Han muerto más estadounidenses en México que en la guerra con Irán este año

La guerra México-Estados Unidos de 1846 a 1848 derivó en la pérdida de más de la mitad del territorio mexicano, pero no ha sido la única intervención de del ejército estadounidense al territorio nacional. Crédito: Jesús A. Aviles/ Infobae México.

En lo que va del año, 21 ciudadanos estadounidenses mueren en México en hechos vinculados a la violencia del crimen organizado, una cifra que supera las 13 bajas mortales registradas por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos durante el mismo periodo en la guerra contra Irán, según datos oficiales de U.S. Citizen Deaths Overseas y del Pentágono.

El contraste incluye también el número de heridos en Medio Oriente: la “Operación Furia Épica” deja más de 300 militares lesionados, de acuerdo con el Sistema de Análisis de Bajas de la Defensa. Entre esos heridos se clasifica al menos a cuatro soldados de origen mexicano.

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En México, los decesos de ciudadanos estadounidenses se asocian principalmente con agresiones con armas de fuego. Los registros ubican a Tijuana (Baja California) y Ciudad Juárez (Chihuahua) como las ciudades con más casos, aunque también se reportan muertes en otras entidades, como Baja California Sur, Jalisco y Guanajuato.

El caso más reciente ocurre la noche del sábado 31 de mayo, cuando un ciudadano originario de California queda en medio de un enfrentamiento armado en el municipio de Los Cabos, en Baja California Sur. El hombre, de 31 años, muere durante su traslado a un hospital, según informa el consulado estadounidense en Tijuana.

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Un aficionado estadounidense al fútbol, vestido con indumentaria patriótica, muestra preocupación mientras examina folletos de seguros médicos para su viaje al Mundial 2026 en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cifra de 21 muertes corresponde al conteo de ciudadanos estadounidenses fallecidos fuera de su país, concentrado en incidentes relacionados con violencia criminal dentro de México. En paralelo, el dato de 13 militares fallecidos corresponde al saldo mortal atribuido al despliegue militar estadounidense en el conflicto con Irán.

21 estadounidenses mueren en México en hechos ligados a violencia del crimen organizado, en lo que va del año.

La guerra contra Irán registra 13 militares estadounidenses fallecidos y más de 300 heridos.

El caso más reciente en México ocurre el 31 de mayo en Los Cabos; la víctima tenía 31 años.

Mexicanos peleando por Estados Unidos

Cuatro de los militares de Estados Unidos que han resultado heridos durante la guerra que el Gobierno de Donald Trump lanzó contra Irán el 28 de febrero son de origen mexicano, de acuerdo con el reporte del Sistema de Análisis de Bajas de Defensa del Departamento de Defensa estadounidense (DCAS, por sus siglas en inglés).

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Otros tres militares estadounidenses lesionados son de ascendencia hispana, dice la información del DCAS, cuando se cumplen 39 días de que Estados Unidos e Israel comenzaron ataques aéreos en masa contra Irán, país al que consideran una amenaza para su seguridad. Irán rechaza esta ofensiva y ha sostenido una respuesta armada frente a los ataques.

Al menos cuatro soldados estadounidenses heridos en el conflicto contra Irán fueron identificados como mexicanos por el Pentágono, entidad que hizo públicos los detalles de la Operación Furia Épica iniciada hace cinco semanas y que ha dejado 13 militares del país norteamericano muertos.

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Alerta de viaje por ciudades

La advertencia del 29 de mayo de 2026 incorpora esa amenaza como factor oficial de riesgo junto con la delincuencia y los secuestros, en vísperas del partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La advertencia, emitida el 29 de mayo de 2026, no utiliza ese término de forma genérica: lo aplica con una etiqueta técnica —identificada con la letra T— que acompaña la clasificación de riesgo de cada estado mexicano en el sistema de alertas de viaje estadounidense.

Las tres ciudades sedes del torneo recibieron esta designación:

Ciudad de México – Nivel 2 (Mayor precaución): riesgo por terrorismo y crimen.

Nuevo León (Monterrey) – Nivel 2 (Mayor precaución): misma categoría que la capital.

Jalisco (Guadalajara) – Nivel 3 (Reconsiderar el viaje): el documento advierte que “las batallas entre grupos criminales han ocurrido en zonas turísticas” y que “tiroteos entre estos grupos han herido o matado a transeúntes inocentes”.

Qué significa la etiqueta “T” en la práctica

@USEmbassyMEX

El sistema de clasificación del Departamento de Estado distingue tres tipos de amenaza: crimen (C), secuestro (K) y terrorismo o violencia de organizaciones criminales (T). Esta última categoría es la que la administración Trump ha vinculado directamente con los principales cárteles mexicanos, a los que designó formalmente como organizaciones terroristas desde el inicio de su mandato.

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Bajo esa lógica, la alerta no describe actos de terrorismo en el sentido convencional del término, sino que encuadra la violencia de grupos criminales organizados dentro de esa categoría, una distinción que el gobierno mexicano ha rechazado públicamente.

Restricciones que el gobierno de EEUU recomienda seguir

La alerta incluye una serie de restricciones que aplican a los empleados del gobierno estadounidense en México y que Washington recomienda “encarecidamente” a los ciudadanos que también las sigan:

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No viajar entre ciudades después del anochecer.

Utilizar únicamente servicios de taxi regulados o aplicaciones como Uber o Cabify; no hacer señas a taxis en la calle.

Evitar viajar solo, especialmente en zonas remotas.

No conducir entre ciudades fronterizas mexicanas y el interior del país, salvo excepciones.

Seis estados quedaron en el Nivel 4: No viajar —el más alto—: Colima, Guerrero, Michoacán, Tamaulipas, Sinaloa y Zacatecas. Ninguno es sede del Mundial.

@USEmbassyMEX

El contexto: drones, cárteles y tensión diplomática

La alerta llega en un momento de fricciones entre los dos gobiernos. El 2 de junio, el secretario de Estado Marco Rubio advirtió ante el Senado estadounidense que los cárteles mexicanos disponen de drones que podrían ser utilizados para atacar intereses estadounidenses. En su comparecencia ante el Comité de Relaciones Exteriores, Rubio describió el fenómeno como “un desafío global” y señaló que los cárteles “los están utilizando entre sí”, por lo que consideró que eventualmente podrían emplearlos contra intereses de su país.

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Las declaraciones coincidieron con un periodo de alta fricción diplomática con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien días antes acusó a las instituciones de justicia estadounidenses de “injerencia” por los juicios contra funcionarios sinaloenses. Las tensiones también se agudizaron tras un incidente en Chihuahua en abril, donde dos agentes de la CIA fallecieron luego de desmantelar un narcolaboratorio, lo que generó protestas formales de la cancillería mexicana por la operación no autorizada en su territorio.

En ese clima, Sheinbaum le marcó límites al embajador Ronald Johnson desde su conferencia matutina: “Los embajadores tienen que ser respetuosos de los asuntos políticos internos de los países.”

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La clasificación de riesgo del Departamento de Estado representa una evaluación unilateral y no refleja la posición oficial de la FIFA ni del gobierno mexicano sobre la viabilidad del torneo.