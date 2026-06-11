Fher Olvera revela cómo será el histórico show de Maná en la inauguración del Mundial 2026

Fher Olvera, vocalista de Maná, gesticula mientras comparte emocionantes detalles sobre la actuación de la banda en la inauguración del Mundial 2026. (Instagram: Maná)

La cuenta regresiva para el arranque del Mundial 2026 está por terminar y una de las agrupaciones más emblemáticas de México ya afina los últimos detalles para protagonizar uno de los momentos más esperados de la ceremonia inaugural. Se trata de Maná, cuya participación fue adelantada por su vocalista, Fher Olvera, quien compartió algunos detalles del espectáculo que la banda presentará ante millones de espectadores en todo el mundo.

Durante una entrevista con la periodista María Luisa Valdés para Tras los Famosos, el cantante expresó la emoción que vive el grupo al formar parte de un acontecimiento considerado histórico para el país.

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“Los Manás tenemos tanta ilusión de un evento de este tamaño, en nuestro país, con la banda abriendo, es un sueño. Estamos preparándolo todo muy bien, con mucha ilusión, nos sentimos como si estuviéramos volando. La verdad es algo insólito para nosotros”, declaró.

Fher Olvera, quien compartió algunos detalles del espectáculo que la banda presentará ante millones de espectadores en todo el mundo.(Especial Infobae: Jovani Pérez)

Maná apostará por una puesta en escena inspirada en las raíces de México

Sin revelar demasiados detalles de la producción, Fher adelantó que el espectáculo buscará mostrar una imagen distinta del país ante la audiencia internacional, con elementos inspirados en las culturas originarias y una propuesta visual de gran escala.

“Se va a hacer una puesta en escena muy mexicana, muy prehispánica, no puedo decir más. Se va a poner un México muy interesante, muy prehispánico y con unas coreografías brutales. Yo creo que jamás se ha hecho un evento así en México, de esta forma y esta magnitud dentro de la cancha”, explicó.

La declaración ha elevado las expectativas sobre una ceremonia que promete combinar música, identidad cultural y tecnología en uno de los escenarios más importantes del planeta.

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Fher promete una inauguración que sorprenderá al mundo

El líder de Maná también aseguró que el espectáculo fue diseñado para impactar tanto a los aficionados mexicanos como a quienes seguirán la transmisión desde otros continentes.

“Esa inauguración va a ser una delicia y un alucine, no nada más para los mexicanos, sino para el mundo entero. En cuanto acaba este pedacito de inauguración entra la banda, con una canción que no puedo decir, pero con toda la carne al asador”, comentó.

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Aunque el cantante evitó revelar cuál será el tema elegido para abrir la participación de Maná, sus declaraciones dejaron entrever que la agrupación prepara uno de los momentos centrales de la jornada inaugural.

Shakira es la artista principal de la inauguración. (FB/@shakira)

Un cartel lleno de estrellas para abrir el Mundial 2026

La FIFA confirmó una alineación musical que reunirá a artistas de distintos géneros y nacionalidades durante la ceremonia inaugural en el Estadio Ciudad de México.

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Entre los nombres anunciados destacan Shakira, quien interpretará en vivo “Dai Dai”, la canción oficial de la Copa del Mundo; Belinda, Los Ángeles Azules, Danny Ocean, J Balvin, Ryan Castro, Lila Downs y Tyla.

También participarán Andrea Bocelli y EJAE con el tema “DNA”, mientras que Alejandro Fernández tendrá la responsabilidad de interpretar el Himno Nacional Mexicano antes del partido inaugural entre México y Sudáfrica.

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¿Cuándo y a qué hora será la inauguración del Mundial 2026?

La ceremonia inaugural se realizará este jueves 11 de junio en el Estadio Ciudad de México, recinto que albergará el primer partido de la Copa del Mundo.

De acuerdo con la programación oficial de la FIFA, las actividades comenzarán a las 11:30 horas, tiempo del centro de México, una hora y media antes del silbatazo inicial del encuentro entre las selecciones de México y Sudáfrica, programado para las 13:00 horas.

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La expectativa en torno al espectáculo creció significativamente tras las declaraciones de Fher Olvera, quien adelantó una presentación sin precedentes para Maná y una producción diseñada para proyectar la riqueza cultural mexicana ante una audiencia global.