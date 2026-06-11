Ventilan que Paco Zea estaría saliendo con Kati Zaragoza, nueva conductora de Sale El Sol que es 25 años menor que él (Foto: RS)

El periodista Francisco Javier Zea Rojo, conocido como Paco Zea y actual titular del telediario matutino de Imagen Televisión, se encuentra en el centro de la conversación pública tras el señalamiento de que sostiene una relación sentimental con Kati Zaragoza, conductora y actriz guatemalteca de 25 años.

La diferencia de edad, que duplica la de la joven presentadora, ha reavivado el interés sobre la vida privada del conductor, cuyo historial amoroso ya había generado controversia en el pasado.

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Revelación y reacción ante la posible relación

La noticia surgió a partir de una columna de entretenimiento publicada en Diario Basta!, donde se afirma que Paco Zea, de 50 años, habría iniciado un noviazgo con Kati Zaragoza, quien actualmente forma parte del elenco principal de “Sale el Sol”.

El texto, firmado por un conocido conductor de espectáculos -Álex Kaffie-, resalta que la diferencia generacional entre Zea y Zaragoza ha causado asombro en el medio, al punto de sugerir que el periodista “podría ser el padre” de la joven comunicadora.

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(Instagram)

De acuerdo con la columna, la relación habría iniciado entre los pasillos de Imagen Televisión, donde ambos coinciden diariamente por sus labores profesionales. La noticia no ha sido confirmada por ninguno de los involucrados, pero la sola mención de su posible romance ya desató un debate en redes sociales y espacios de espectáculos sobre las relaciones con amplia brecha de edad.

Kati Zaragoza: trayectoria y perfil de la conductora guatemalteca

Kati Zaragoza es originaria de Guatemala y ha consolidado su carrera en la televisión mexicana tras una etapa inicial en su país natal. Comenzó en los medios desde joven, luego de superar un casting en un programa musical juvenil. En México, se integró al equipo de “Sale el Sol”, consolidándose como una de las presentadoras más reconocidas del matutino.

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Además de su faceta como conductora, Zaragoza es actriz y creadora de contenido digital. Participó en una charla TEDx, donde expuso temas de resiliencia y superación personal, lo que la posicionó como una de las figuras centroamericanas más jóvenes en ese formato. En los últimos años, ha trabajado en series y especiales digitales, como “Mis33”, donde abordó experiencias relacionadas con certámenes de belleza y retos personales.

El historial amoroso de Paco Zea y las reacciones en el medio

(Instagram)

La vida sentimental de Paco Zea ha sido motivo de atención mediática en varias ocasiones. Entre sus relaciones más conocidas figura la actriz y conductora Sherlyn, con quien mantuvo un noviazgo público en 2017. La pareja llegó a anunciar planes de boda, pero la relación terminó meses después en 2018.

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Antes de Sherlyn, Zea sostuvo un romance con la actriz Diana Llano. Más recientemente, en 2026, surgieron especulaciones sobre un posible vínculo con la conductora Mónica Noguera, aunque ninguna de las partes confirmó la relación y se mantuvo en el terreno de los rumores.

Además de sus parejas en el ámbito del espectáculo, Zea ha mencionado en entrevistas previas que ha tenido relaciones con mujeres fuera del medio y que disfruta de una vida privada estable, en compañía de una pareja más joven.

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Imagen pública y privacidad de los protagonistas

La atención mediática sobre la vida privada de Paco Zea y Kati Zaragoza reabre el debate en torno a la exposición de relaciones sentimentales entre figuras públicas. Mientras algunos sectores del público defienden el derecho de ambos a mantener su vida personal fuera del escrutinio, otros insisten en que la diferencia de edad y la notoriedad de los involucrados justifican el interés periodístico.

Por el momento, ni Zea ni Zaragoza han confirmado ni desmentido la noticia. La expectativa sobre una posible declaración directa continúa, mientras la conversación en torno al tema sigue creciendo en medios y redes sociales.

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