Joven ingresa a plantel de bachillerato y golpea de gravedad a estudiante en Atlixco: familiares acusan falta de seguridad

Adolescentes con uniforme escolar azul y blanco forcejean en el suelo del patio de una escuela pública nicaragüense, mientras otros compañeros observan o graban la escena con sus teléfonos celulares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudiante de 17 años del Bachillerato José Vasconcelos de Atlixco permanece hospitalizado en estado delicado después de una presunta golpiza ocurrida este martes 9 de junio dentro del plantel, un caso que también abrió señalamientos por posible omisión escolar ante reportes previos de acoso, según denuncias de familiares y allegados.

En un video que curcula en redes sociales se ve al joven discutiendo con una chica quien lo increpa y se acerca para señalarlo, pronto se enfrascan en una pelea física donde el joven

PUBLICIDAD

La familia sostiene que el adolescente habría padecido hostigamiento recurrente desde meses atrás y que esa situación ya había sido comunicada a personal docente sin que se aplicaran medidas efectivas para frenar los conflictos. Ahora, además de la agresión, los padres analizan emprender acciones legales contra responsables del plantel por una presunta falta de actuación.

El episodio más grave ocurrió cuando el alumno fue golpeado y quedó inconsciente, por lo que se solicitó apoyo de paramédicos para trasladarlo a un hospital. Los primeros reportes médicos, de acuerdo con la versión difundida por familiares, indican que el menor quedó internado bajo observación por la gravedad de las lesiones.

PUBLICIDAD

El agresor habría entrado sin autorización y salió tras el ataque

Testigos citados en las denuncias señalan que el presunto agresor sería un joven ajeno a la comunidad escolar que ingresó sin autorización al bachillerato y se dirigió de forma directa hacia la víctima. Ya dentro del inmueble, lo habría golpeado en repetidas ocasiones en la cabeza y en el cuerpo.

La versión de los denunciantes indica que, tras la agresión, el atacante salió del plantel sin ser detenido en ese momento por personal escolar. Ese punto se volvió una de las principales exigencias de los familiares, quienes cuestionan cómo una persona externa pudo entrar y retirarse después del ataque.

PUBLICIDAD

Entre los involucrados también estaría una alumna del plantel, según testigos que dijeron haber entregado esa información a las autoridades para deslindar responsabilidades. De manera preliminar, otra línea bajo revisión apunta a que el presunto responsable tendría una relación sentimental con esa estudiante.

Ese dato se cruza con otro elemento mencionado por la familia: la víctima habría tenido una discusión previa con la alumna. Por esa razón, las autoridades analizan si ese conflicto personal pudo ser uno de los orígenes de la agresión.

PUBLICIDAD

La familia denuncia bullying, discriminación y falta de respuesta

Los allegados del estudiante afirman que el ataque no fue un hecho aislado. Según su relato, el joven habría sido víctima de bullying, discriminación y otras agresiones por parte de compañeros del mismo plantel desde hace varios meses.

La familia también asegura que las quejas por hostigamiento ya se habían presentado ante integrantes de la comunidad escolar. Pese a esas advertencias, sostienen que no hubo medidas oportunas ni protocolos efectivos de prevención para evitar que la violencia escalara.

PUBLICIDAD

Ese es el punto central de la exigencia hecha por los padres: que se investigue no solo a quien habría cometido la golpiza, sino también la posible omisión de personal escolar frente a reportes previos. Los inconformes piden establecer si hubo responsabilidades por no atender a tiempo las alertas.

En su versión de los hechos, el estudiante incluso ya había solicitado apoyo antes de la agresión más reciente. Los familiares consideran que el ambiente de violencia dentro del bachillerato ya estaba expuesto y que no se actuó para contenerlo.

PUBLICIDAD

El caso también incluye señalamientos de que el adolescente habría sido agredido presuntamente por su orientación sexual. Esa acusación forma parte de las denuncias difundidas por sus allegados y se suma a las líneas que reclaman ser revisadas por las autoridades.

Autoridades revisan la agresión y posibles fallas de seguridad

La investigación en curso busca esclarecer dos frentes del mismo caso: la golpiza que dejó al alumno inconsciente y las posibles fallas en la seguridad del plantel. Para la familia, ambos asuntos están conectados porque el presunto atacante habría cruzado el acceso escolar sin control.

PUBLICIDAD

Los denunciantes exigen que se determine quién permitió o no impidió ese ingreso y por qué no hubo una intervención inmediata durante la agresión. También piden revisar si personal del bachillerato ignoró avisos previos sobre conflictos entre estudiantes.

Hasta ahora, según la información disponible en el texto fuente, no se había emitido un posicionamiento oficial por parte de la institución educativa. Mientras eso ocurre, el alumno sigue hospitalizado y bajo observación médica.

PUBLICIDAD

La exigencia de los familiares se concentra en una respuesta concreta: justicia para el estudiante, sanción para quien resulte responsable de la agresión y claridad sobre la actuación de la escuela. También piden medidas para evitar que un caso similar vuelva a repetirse dentro del municipio de Atlixco.

El ataque encendió las alertas en el Bachillerato José Vasconcelos, donde la comunidad exige explicaciones sobre la seguridad interna y sobre la atención que se dio a denuncias previas de acoso. La información sobre los presuntos participantes ya fue entregada a las autoridades, según los testigos y familiares.

La Secretaría de Educación Públioca (SEP) brindó apoyo al afectado y su familia.

Asimismo, la dependencia decidió separar a la directora -Soledad Vázquez Castillo- de su cargo en lo que se realizan las investigaciones pertinentes.

De acerdo a los hechos, se registraron el pasado 9 de junio cuando el afectado fue agredido por personas ajenas a la escuela y lo dejaron mal herido, situación por lo que fue llevado al Hospital del IMSS de Metepec.

Referente a lo anterior, la SEP dio a conocer que de manera inmediata, la directora del plantel solicitó la presencia de elementos de seguridad pública y de los servicios de emergencia del municipio para brindar atención inmediata al estudiante, además de notificar oportunamente a sus padres. Asimismo, dio aviso al Sistema Municipal DIF para su intervención y dar el seguimiento correspondiente.

La dependecia resalta que se brindó orientación a los padres de familia para que acudieran ante la autoridad competente a interponer la denuncia correspondiente, a fin de que se inicien las investigaciones y se sancionen los hechos conforme a la ley.

Trascendió extraoficialmente que el ataque habría sido por una cuestión de género, ya que el afectado se identifica con la comunidad LGBT y en la escuela es blanco constante de burlas y humillaciones por parte de algunos compañeros.

Incluso familiares refirieron que ya se había notificado a la escuela pero no hicieron caso de los abusos y maltratos de los que era objeto el afectado.

Un alumno de 17 años del Bachillerato José Vasconcelos de Atlixco fue golpeado, quedó inconsciente y permanece hospitalizado en estado delicado.

Familiares denuncian que el joven sufría acoso escolar desde meses atrás y que la escuela habría sido alertada sin actuar de forma efectiva.

La investigación revisa tanto la agresión como la posible omisión del plantel y las fallas que permitieron el ingreso de una persona externa.