente de la selección y el talento que integra la convocatoria para la justa que arrancará en el Estadio Ciudad de México.

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“Pues igual que la de todos los que estamos formados aquí, viniendo a ver a México y a ganar”, declaró al ser cuestionado sobre sus expectativas para el debut mundialista.

Enrique Borja confía en la generación de Javier Aguirre

Borja considera que el momento es ideal para que la actual generación deje huella en el futbol mexicano. “La veo muy bien y creo que ya es el momento para que empiecen a escribir la historia los que van a jugar”, afirmó sobre el equipo nacional.

Primer plano de Enrique Borja, un hombre mayor con cabello gris peinado hacia atrás y gafas, sonriendo levemente. Viste una chaqueta a cuadros azul
El exfutbolista Enrique Borja comparte su optimismo sobre la capacidad de la selección de Javier “Vasco” Aguirre para lograr un Mundial histórico. (Infobae México / Luz Coello)

El histórico goleador también habló de los jóvenes que disputarán su primera Copa del Mundo, entre ellos Gilberto Mora. Desde su experiencia, recordó que todos los futbolistas enfrentan un primer gran desafío internacional.

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“Pues que todos debutamos en alguna ocasión. A mí me tocó en el 66, ahora les toca a unos en este mundial. Hay otros que cumplen seis copas, que es mi querido Ochoa. Entonces, todos los demás traen el uniforme nacional, eso es lo más importante”, señaló.

Borja también dedicó palabras de reconocimiento a Guillermo Ochoa, quien alcanzó una marca histórica para un jugador mexicano.

“Claro, un orgullo para mí. Además, sigue siendo un muy buen portero. Está aquí también por méritos propios”, expresó.

Respecto al trabajo de Aguirre y su cuerpo técnico, el exdirectivo fue contundente: “Considero que es uno de los mejores entrenadores de México y que la selección está en muy buenas manos, tanto con él como con su cuerpo técnico, con Rafa y todos los demás”.

Borja también dedicó palabras de reconocimiento a Guillermo Ochoa, quien alcanzó una marca histórica para un jugador mexicano. REUTERS/Luis Cortes
Borja también dedicó palabras de reconocimiento a Guillermo Ochoa, quien alcanzó una marca histórica para un jugador mexicano. REUTERS/Luis Cortes

La fiesta mundialista ya se vive en la capital

La expectativa por el partido inaugural ha transformado los alrededores del estadio en una auténtica celebración. Miles de aficionados llegaron desde distintos estados del país e incluso desde Estados Unidos para apoyar al Tri.

Las calles cercanas al inmueble se llenaron de camisetas verdes, banderas, máscaras tradicionales y cánticos. Las largas filas comenzaron varias horas antes de la apertura de puertas, reflejo de la magnitud del evento.

El encuentro entre México y Sudáfrica tiene un ingrediente especial. Ambas selecciones ya protagonizaron la inauguración del Mundial de Sudáfrica 2010, cuando igualaron 1-1.

Shakira, Belinda y Alejandro Fernández encabezan la inauguración

La FIFA también apostó por una ceremonia con figuras internacionales y talento mexicano. Entre los artistas confirmados destaca Shakira, quien interpretará la canción oficial del torneo, “Dai Dai”.

El espectáculo contará además con la participación de Belinda, Los Ángeles Azules, Danny Ocean, J Balvin, Ryan Castro, Lila Downs y Tyla.

Fher Olvera, de cabello largo y rubio, con chaqueta azul brillante y camiseta negra con una cruz de tachuelas, gesticulando con su mano derecha
Fher Olvera, vocalista de Maná, gesticula mientras comparte emocionantes detalles sobre la actuación de la banda en la inauguración del Mundial 2026. (Instagram: Maná)

Además, Andrea Bocelli y EJAE interpretarán “DNA”, mientras que Alejandro Fernández tendrá la responsabilidad de entonar el Himno Nacional Mexicano antes del silbatazo inicial.

Con el país convertido en epicentro del futbol mundial, Borja resumió el sentimiento de millones de aficionados: “Que gane México, que eso es lo más importante, y que lo disfrute la gente, porque eso es lo que tenemos en este país. Somos los mejores anfitriones del mundo”.

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